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Analiz : PS4 satışları 16 milyonu geçti

4 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : PS4 satışları 16 milyonu geçti

Xbox One ve PlayStation 4 arasındaki rekabet kıyasıya devam ederken, Xbox One konsolunun Kasım ayında ABD ve İngiltere'de 1.2 milyon adet satış yaparak PS4'ü geçtiği ve önemli bir başarıya imza attığı açıklanmıştı. Ancak analizler durumun pek de öyle olmadığını gösteriyor. 

VGChartz tarafından hazırlanan pazar raporuna göre PS4 sadece Kasım ayının son haftasına denk gelen Kara Cuma günlerinde 1.19 milyon adet konsol satışı gerçekleştirdi. Kasım sonu itibariyle de toplam konsol satışı 16 milyonu geride bıraktı. Xbox One ise 9.3 milyon civarında seyrediyor. 

PS4'ün sürekli artan müşteri sayısı oyun satışlarına da olumlu olarak yansıyor. Bugüne kadar toplam 61.8 milyon PS4 oyunu satılmış. Sony'nin donanım değil de oyunlardan kar elde ettiğini düşünürsek rakamlar oldukça tatmin edici seviyede. Xbox One oyun satışları ise 34.6 milyon olarak gerçekleşmiş. Bu alanda rekor ise 892 milyon oyun satışı ile Xbox 360'a ait. Onu 885 milyon ile Nintendo DS takip ediyor. Üçüncü sırada ise 855 milyon ile PS3 bulunuyor. 

PS4'ün bu ivme ile yılı 20 milyon satış rakamı civarında tamamlayabileceği konuşuluyor. Ancak bu biraz zor zira firmanın kendi beklentisi de Mart ayı sonunda 20 milyon PS4 konsolu satmış olmak.  

http://www.vgchartz.com/article/252488/playstation-4-sales-top-16m-worldwide-over-60m-games-sold-at-retail/ Yorum Yaz
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Chris Murphy 4 yıl
Bence ciddi bir basari degil
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classf2re 4 yıl
Korsan oyun konusunda herkes tutturmuş bir emek hırsızlığı gidiyor. Bu konuda benimde bir kaç kelamım var.Haydi Bismillah: İyi optimize edilmiş online altyapısında sıkıntı olmayan oyunları korsan oynamak düpedüz hakka girmektir. oyunu beğenirsin beğenmezsin, zevk alırsın almazsın o kişiden kişiye değişir ve korsan oynama sebebi kesinlikle değildir.Şimdi bir de gelelim işin diğer kısmına. Oyun fuarlarında CGI videolarla tanıtım yapıp oyunda olmayan grafikleri gösteren, oyunda olmayan içerikleri varmış gibi tanıtan, oyunu elli beş parçaya bölüp satan, oyunu optimize etmeden çıkarıp heyecanla aldığınız oyunun hayal kırıklığına dönüşmesini sağlayan (örn: AC Unity), üstüne üstlük optimize edilmemiş oyunlardan milyonlarca hatta milyarlarca dolar para kazanan,ülkemizde diğer ülkelerden dil desteği vs olmadan daha pahalıya satan oyun firmaları hiç kimsenin emeğini çalmamakta mıdır sevgili arkadaşlar? Babalarınızın veya sizin alın terinizi çalmamakta mıdır? Belkide 2,3 ayda bir oyun alabilecek arkadaşların heveslerini çalmamakta mıdır?Yaptıkları kesinlikler hırsızlığın dik alasıdır. Dinimizde insaları kandırarak ticaret yapmak haramdır. Satıcı malının eksiğini söylemek zorundadır. Onlar müslüman değil ama biz müslümanız. Dinimizin ölçülerine göre yaşarız. Bundan sonra şahsen orjinal olarak alıp oyunun problemleri yüzünden hakkımı almadığım firmaların bir sonraki oyunlarını korsan olarak oynayacağım.
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glikoz surubu 4 yıl
Suanda Sony Cin pazarina girmedi,Cin devletinin konsolloru banlamasi bu yaz ayinda bitti. Ilk once Xbox One ile eylul ayinda bu yasak kalmis oldu 1 haftada 800bin konsol satildi.5 ocakta sanirsam Sony Cin pazarina giriyor,yani legal hale geliyor.O zaman gorun siz patlamayi
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M@U 4 yıl
Vgchartz'a çok da güvenmemek lazım. Ama PS4 konusunda ters anlamda güvenmemek lazım. Onlar 16 milyon diyorsa, 17-18 milyon olmuş olabilir diye bakabiliriz. Zira bu adamların tablolarını en başından beri takip etmekteyim ve sürekli olarak PS4'ü düşük, XO'yu yüksek gösterme derdindeler diyebilirim. Kaç sefer bizzat gördüm, PS4 için düşük gösterdikleri satış miktarını gelen raporlar sebebiyle çat diye yükseltmek zorunda kaldıklarını. Daha kötüsü, XO'yu da önce yüksek gösterip, sonra düşürdüklerini. O nedenle güvenemiyorum.
Bahsi geçen 16 milyon üzeri satış da son iki hafta (hatta 20 gündür) güncellenmeyen 29 Kasım tarihli tabloya dair bilgileri içermekte. Aralık ayı içinde noeli de hesaba katarsak, buna Ocak ayındaki standart satışları ve The Order: 1886'nın olacağı Şubat ayı satışlarını, üzerine de Bloodborne'un olacağı Mart ayı satışlarını eklediğimizde değil 20 milyon, 25 milyonu yakalar mı diye bakmamız gerekir.
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JessieJ 4 yıl
Kim ne derse desin...
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Redunay 4 yıl
Helal
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alemburda34 4 yıl
Kardesligin gozu kor olsun :D
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ALLAME.1 4 yıl
20yi rahat görür hemde marttan önce
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mcankb 4 yıl
Türkiyede PS salonları Olduktan sonra PS4 artar adamlar pes 13 yüzünden PS4 almıyorlar.İyi bir pes oyunu PS4 ü herkese aldırır.
sonuç bu
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alito 4 yıl
PS4'e satış patlamasını Uncharted 4 yaptıracak. Sony beklentileri önemli Exc. oyunlar çıkana kadar yüksek tutmak istemiyor anlaşılan.
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Recharged 4 yıl
Şaşırtıcı bir durum yok anlaşılan.
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dark dragon 4 yıl
Monster laptop alın, ps4'ü her anlamda ezer geçer....







Yersen!!!!!
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