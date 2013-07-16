Analiz : HTC ve Huawei birleşmesi olumlu sonuçlar doğurabilir





İki yıl önce akıllı telefon pazarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken HTC, aradan geçen zamanda hızla mali kayıplar yaşadı ve her çeyrek beklentilerin altında kalan bir firma profili çizmeye başladı.





Yılın başlarında HTC One adıyla amiral gemi modelini tanıtan firma ilk aylarda büyük bir üretim sıkıntısı yaşadı istediği patlamayı gerçekleştiremedi. Bazı kaynaklar önümüzdeki haftalarda HTC One modelinin 10 milyon satış sınırına dayanacağını dile getirse de firmanın faaliyet kar marjını halen yükseltememesi bazı dezavantajları da beraberinde getirecek.





Bunlardan birisi HTC hisselerinin satış eğilimine girmesi, ikincisi ise yatırımcı firmaların HTC'nin yılın geri kalanı için göstereceği performans hakkındaki beklentilerini aşağı çekmesi olacak. Bu bakımdan firmayı zor günler bekliyor olabilir.





JP Morgan analiz uzmanları HTC One modelinin firmayı kurtaramayacağı ihtimaline karşı firma birleşmesinin en önemli koz olacağını belirtiyor. HTC'nin bu konudaki en uygun adayı ise Huawei olabilir.





Uzmanlar dünyanın 6. büyük akıllı telefon üreticisi Huawei ile 13. büyük akıllı telefon üreticisi HTC'nin muhtemel birleşiminin ikiliye doğrudan dördüncülük kapısını açacağını dile getiriyor. Üst seviye cihazlar üreten HTC ve rekabetçi cihazlar üreten Huawei güçlerini birleştirdiği takdirde gelecek için büyüme trendini de garantileyecek.





Şimdilik birleşme ile ilgili ne bir gündem ne de bir işaret yok. Sektörün iki dev firması böyle bir plan içerisine girer mi o da bilinmiyor. Ancak böyle bir ihtimalin ortaya çıkması akıllı telefon pazarını da hayli hareketlendirecektir.

http://www.androidauthority.com/analyst-htc-merger-with-huawei-243922/