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Analiz : HTC ve Huawei birleşmesi olumlu sonuçlar doğurabilir

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : HTC ve Huawei birleşmesi olumlu sonuçlar doğurabilir

İki yıl önce akıllı telefon pazarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken HTC, aradan geçen zamanda hızla mali kayıplar yaşadı ve her çeyrek beklentilerin altında kalan bir firma profili çizmeye başladı.

Yılın başlarında HTC One adıyla amiral gemi modelini tanıtan firma ilk aylarda büyük bir üretim sıkıntısı yaşadı istediği patlamayı gerçekleştiremedi. Bazı kaynaklar önümüzdeki haftalarda HTC One modelinin 10 milyon satış sınırına dayanacağını dile getirse de firmanın faaliyet kar marjını halen yükseltememesi bazı dezavantajları da beraberinde getirecek.

Bunlardan birisi HTC hisselerinin satış eğilimine girmesi, ikincisi ise yatırımcı firmaların HTC'nin yılın geri kalanı için göstereceği performans hakkındaki beklentilerini aşağı çekmesi olacak. Bu bakımdan firmayı zor günler bekliyor olabilir.

JP Morgan analiz uzmanları HTC One modelinin firmayı kurtaramayacağı ihtimaline karşı firma birleşmesinin en önemli koz olacağını belirtiyor. HTC'nin bu konudaki en uygun adayı ise Huawei olabilir.

Uzmanlar dünyanın 6. büyük akıllı telefon üreticisi Huawei ile 13. büyük akıllı telefon üreticisi HTC'nin muhtemel birleşiminin ikiliye doğrudan dördüncülük kapısını açacağını dile getiriyor. Üst seviye cihazlar üreten HTC ve rekabetçi cihazlar üreten Huawei güçlerini birleştirdiği takdirde gelecek için büyüme trendini de garantileyecek. 

Şimdilik birleşme ile ilgili ne bir gündem ne de bir işaret yok. Sektörün iki dev firması böyle bir plan içerisine girer mi o da bilinmiyor. Ancak böyle bir ihtimalin ortaya çıkması akıllı telefon pazarını da hayli hareketlendirecektir.

http://www.androidauthority.com/analyst-htc-merger-with-huawei-243922/ Yorum Yaz
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hdtv 5 yıl en beğenilen
HUAWEI ve htc birlesemez ki hua htc yi satin alir. Hua dunya devi.telefon kismina bakmayin adamlarin esas isi telekom altyapisidir.
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forumlarabak 5 yıl
Talk2MyHand
htc 13 huawei 6

Dünyanın yarısının Çin de olduğunu düşünürsen çokda garip olmasa gerek.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htc one gibi bi modeli heba ettin samsung yapsa 500 milyon satardı
1 Yanıt Yanıtla +6
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Mehmet.Akif 5 yıl
Ekrem kardeşim, sürekli forumu ve haberleri izlerim, okurum. Baktığımda senin haberlerin hep abes kaçıyor. Sürekli böyle söylentiler yazıyor ve kafadan sallama bazı haberler ile milleti burada boşa saçmalattırıyorsun.
Haberlerinin bir tanesi de senin bilgin ile yayınlanan özgün şeyler olsun be kardeşim. Böyle devam ettikçe sen, DH takipçi kaybeder. Kısa vadede dedikodular ile milleti çekersin siteye belki. Ama uzun vadede sen kendi egonu tatmin edeceksin diye sitedeki günlük ve aylık ziyaret oranları büyük düşüşler yaşar.
Ben haberlerin yazarına bakıyorum. Sen yazıyorsan okumaya başlamıyorum. Farketmezsem okuyorum. Haber yine gereksiz bir haber çıkıyorsa, diyorum kii"Bunu ekrem kardeş yazmıştır." Bakıyorum. Evet yine sen Ekrem.
Berbat bir tarz bu.
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carter 5 yıl
Huawetc

Birleşip böyle bir isim alırlarsa telif hakkı isterim.
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kasim33 5 yıl
htc hiç haketmiyor bu haberleri
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saltooo 5 yıl
İyi olur
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htc one gibi bi modeli heba ettin samsung yapsa 500 milyon satardı
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Pulstar 5 yıl
Samsung ve Apple da birleşirse über 1.'lik garanti demektir.
Samsung-Nokia, Nokia-Apple birleşmesi de öyle; kombinasyonlar çoğaltılabilir.
Bu nasıl bir haberdir?
Ortada fol da yumurta da yok; birileri kendi aklından geçenleri yazmış DH'de haber(!) diye buraya eklemiş.
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Raikirin 5 yıl
13 ? Listeyi merak ettim.
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Volkanbaba 5 yıl
Merak eden arkadaşlar için:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Raikirin 5 yıl
13 ? Listeyi merak ettim.
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K.can.tas 5 yıl
Htc batmamak için birleşmeli bence
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ColorTR 5 yıl
Yeni firmada HuwTC olur herhalde.
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-mehmet- 5 yıl
iyi böyle iyi boşverin nekadar çok firma okadar rekabet ne kadar rekabet okadar kalite ve ucuzluk ..
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__Nikolaus__ 5 yıl -mehmet-
O kadar firma var nerde ucuzluk ?
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onur01651 5 yıl
Huawei her hafat birini almaya kalktı, yeni plan-b, birleşme
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