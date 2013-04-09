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Analiz : Lumia 920 en çok kullanılan Windows Phone cihazı oldu

6 yıl
1,7b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Lumia 920 en çok kullanılan Windows Phone cihazı oldu

Microsoft'un yeni bir anlayışla mobil pazara sunduğu Windows Phone işletim sistemi bugüne kadar pek çok modele ev sahipliği yapsa da ekosistemin hakimiyeti şüphesiz Nokia da bulunuyor.

Microsoft ile yaptığı ortaklık sonrasında tüm ağırlığını Windows Phone işletim sistemine veren Nokia, Lumia serisi ile ekosisteme büyük katkı yaptı. Geçen yıl Lumia 800 modelinin en çok kullanılan Windows Phone cihazı olduğu, mobil reklam ağlarındaki verilere dayanarak ilan edilmişti.  Mobil reklamcılık ağı AdDuplex tarafından elde edilen yeni verilere göre ise Lumia 920 modeli bu ünvanı ele geçirmiş durumda.

Lumia 800 modelinin Mart ayında yüzde 17 olan global pazar payı yüzde 14'e gerilerken, Lumia 920 yüzde 11 olan payını yüzde 14'e çıkarmış durumda. Ancak çok küçük bir farkla Lumia 920 lider durumda. 

İkilinin ardından yüzde 13 ile diğer bir Nokia modeli Lumia 710 geliyor. Lumia 610, 820 ve 620 ise onları takip ediyor. Lumia 620'nin kısa süre önce tanıtılmasına rağmen yüzde 7 pay elde etmesi ve Verizon operatörüne özel Lumia 822'nin de yüzde 3 pay elde etmesi dikkat çekici noktalar olarak gösteriliyor.

Ekosistemdeki modellerin yüzde 43'ü Windows Phone 8 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Kalan kesim ise halen bir önceki sürümü kullanıyor. Geliştiricilerin WP8 sürümüne ağırlık verdiği düşünüldüğünde ise bunun bir sorun olabileceği düşünülüyor. İtalya, Hindistan, İspanya gibi büyük pazarlarda ise WP7 sürümü halen hakim sürüm konumunda.

http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-920-now-the-most-used-windows-phone-bodes-well-for-nokias-upcoming-q1-results/ Yorum Yaz
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fatih-8 6 yıl en beğenilen
Adında Windows geçmese işletim sisteminin Nokia'ya ait oldugu bile zannedilebilir

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J0K3R61 6 yıl
Nokia şuan zarar etmek pahasına geleceğe yatırım yapıp WPhoneyi seçti bu ilerde onun yararına olacaktır diye düşünüyorum şuan Android denildiği zaman çoğu kişinin aklına ağırlıklı olarak samsung geliyorsa gelecektede Wp8 içinde Nokia gelecektir.
Nokia şuan zarar etmek pahasına geleceğe yatırım yapıp WPhoneyi seçti bu ilerde onun yararına olacaktır diye düşünüyorum şuan Android denildiği zaman çoğu kişin...
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Tantum.35 6 yıl
Diger markalar android cihazlar uretirken nokianin windows phone a gecmesi isine yaradi. Digerleri birbiriyle yarisirken nokia farkli kulvarda yukseldi
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DH Misafiri 5 yıl
böyle büyük değerlitelefonda 3 g yok o zaman ne işe yarıyor 920 nunya hiç bir işe yaramoyor
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mcebi001 5 yıl
lumia 925 ülkemizde neden satılmıyor bilen varmı arkadaşlar...?
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mesincır 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

böyle büyük değerlitelefonda 3 g yok o zaman ne işe yarıyor 920 nunya hiç bir işe yaramoyor


