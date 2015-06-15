Analiz : Snapdragon 810 siparişleri düşüyor

Geçen yıl lanse edildiğinde piyasayı domine edeceğine kesin gözüyle bakılan Snapdragon 810, bugüne baktığımızda çeşitli sorunlar nedeniyle popülaritesine darbe vurulmuş bir ürün görünümünde. Aşırı ısınma ve performans düşüşleri nedeniyle ilginin azaldığı yongasetinin siparişleri de gerileme eğiliminde.





Sektörden gelen bilgilere göre Qualcomm'un geçen yıl hedeflediği Snapdragon 810 sipariş rakamlarına henüz erişilemedi ve talep beklentilerin altında seyrediyor. Kendi içerisindeki problemlerin yanında Samsung gibi önemli bir ortağın desteğinin azalması da en büyük etkenlerden birisi durumunda. Ayrıca amiral gemi tarafındaki satışların düşük gitmesi de diğer bir etken.





Bu yıl 50 milyon satış hedefi bulunan Galaxy S6 serisi ne yazık ki Snapdragon 810 yongasetinden tamamen uzaklaştı ve Qualcomm bu pastadan pay alamayacak. Ayrıca HTC One M9 modelinin beklenen satışları yapamaması, Xiaomi Note Pro modelinin kısıtlı bir bölgede satışta olması ve Xperia Z4 (Z3+) modelinin de henüz piyasaya çıkıyor oluşu talepleri çok azalttı.





Bunun yanında kaynaklar yongasetinin üretimini üzerine alan TSMC'nin 20nm sürecinde bazı kalite sorunları yaşadığını ve aşısı ısınma konusunda dolaylı olarak etkisinin olduğunu belirtiyor. TSMC de zaten hızlı bir şekilde 16nm sürecine geçiş yaptı ve gelecek yıl da 10nm süreci hedefleniyor.





Snapdragon 810 yongasetindeki sıkıntılar başka bir yongasetini ön plana çıkardı ki bu da Snapdragon 808. 2 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini birarada çalıştıran Snapdragon 808 yongaseti daha az ısınması ve yer yer performansta öne geçmesi nedeniyle Snapdragon 810'a tercih edilir oldu.





Yılın başlarında neredeyse hiç haber alamadığımız Snapdragon 808 yongaseti LG G4 gibi yılın en çok beklenen amiral gemi modellerinden birisinde kendisine yer bulmayı başardı. Ayrıca Samsung Galaxy S6 mini ve Galaxy S6 Plus modellerinde de Snapdragon 808 yongaseti kullanılacağı iddia ediliyor. Yani Qualcomm bu gelişmelerle bir nevi teselli olacak.





Diğer bir ilginç bilgi ise Snapdragon 810 v. 2.1 olarak bilinen ikinci revizyon sürümünde de ısınma sorunlarının giderilememiş olması. Xperia Z4 modelinde açıkça hissedilen ısınma nedeniyle firma kullanıcılarına cihazlarını kapalı olarak şarj etmesini salık veriyor. Önümüzdeki aylarda bir yazılım güncellemesi ile Sony problemi çözmeyi planlıyor.





Qualcomm yıl sonuna kadar 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongasetini kullanıma sunmayı düşünüyor. Performans ve grafik olarak en iyisi olmayı hedefleyen Snapdragon 820 ile firma Snapdragon 810 hayalkırıklığını unutturmaya çalışacak.

http://www.phonearena.com/news/Report-Snapdragon-810-shipments-to-fall-short-of-original-forecasts_id70451