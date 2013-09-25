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Analiz : Lumia 520 Windows Phone 8 ekosisteminin yüzde 30'una hakim

5 yıl
984
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29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Lumia 520 Windows Phone 8 ekosisteminin yüzde 30'una hakim

Nokia, Windows Phone ekosisteminin tereddütsüz en büyük pazar payına sahip olan firması. Microsoft'un satın alması ile bu hakimiyet artık ekosistemin sahibine geçecek ancak gittikçe Nokia'nın hakimiyeti perçinleniyor.

AdDuplex reklam ağı tarafından yapılan yeni ölçümlere göre Nokia, Windows Phone ekosisteminin yüzde 88.4'üne hakim duruma geldi. Buna en büyük katkı ise Lumia 520 tarafından sağlandı.

Ekosistemin en ucuz akıllı telefonlarından birisi olan Lumia 520, tüm ekosistemin yüzde 20'sini, Windows Phone 8 ekosisteminin ise yüzde 30'unu eline almış durumda. Pek çok operatörün artık üst seviye Windows Phone 8 cihazları yerine Lumia 520 modelini öne çıkarmaya başladığı konuşuluyor. Çin'de de en çok satılan 10 Windows Phone telefonunun hepsi Nokia'ya ait.

Nokia'nın uygun fiyatlı Lumia 520 modeli ile çok başarılı bir pazarlama stratejisine imza attığı belirtiliyor. Ekosistemde hiçbir cihaz Lumia 520 kadar büyük başarı sağlayamadı.

Microsoft'un bazı geliştirmeler yaptığı GDR2 güncellemesi de bir süredir ekosistemdeki cihazlara dağıtılıyor. Ancak biraz yavaş ilerleyen GDR2 güncellemesi şu anda WP8 cihazlarının yüzde 30'una kurulmuş durumda. 

http://wmpoweruser.com/adduplex-nokia-now-has-close-to-90-of-the-wp8-market-and-nl-520-takes-30-share/ Yorum Yaz
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Jurgen Klopp 5 yıl en beğenilen
600 liraya kim çift çekirdek Snapdragon s4 işlemcili cihaz satıyor ki?


Cihazın özellikleri , performansı kendi segmentindeki cihazlara 10 basar. Arayüz desen yağ gibi akıcı. Takılma , bekleme yok.. Örnekler uzar gider.


Lumia 520 ve 620 WP8 ekosisteminin aynı zamanda kendi fiyat segmentindeki cihazların fiyat/performans kralı cihazlarıdır. Net.
600 liraya kim çift çekirdek Snapdragon s4 işlemcili cihaz satıyor ki?Cihazın özellikleri , performansı kendi segmentindeki cihazlara 1...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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The Tenth Doctor 5 yıl
POSE1DON
600 liraya kim çift çekirdek Snapdragon s4 işlemcili cihaz satıyor ki?
Cihazın özellikleri , performansı kendi segmentindeki cihazlara 10 basar. Arayüz desen yağ gibi akıcı. Takılma , bekleme yok.. Örnekler uzar gider.
Lumia 520 ve 620 WP8 ekosisteminin aynı zamanda kendi fiyat segmentindeki cihazların fiyat/performans kralı cihazlarıdır. Net.

Bizimkiler hala Discovery desin dursunlar. :/
POSE1DON600 liraya kim çift çekirdek Snapdragon s4 işlemcili cihaz satıyor ki?Cihazın özellikleri , performansı kendi segmentin...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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furky86 5 yıl
5cde de mi 64 bit var?
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mert1907 5 yıl furky86
furky86
5cde de mi 64 bit var?

Hayır.
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Bukalemun 5 yıl
@ POSE1DON

Ön kamera yok + flash ışık yok , Güncelleme alması artık çok zor ve hafıza ve uygulama markat ( oyun ) sorunlu cihaz için mi?


Üretmemiş olmakta da yeterli.
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Genç Düşünür 5 yıl Bukalemun
Bukalemun
@ POSE1DON

Ön kamera yok + flash ışık yok , Güncelleme alması artık çok zor ve hafıza ve uygulama markat ( oyun ) sorunlu cihaz için mi?


Üretmemiş olmakta da yeterli.

Her Çin malı ürün sanıldığı gibi adi değildir. Üretilen öyle kaliteli ürünler var ki...