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Tantum.35 6 yıl
Diger markalar android cihazlar uretirken nokianin windows phone a gecmesi isine yaradi. Digerleri birbiriyle yarisirken nokia farkli kulvarda yukseldi
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Rusty 6 yıl
Şu fotoğrafların güzel olduğunu söyleyen varsa ben birşey demiyorum. Her pozdan el titremesi ihtimaline karşı 2-3 poz aldım. Ayrıca fotoğrafların net olmadığına ve renklerin soluk olduğuna dair bi sürü şikayet var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Mesela gerçek boyutta bakıldığında adamın suratı çamur gibi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yorumsuz...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Buda S3 ile çektiğim bir fotoğraf.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Dogu-E 6 yıl
Şuan nasıl ki Samsung androidde en büyük pastayı yiyorsa ( malzeme yada tasarımı katmıyorum sonuç olarak en fazla gelir ve satış Samsung'un ) Wp denilince akla ilk Nokia gelecektir Samsung Htc kim gelirse gelsin aynı işletim sisteminde Nokia'nın eline su dökemez... Nokia tasarım malzeme kalitesi kamera vb mutlaka bir üstünlük sağlar...
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QuantumVM 6 yıl
HTC'nin gerçekten de destek sorunu var. Çalışan bi 8x bulamadım. Ekranı nasıldır, çalışması nasıldır göremedim. Lumia öyle değil, adamlar bi sürü koymuş istediğin gibi kurcala. O yüzden Lumia 820 aldım. Bu arada Ativ S lumia ile yarışamaz zaten o yüzden Türkiye gibi ülkelere gelmiyor. Mors olmamak için.
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SystemApps 6 yıl
analize gerek yok tabiki nokia
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fatih-8 6 yıl en beğenilen
Adında Windows geçmese işletim sisteminin Nokia'ya ait oldugu bile zannedilebilir

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Ctnkyx 6 yıl
haha yorumlar çok komik ya . yok nokia batacak yok tutanacak dal abi bu kadar basit düşünmeyin adamlar hayal edemeyeceğiniz paralarla bu işin içindeler. plazalardaki kürdo iletişimlerden bahsetmiyoruz.
lumia 920gelirsek hakkaten marketi cok yeni olmasina rağmen güzel bir iş çıkarmışlar
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wustti 6 yıl
haymatloshan
wustti
J0K3R61Nokia şuan zarar etmek pahasına geleceğe yatırım yapıp WPhoneyi seçti bu ilerde onun yararına olacaktır diye düşünüyorum şuan Android denildiği zaman çoğu kişinin aklına ağırlıklı olarak samsung geliyorsa gelecektede Wp8 içinde Nokia gelecektir.
wphone un hamallığını nokia yapıyor. ha hesap kitap işi microsofttan aldıkları para kurtarıyorsa kendileri bilir ama herşey ekonomi değil markanın hafızalarda bıraktığı etki vs çok önemli. nokia ekonomik olarak kendini sağlama almış olsa bile bu konuda büyük hata yaptı bence. wphone adam gibi bi hale geldiği zaman htc ve samsung gerçekten bu platformu dikkate alır ve rakip ürün çıkarır. samsung un baştan savma yaptığı ativ s modeli bile gerçekten başarılı bence. dolayısıyla wphone denince belki şu anda nokia geliyor akla ama ileride ne olacağı bilinmez. nokiabu kafa yapısıyla gittiği sürecede kaybeder bence..
Windows 8 denince akla hemen onun adı gelir Nokia,üzerine çok düşen HTC bile pazar payında ve tanınırlığında Nokianın gerisinde kaldı.Arkasında Microsoft varken Nokia kötü senoryalar çizmek gerçekçi değil maalesef,öyle bir güç düşünkü reklam ve tanıtım için 1 milyar civarı hibe etti.Ayrıca Kore markaları şu sıralar sıkıntı çekeceğe benziyor,Kuzey Kore bir çılgın edip her an Güneyi vurabilir belli olmaz,3.büyük savaşın Asyada patlat vereceğini düşünüyorum.

