Analiz : Lumia 520 Windows Phone 8 ekosisteminin yüzde 30'una hakim





Nokia, Windows Phone ekosisteminin tereddütsüz en büyük pazar payına sahip olan firması. Microsoft'un satın alması ile bu hakimiyet artık ekosistemin sahibine geçecek ancak gittikçe Nokia'nın hakimiyeti perçinleniyor.





AdDuplex reklam ağı tarafından yapılan yeni ölçümlere göre Nokia, Windows Phone ekosisteminin yüzde 88.4'üne hakim duruma geldi. Buna en büyük katkı ise Lumia 520 tarafından sağlandı.





Ekosistemin en ucuz akıllı telefonlarından birisi olan Lumia 520, tüm ekosistemin yüzde 20'sini, Windows Phone 8 ekosisteminin ise yüzde 30'unu eline almış durumda. Pek çok operatörün artık üst seviye Windows Phone 8 cihazları yerine Lumia 520 modelini öne çıkarmaya başladığı konuşuluyor. Çin'de de en çok satılan 10 Windows Phone telefonunun hepsi Nokia'ya ait.





Nokia'nın uygun fiyatlı Lumia 520 modeli ile çok başarılı bir pazarlama stratejisine imza attığı belirtiliyor. Ekosistemde hiçbir cihaz Lumia 520 kadar büyük başarı sağlayamadı.





Microsoft'un bazı geliştirmeler yaptığı GDR2 güncellemesi de bir süredir ekosistemdeki cihazlara dağıtılıyor. Ancak biraz yavaş ilerleyen GDR2 güncellemesi şu anda WP8 cihazlarının yüzde 30'una kurulmuş durumda.

http://wmpoweruser.com/adduplex-nokia-now-has-close-to-90-of-the-wp8-market-and-nl-520-takes-30-share/