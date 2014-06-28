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Analiz : Global internet bağlantı hızları yıllık bazda yüzde 24 artış gösterdi

4 yıl
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31
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Global internet bağlantı hızları yıllık bazda yüzde 24 artış gösterdi

Dünyada henüz internet ile tanışmamış milyarlarca insan olduğu belirtilse de hükümetlerin ve firmaların internet altyapısına olan yatırımları hız kesmeden devam ediyor ve buna bağlı olarak da bağlantı hızları artıyor.

Akamai tarafından yapılan yeni bir analize göre yılın ilk çeyreğinde internet bağlantı hızları global olarak ortalama 3.9Mbps olarak gerçekleşti. Çeyrek bazda yüzde 1.8 artış yaşanırken, yıllık bazda ise yüzde 24 artış elde edildi.

İnternetin en hızlı olduğu ülke ise sıralamada Güney Kore olarak görünüyor. Ortalama 23.6Mbps hızlarına kadar çıkabilen internet yıllık bazda yüzde 145 gibi büyük bir artış göstermiş. Bu da Güney Kore hükümetinin altyapılara büyük yatırımlar yaptığını gösteriyor.

İkinci sıradaki Japonya'nın 14.6Mbps, üçüncü sıradaki Hong Kong'un ise 13.3Mbps ortalama bağlantı hızları mevcut. İlk on sıralamadaki ülkelerin bağlantı hızları genelde 10Mbps üzerine çıkıyor ve yıllık bazda yüzde 30 civarı veya daha fazla bir artış mevcut.

Ülkemiz açısından ise durum oldukça iyi gözüküyor. Ülkemizin yılın ilk çeyreğinde ortalama bağlantı hızı 5Mpbs olarak gerçekleşmiş ve 49. sırada. Çeyrek bazda yüzde 24, yıllık bazda yüzde 65 gibi dikkat çekici bir artış mevcut. Bu artış oranı baz alındığında ülkemiz dünya sıralamasında bir hayli yukarılara tırmanıyor.

Dünyada 10Mbps ve üzeri hızlarda internete bağlanan ülke sayısında da artış var. Genişbant olarak adlandırılan bu hızlar tüm dünyadaki internet bağlantılarının yüzde 20'sini oluşturuyor. Yine lider Güney Kore'de tüm internet bağlantılarının yüzde 77'si genişbant olarak ayarlanmış. Çeyrek bazda artış yüzde 8.2 olmuş. En dikkat çekici artış ise çeyrek bazda yüzde 1208 ile Sudan'a ait.

4K içeriklerin akıcı izlenebilmesi için gerekli görülen 15Mbps ve üzeri internet hızları ise dünya çapında yüzde 11 benimsenme oranına sahip ve yine bu alanda da lider Güney Kore olarak dikkat çekiyor.

Analiz veri trafiğinde güçlü bir büyümenin devam edeceğini gösteriyor. Mobil veri trafiği de yıl bazında yüzde 15 artış göstermiş. Ancak ses trafiğinde azalma olduğu belirtiliyor. 

http://www.akamai.com/dl/akamai/akamai-soti-q114.pdf?WT.mc_id=soti_Q114 Yorum Yaz
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aniceman 4 yıl en beğenilen
kota aşamı ayrımı yok sanırım bu verilerde, yoksa ayın yarısını 3 mbps ile geçiriyoruz!
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1BilimAdamı 4 yıl
Biz hala adil kullanım kotası
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ByLeoN13 4 yıl
halen 8 mbit verdiklerine söyleyipte 4 mbit veren ttnet var hizmet 0
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MarjinaL_Kedi 3 yıl
hani hız nerde 2 sene oldu hala 8mbit
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Bl00dyHell 4 yıl
AKK olmasa biraz daha çekilebilir olurdu internet hızı da...
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Tekno moomce 4 yıl
Bu haberi gülsem mi ağlasam mı bilemedim kesin yazım yanlışı yaptım ama

Adil kota uplad yok yüksek fiyat düşük hizmet kalitesizliği
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V4LKyR 4 yıl
Fiber ağ biraz daha geliştirilip AKK zırıltısı kaldırılırsa çok daha güzel olacak.
Anlamıyorum şu AKK'nın dayanağı nedir yani? Neden belli bir download miktarından sonra kullanıcının hızının düşürülme ihtiyacı gerekir? Neden yani amaç ne acaba?
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Umutcan 4 yıl
Türkiye hariç tabi ki...
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orhanyıldız 4 yıl
0.67 mps upload hızım var benim
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UltimateEchelon 4 yıl
5 mbps gören varsa bize de söylesin
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CapoTR 4 yıl
Almanyada ise 100 mb indirme 10 mb gonderme 6 euro turkiyede
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Divinity 4 yıl
Arap emirliklerinde 4.3Mbps ortalama hiz yaziyor ama bunu neye gore yazmislar anlamadim, arap emirliklerinde 8Mbps in altinda hiz yok ve Dubai de ev baglantinizda 300Mbps e kadar hiz secebiliyorsunuz, Abu dhabi de secebileceginiz paket 1Gbps e kadar cikiyor, 4G var mobil tarafinda oda 100Mbps+. Internet acisindan altyapisi Turkiyeden cok daha gelismis bir yer burasi ama raporda oyle yazmiyor. Fiyat konusunda ise Turkiyeden 4-5 kat daha pahali.
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ardarda45 4 yıl
Şu an memlekete geldim 1 mbit kullanıyorum kafası bir başka oluyor...
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dockhanger 4 yıl
dünyanın en yavaş pahalı kotalı internetini kullanan yuüce milletime selamlar
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Morphinz 4 yıl
Alıntı: "Ülkemiz açısından ise durum oldukça iyi gözüküyor."
BASTIM KAHKAHAYI...



Sadece artış oranlarına bakarsanız hali hazırda artışa ihtiyacı olmayan ülkeleri sıralamaya sokmazsınız tabi.
İsveç 4g ile telefondan 50 mbps down / 25 mb upload hızı alıyor. Fiber optik ağlarını saymadım bile. Öyle kota falanda yok.
He bide adamlar Amerikadan 40 ping alıyor orasıda ayrı


KEDİ OLMADAN FARE TUTMAYIN. BU FORUMDA İNTERNETİ BEĞENEN 1 KİŞİ GETİRİN Eyvallah büyüksünüz
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