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LilTunechi 5 yıl
O fiyatta android yerine tercih edilir.
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KaSaTuRa. 5 yıl
520 den otesini almak zaten buyuk risk, bekle babam bekle, ver o kadar para cikacak o kadar senelik oyun uygulama diye bekle, magaza eksigi kapansin ust modellere egilim belki artar ama su anda bence bir windows phone a 600 tl den fazlasini vermek sacmalik, birsey kullanamadiktan sonra yag gibi aksa ne olacak, telefon defteri icinde mi yag gibi akacak
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Kulak Misafiri 5 yıl
Diğer markalar pahalı tutarak Bi statü oluşturmaya çalışıyor sanırım. Nokia'da sürümden kazanmaya bakıyor anlaşılan. Yer edinmesi gerekiyordu, bunu başarmış.
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kucukyenici 5 yıl
Asitliği Düzenleyici
dun çinden lumia 520yi 240tlye aldım. orjinal,sıfır..Bu fiyat bu cihaz başka birşey demiyorum.. @POSE1DON

Çin malıdır O... :-)
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Asitliği Düzenleyici 5 yıl kucukyenici
kucukyenici

Asitliği Düzenleyici

dun çinden lumia 520yi 240tlye aldım. orjinal,sıfır..Bu fiyat bu cihaz başka birşey demiyorum.. @POSE1DON


Çin malıdır O... :-)

e zaten çin malı olcak
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kucukyenici 5 yıl
Yahu eko sistem, eko sistem... Gına geldi bu ifadeden. Nokia harici WP8'li model üretimi yapan kaç firma ve ürünü var ki pazarı tartışıyorsunuz. Microsoft'un lisans, yazılım, market vs. problemlerinden dolayı firmalar yanaşmıyor, sistem de yayılmıyor. Böyle giderse de akıbeti Nokia ve BlackBarry gibi olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.
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The Tenth Doctor 5 yıl
POSE1DON
600 liraya kim çift çekirdek Snapdragon s4 işlemcili cihaz satıyor ki?
Cihazın özellikleri , performansı kendi segmentindeki cihazlara 10 basar. Arayüz desen yağ gibi akıcı. Takılma , bekleme yok.. Örnekler uzar gider.
Lumia 520 ve 620 WP8 ekosisteminin aynı zamanda kendi fiyat segmentindeki cihazların fiyat/performans kralı cihazlarıdır. Net.

Bizimkiler hala Discovery desin dursunlar. :/
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mert1907 5 yıl The Tenth Doctor
Speedy-Step
POSE1DON
600 liraya kim çift çekirdek Snapdragon s4 işlemcili cihaz satıyor ki?
Cihazın özellikleri , performansı kendi segmentindeki cihazlara 10 basar. Arayüz desen yağ gibi akıcı. Takılma , bekleme yok.. Örnekler uzar gider.
Lumia 520 ve 620 WP8 ekosisteminin aynı zamanda kendi fiyat segmentindeki cihazların fiyat/performans kralı cihazlarıdır. Net.

Bizimkiler hala Discovery desin dursunlar. :/

620 Kullaniyorum tamam seri hizli ama bi numarasi da yok yani. Discovery ciksaydi ayni zamanda onu alirdim. WP8 eksikliklerini gidermeden adam olmaz ve su asama da bana hitap etmiyor ki kardesime verdim 620 yi Wave bile unutulan bada ile WP' den daha pratik. GDR3 ile baslayacak guncelleme furyasi ile 1.5 sene sonra anca alinabilir WP.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Karşılaştırmak için değil ama Windows Xp 7 8 olsun beğendiğim sistemler.Bu şekildede Windows phone 8 inde çıtası dahada yükselmesi lazım.Microsoft mobil olayına geç girdi.Nokia ile neler başaracağını bekleyelim görelim.
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senersongur 5 yıl
Apple da bir tane WP8 telefon cikarsin.


Bir de Apple 5C modelini 500-600TL bandina çekse çok mantikli olurdu.
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e-Militarist 5 yıl senersongur
senersongur

Apple da bir tane WP8 telefon cikarsin.


Bir de Apple 5C modelini 500-600TL bandina çekse çok mantikli olurdu.


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keremec 5 yıl senersongur
senersongur
Apple da bir tane WP8 telefon cikarsin.


Bir de Apple 5C modelini 500-600TL bandina çekse çok mantikli olurdu.

Hahahahahahah sabah sabah güldürdün 5c gibi bir telefon 600 Tl olacak nerde yaşıyor iphone 5 hızında hem de kasası plastik ama tabiki,leğen plastiği değil retina ekran ... Şaka yapmışsındır inşallah.
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