Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Global olarak mobil ödeme terminali kullanan kişi sayısı 100 milyon

4 yıl
507
1
5
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : Global olarak mobil ödeme terminali kullanan kişi sayısı 100 milyon

Apple'ın Apple Pay ile mobil ödeme sistemleri sektörüne hamle yapması pek çok tartışmayı da beraberinde getirirken, dünya çapında bu sistemlerin ne kadar kullanıldığı merak konusu oldu.

Juniper Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünya çapında akıllı telefon veya tablet üzerinden mobil ödeme terminallerini kullanan kişi sayısı 100 milyon olarak hesaplanmış.
Mobil ödeme terminalleri genelde NFC teknolojisi üzerinden mobil cihazınızı uyumlu POS terminaline yaklaştırarak ödeme yapmanızı sağlıyor. Bunlar arasında Apple Pay, Google Wallet, Verizon Softcard gibi teknolojileri saymak mümkün. Ancak bu yöntemler dünyada yaygın şekilde kullanılmıyor. Bu analize örneğin Afrika'da SMS üzerinden ödeme yapabilme gibi sistemler dahil edilmemiş. 

Diğer bir araştırmaya göre ise bu yıl mobil cihazları üzerinden en az bir kere alışveriş veya para transferi yapacak kişi sayısının 1.6 milyar civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu araştırmada da tüm mobil ödeme yöntemleri gözönüne alınmış.

Analizde mobil ödeme sistemlerinin giderek daha fazla ilgi gördüğü belirtiliyor. Domino etkisi misali sistemleri kullanan ve memnun kalan kullanıcılar bunu diğerlerine de anlatacak ve böylece kullanım giderek yaygınlaşacak. Ayrıca Apple'ın gelecekteki iPhone modellerinde de NFC teknolojisine yer vermesi mobil ödeme sistemlerine ilgiyi artıracak.  

http://www.phonearena.com/news/100-million-people-globally-are-tapping-a-mobile-payment-terminal-with-their-phone-or-tablet_id62966 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gömceli 4 yıl
anı durduran ilaç bulmak zor birşey değil önemli olan bazı faktörler var kan bildiğiniz gibi oksijen taşıyor taşıdığın oksijeni hızlı vucuda dağıtması için belli bir oranda sıvı olması gerekiyor bunun altına düşünce kan hızlı devirdaim yapamıyor ve hücreler oksijensiz kalıyor ve doku ölümü gerçekleşiyor bu tür ilaçlar var ama yüzeysel amaçla kullanıyor burda bahsedilen olay vücudun kan akışında pıhtılaşma olacak ama oksijen kıtlığı yapmıyacak böle bir medical malzeme lazım kısacası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parallel Killer 4 yıl
100 milyon az mı anlamadım ben şimdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 4 yıl
Türkiye'de yaygınlaşması rahat 1-2 seneyi bulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gömceli 4 yıl
Güzel bir teknoloji başarılar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
Ödeme alınsa, daha da fazla olacak ama nerdeee.
Bizim burada yani Kuşadası'nda alışveriş yaptığım yerlere soruyorum.
Mesela Burger King falan gibi.
Halen mobil ödeme alan yer bulamadım. Oysa ki olsa öyle öderdim yani.
Veren var da alan yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl ZyXEL NSA310S & NSA325 v2 NAS Cihazları Video İnceleme 4 yıl TG: Sony ile Aksiyon ve yeni 4k el kameralarını konuştuk 4 yıl 5000TL ödüllü Monster Editörünü Arıyor yarışması başlıyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim