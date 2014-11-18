Analiz : Global olarak mobil ödeme terminali kullanan kişi sayısı 100 milyon





Apple'ın Apple Pay ile mobil ödeme sistemleri sektörüne hamle yapması pek çok tartışmayı da beraberinde getirirken, dünya çapında bu sistemlerin ne kadar kullanıldığı merak konusu oldu.





Juniper Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünya çapında akıllı telefon veya tablet üzerinden mobil ödeme terminallerini kullanan kişi sayısı 100 milyon olarak hesaplanmış.

Mobil ödeme terminalleri genelde NFC teknolojisi üzerinden mobil cihazınızı uyumlu POS terminaline yaklaştırarak ödeme yapmanızı sağlıyor. Bunlar arasında Apple Pay, Google Wallet, Verizon Softcard gibi teknolojileri saymak mümkün. Ancak bu yöntemler dünyada yaygın şekilde kullanılmıyor. Bu analize örneğin Afrika'da SMS üzerinden ödeme yapabilme gibi sistemler dahil edilmemiş.





Diğer bir araştırmaya göre ise bu yıl mobil cihazları üzerinden en az bir kere alışveriş veya para transferi yapacak kişi sayısının 1.6 milyar civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu araştırmada da tüm mobil ödeme yöntemleri gözönüne alınmış.





Analizde mobil ödeme sistemlerinin giderek daha fazla ilgi gördüğü belirtiliyor. Domino etkisi misali sistemleri kullanan ve memnun kalan kullanıcılar bunu diğerlerine de anlatacak ve böylece kullanım giderek yaygınlaşacak. Ayrıca Apple'ın gelecekteki iPhone modellerinde de NFC teknolojisine yer vermesi mobil ödeme sistemlerine ilgiyi artıracak.

http://www.phonearena.com/news/100-million-people-globally-are-tapping-a-mobile-payment-terminal-with-their-phone-or-tablet_id62966