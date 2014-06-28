Analiz : Global internet bağlantı hızları yıllık bazda yüzde 24 artış gösterdi





Dünyada henüz internet ile tanışmamış milyarlarca insan olduğu belirtilse de hükümetlerin ve firmaların internet altyapısına olan yatırımları hız kesmeden devam ediyor ve buna bağlı olarak da bağlantı hızları artıyor.





Akamai tarafından yapılan yeni bir analize göre yılın ilk çeyreğinde internet bağlantı hızları global olarak ortalama 3.9Mbps olarak gerçekleşti. Çeyrek bazda yüzde 1.8 artış yaşanırken, yıllık bazda ise yüzde 24 artış elde edildi.





İnternetin en hızlı olduğu ülke ise sıralamada Güney Kore olarak görünüyor. Ortalama 23.6Mbps hızlarına kadar çıkabilen internet yıllık bazda yüzde 145 gibi büyük bir artış göstermiş. Bu da Güney Kore hükümetinin altyapılara büyük yatırımlar yaptığını gösteriyor.





İkinci sıradaki Japonya'nın 14.6Mbps, üçüncü sıradaki Hong Kong'un ise 13.3Mbps ortalama bağlantı hızları mevcut. İlk on sıralamadaki ülkelerin bağlantı hızları genelde 10Mbps üzerine çıkıyor ve yıllık bazda yüzde 30 civarı veya daha fazla bir artış mevcut.





Ülkemiz açısından ise durum oldukça iyi gözüküyor. Ülkemizin yılın ilk çeyreğinde ortalama bağlantı hızı 5Mpbs olarak gerçekleşmiş ve 49. sırada. Çeyrek bazda yüzde 24, yıllık bazda yüzde 65 gibi dikkat çekici bir artış mevcut. Bu artış oranı baz alındığında ülkemiz dünya sıralamasında bir hayli yukarılara tırmanıyor.





Dünyada 10Mbps ve üzeri hızlarda internete bağlanan ülke sayısında da artış var. Genişbant olarak adlandırılan bu hızlar tüm dünyadaki internet bağlantılarının yüzde 20'sini oluşturuyor. Yine lider Güney Kore'de tüm internet bağlantılarının yüzde 77'si genişbant olarak ayarlanmış. Çeyrek bazda artış yüzde 8.2 olmuş. En dikkat çekici artış ise çeyrek bazda yüzde 1208 ile Sudan'a ait.





4K içeriklerin akıcı izlenebilmesi için gerekli görülen 15Mbps ve üzeri internet hızları ise dünya çapında yüzde 11 benimsenme oranına sahip ve yine bu alanda da lider Güney Kore olarak dikkat çekiyor.





Analiz veri trafiğinde güçlü bir büyümenin devam edeceğini gösteriyor. Mobil veri trafiği de yıl bazında yüzde 15 artış göstermiş. Ancak ses trafiğinde azalma olduğu belirtiliyor.

http://www.akamai.com/dl/akamai/akamai-soti-q114.pdf?WT.mc_id=soti_Q114