Analiz : PS4 satışları 16 milyonu geçti





Xbox One ve PlayStation 4 arasındaki rekabet kıyasıya devam ederken, Xbox One konsolunun Kasım ayında ABD ve İngiltere'de 1.2 milyon adet satış yaparak PS4'ü geçtiği ve önemli bir başarıya imza attığı açıklanmıştı. Ancak analizler durumun pek de öyle olmadığını gösteriyor.





VGChartz tarafından hazırlanan pazar raporuna göre PS4 sadece Kasım ayının son haftasına denk gelen Kara Cuma günlerinde 1.19 milyon adet konsol satışı gerçekleştirdi. Kasım sonu itibariyle de toplam konsol satışı 16 milyonu geride bıraktı. Xbox One ise 9.3 milyon civarında seyrediyor.





PS4'ün sürekli artan müşteri sayısı oyun satışlarına da olumlu olarak yansıyor. Bugüne kadar toplam 61.8 milyon PS4 oyunu satılmış. Sony'nin donanım değil de oyunlardan kar elde ettiğini düşünürsek rakamlar oldukça tatmin edici seviyede. Xbox One oyun satışları ise 34.6 milyon olarak gerçekleşmiş. Bu alanda rekor ise 892 milyon oyun satışı ile Xbox 360'a ait. Onu 885 milyon ile Nintendo DS takip ediyor. Üçüncü sırada ise 855 milyon ile PS3 bulunuyor.





PS4'ün bu ivme ile yılı 20 milyon satış rakamı civarında tamamlayabileceği konuşuluyor. Ancak bu biraz zor zira firmanın kendi beklentisi de Mart ayı sonunda 20 milyon PS4 konsolu satmış olmak.

http://www.vgchartz.com/article/252488/playstation-4-sales-top-16m-worldwide-over-60m-games-sold-at-retail/