savaş konuları tabi ayrı onu kimse ön göremez kolay şeyler değil. ama destek konusunda size katılıyorum. htc nin 8x modeli lumia dan daha başarılı bence. kibar, hafif, tasarımı zaten hemen hemen aynı ek olarak ses kalitesi yüksek bi telefon. üstelik hakikaten ülkemize nokia dan önce geldi güncellemeyi nokia dan baya bi önce aldı. burada olay tamamen nokia nın çok büyük reklamı. htc karşılık veremedi. yoksa lumia ahım şahım bi üstünlük sunmuyor. gece çekimi ve kendi çıkardığı bi kaç yazılım. onun dışında kameraları bile normalde aynı sonucu veriyor hemen hemen. şimdi samsung un bu pazara girdiğini düşün htc gibi agresif bi karşılık verdiğini düşünün ne demek istediğimi anlamışsınızdır. :)
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İronik Adam 5 yıl wustti
wustti

haymatloshan

wustti
J0K3R61Nokia şuan zarar etmek pahasına geleceğe yatırım yapıp WPhoneyi seçti bu ilerde onun yararına olacaktır diye düşünüyorum şuan Android denildiği zaman çoğu kişinin aklına ağırlıklı olarak samsung geliyorsa gelecektede Wp8 içinde Nokia gelecektir.
wphone un hamallığını nokia yapıyor. ha hesap kitap işi microsofttan aldıkları para kurtarıyorsa kendileri bilir ama herşey ekonomi değil markanın hafızalarda bıraktığı etki vs çok önemli. nokia ekonomik olarak kendini sağlama almış olsa bile bu konuda büyük hata yaptı bence. wphone adam gibi bi hale geldiği zaman htc ve samsung gerçekten bu platformu dikkate alır ve rakip ürün çıkarır. samsung un baştan savma yaptığı ativ s modeli bile gerçekten başarılı bence. dolayısıyla wphone denince belki şu anda nokia geliyor akla ama ileride ne olacağı bilinmez. nokiabu kafa yapısıyla gittiği sürecede kaybeder bence..
Windows 8 denince akla hemen onun adı gelir Nokia,üzerine çok düşen HTC bile pazar payında ve tanınırlığında Nokianın gerisinde kaldı.Arkasında Microsoft varken Nokia kötü senoryalar çizmek gerçekçi değil maalesef,öyle bir güç düşünkü reklam ve tanıtım için 1 milyar civarı hibe etti.Ayrıca Kore markaları şu sıralar sıkıntı çekeceğe benziyor,Kuzey Kore bir çılgın edip her an Güneyi vurabilir belli olmaz,3.büyük savaşın Asyada patlat vereceğini düşünüyorum.


savaş konuları tabi ayrı onu kimse ön göremez kolay şeyler değil. ama destek konusunda size katılıyorum. htc nin 8x modeli lumia dan daha başarılı bence. kibar, hafif, tasarımı zaten hemen hemen aynı ek olarak ses kalitesi yüksek bi telefon. üstelik hakikaten ülkemize nokia dan önce geldi güncellemeyi nokia dan baya bi önce aldı. burada olay tamamen nokia nın çok büyük reklamı. htc karşılık veremedi. yoksa lumia ahım şahım bi üstünlük sunmuyor. gece çekimi ve kendi çıkardığı bi kaç yazılım. onun dışında kameraları bile normalde aynı sonucu veriyor hemen hemen. şimdi samsung un bu pazara girdiğini düşün htc gibi agresif bi karşılık verdiğini düşünün ne demek istediğimi anlamışsınızdır. :)


Htc 8x önce güncelleme aldı da ne oldu? Kapanıp açılmayan telefonlar var ve maalesef Htc pek destek vermiyor bu da aleyhine oluyor maalesef.

