Analiz : Lumia 920 en çok kullanılan Windows Phone cihazı oldu





Microsoft'un yeni bir anlayışla mobil pazara sunduğu Windows Phone işletim sistemi bugüne kadar pek çok modele ev sahipliği yapsa da ekosistemin hakimiyeti şüphesiz Nokia da bulunuyor.





Microsoft ile yaptığı ortaklık sonrasında tüm ağırlığını Windows Phone işletim sistemine veren Nokia, Lumia serisi ile ekosisteme büyük katkı yaptı. Geçen yıl Lumia 800 modelinin en çok kullanılan Windows Phone cihazı olduğu, mobil reklam ağlarındaki verilere dayanarak ilan edilmişti. Mobil reklamcılık ağı AdDuplex tarafından elde edilen yeni verilere göre ise Lumia 920 modeli bu ünvanı ele geçirmiş durumda.





Lumia 800 modelinin Mart ayında yüzde 17 olan global pazar payı yüzde 14'e gerilerken, Lumia 920 yüzde 11 olan payını yüzde 14'e çıkarmış durumda. Ancak çok küçük bir farkla Lumia 920 lider durumda.





İkilinin ardından yüzde 13 ile diğer bir Nokia modeli Lumia 710 geliyor. Lumia 610, 820 ve 620 ise onları takip ediyor. Lumia 620'nin kısa süre önce tanıtılmasına rağmen yüzde 7 pay elde etmesi ve Verizon operatörüne özel Lumia 822'nin de yüzde 3 pay elde etmesi dikkat çekici noktalar olarak gösteriliyor.





Ekosistemdeki modellerin yüzde 43'ü Windows Phone 8 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Kalan kesim ise halen bir önceki sürümü kullanıyor. Geliştiricilerin WP8 sürümüne ağırlık verdiği düşünüldüğünde ise bunun bir sorun olabileceği düşünülüyor. İtalya, Hindistan, İspanya gibi büyük pazarlarda ise WP7 sürümü halen hakim sürüm konumunda.

http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-920-now-the-most-used-windows-phone-bodes-well-for-nokias-upcoming-q1-results/