@Rusty elin iki resimde titremiş zaten çok belli oluyor.
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haymatloshan 6 yıl
wustti
J0K3R61Nokia şuan zarar etmek pahasına geleceğe yatırım yapıp WPhoneyi seçti bu ilerde onun yararına olacaktır diye düşünüyorum şuan Android denildiği zaman çoğu kişinin aklına ağırlıklı olarak samsung geliyorsa gelecektede Wp8 içinde Nokia gelecektir.
wphone un hamallığını nokia yapıyor. ha hesap kitap işi microsofttan aldıkları para kurtarıyorsa kendileri bilir ama herşey ekonomi değil markanın hafızalarda bıraktığı etki vs çok önemli. nokia ekonomik olarak kendini sağlama almış olsa bile bu konuda büyük hata yaptı bence. wphone adam gibi bi hale geldiği zaman htc ve samsung gerçekten bu platformu dikkate alır ve rakip ürün çıkarır. samsung un baştan savma yaptığı ativ s modeli bile gerçekten başarılı bence. dolayısıyla wphone denince belki şu anda nokia geliyor akla ama ileride ne olacağı bilinmez. nokiabu kafa yapısıyla gittiği sürecede kaybeder bence..

Windows 8 denince akla hemen onun adı gelir Nokia,üzerine çok düşen HTC bile pazar payında ve tanınırlığında Nokia'nın gerisinde kaldı.Arkasında Microsoft varken Nokia kötü senoryalar çizmek gerçekçi değil maalesef,öyle bir güç düşünkü reklam ve tanıtım için 1 milyar civarı hibe etti.
Ayrıca Kore markaları şu sıralar sıkıntı çekeceğe benziyor,Kuzey Kore bir çılgın edip her an Güney'i vurabilir belli olmaz,3.büyük savaşın Asya'da patlat vereceğini düşünüyorum.
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Ciddiyetsiz 6 yıl
nokia'nın neden sırtını microsoft'a dayadığının resmidir bu grafik. %74 oranında kullanılan windows phone'lu cihazlar nokia. azımsanacak bir oran değil. ha bazılarının hala ısrar ettiği gibi birçok üreticinin seçtiği yolu seçip android'e geçse şu an android tarafında da azımsanmayacak bir başarı yakalardı. evet bir samsung htc kadar donanım abanmazdı belki ama en azından samsung gibi plastik kasalı telefonlar yerine sağlam android telefonlar çıkarırdı.
sonuç olarak nokia geleceğe yatırım yaptı. mali durumu iyi değildi. microsoft da pazara girebilmek için çok büyük üreticileri çekecek durumda değildi. en iyi ortaklık ms-nokia ortaklığı oldu. bu iki taraflı kazan-kazan ilişkisidir. çoğu yorumda telefonların çalışmalarıyla ilgili sıkıntı yok. en büyük eksik market tarafı bir de birkaç eksik... o da android'de olduğu gibi satışlar ile doğru orantılı gelişecektir. geliştiğinde ise gerçek anlamda ios-android-wp karşılaşmaları olacaktır.
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wustti 6 yıl
J0K3R61
Nokia şuan zarar etmek pahasına geleceğe yatırım yapıp WPhoneyi seçti bu ilerde onun yararına olacaktır diye düşünüyorum şuan Android denildiği zaman çoğu kişinin aklına ağırlıklı olarak samsung geliyorsa gelecektede Wp8 içinde Nokia gelecektir.

wphone un hamallığını nokia yapıyor. ha hesap kitap işi microsofttan aldıkları para kurtarıyorsa kendileri bilir ama herşey ekonomi değil markanın hafızalarda bıraktığı etki vs çok önemli. nokia ekonomik olarak kendini sağlama almış olsa bile bu konuda büyük hata yaptı bence. wphone adam gibi bi hale geldiği zaman htc ve samsung gerçekten bu platformu dikkate alır ve rakip ürün çıkarır. samsung un baştan savma yaptığı ativ s modeli bile gerçekten başarılı bence. dolayısıyla wphone denince belki şu anda nokia geliyor akla ama ileride ne olacağı bilinmez. nokiabu kafa yapısıyla gittiği sürecede kaybeder bence..
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