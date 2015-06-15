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Analiz : Snapdragon 810 siparişleri düşüyor

3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Snapdragon 810 siparişleri düşüyor

Geçen yıl lanse edildiğinde piyasayı domine edeceğine kesin gözüyle bakılan Snapdragon 810, bugüne baktığımızda çeşitli sorunlar nedeniyle popülaritesine darbe vurulmuş bir ürün görünümünde. Aşırı ısınma ve performans düşüşleri nedeniyle ilginin azaldığı yongasetinin siparişleri de gerileme eğiliminde. 

Sektörden gelen bilgilere göre Qualcomm'un geçen yıl hedeflediği Snapdragon 810 sipariş rakamlarına henüz erişilemedi ve talep beklentilerin altında seyrediyor. Kendi içerisindeki problemlerin yanında Samsung gibi önemli bir ortağın desteğinin azalması da en büyük etkenlerden birisi durumunda. Ayrıca amiral gemi tarafındaki satışların düşük gitmesi de diğer bir etken.

Bu yıl 50 milyon satış hedefi bulunan Galaxy S6 serisi ne yazık ki Snapdragon 810 yongasetinden tamamen uzaklaştı ve Qualcomm bu pastadan pay alamayacak. Ayrıca HTC One M9 modelinin beklenen satışları yapamaması, Xiaomi Note Pro modelinin kısıtlı bir bölgede satışta olması ve Xperia Z4 (Z3+) modelinin de henüz piyasaya çıkıyor oluşu talepleri çok azalttı. 

Bunun yanında kaynaklar yongasetinin üretimini üzerine alan TSMC'nin 20nm sürecinde bazı kalite sorunları yaşadığını ve aşısı ısınma konusunda dolaylı olarak etkisinin olduğunu belirtiyor. TSMC de zaten hızlı bir şekilde 16nm sürecine geçiş yaptı ve gelecek yıl da 10nm süreci hedefleniyor.

Snapdragon 810 yongasetindeki sıkıntılar başka bir yongasetini ön plana çıkardı ki bu da Snapdragon 808. 2 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini birarada çalıştıran Snapdragon 808 yongaseti daha az ısınması ve yer yer performansta öne geçmesi nedeniyle Snapdragon 810'a tercih edilir oldu. 

Yılın başlarında neredeyse hiç haber alamadığımız Snapdragon 808 yongaseti LG G4 gibi yılın en çok beklenen amiral gemi modellerinden birisinde kendisine yer bulmayı başardı. Ayrıca Samsung Galaxy S6 mini ve Galaxy S6 Plus modellerinde de Snapdragon 808 yongaseti kullanılacağı iddia ediliyor. Yani Qualcomm bu gelişmelerle bir nevi teselli olacak.

Diğer bir ilginç bilgi ise Snapdragon 810 v. 2.1 olarak bilinen ikinci revizyon sürümünde de ısınma sorunlarının giderilememiş olması. Xperia Z4 modelinde açıkça hissedilen ısınma nedeniyle firma kullanıcılarına cihazlarını kapalı olarak şarj etmesini salık veriyor. Önümüzdeki aylarda bir yazılım güncellemesi ile Sony problemi çözmeyi planlıyor. 

Qualcomm yıl sonuna kadar 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongasetini kullanıma sunmayı düşünüyor. Performans ve grafik olarak en iyisi olmayı hedefleyen Snapdragon 820 ile firma Snapdragon 810 hayalkırıklığını unutturmaya çalışacak.  

http://www.phonearena.com/news/Report-Snapdragon-810-shipments-to-fall-short-of-original-forecasts_id70451 Yorum Yaz
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asaime 3 yıl en beğenilen
810 tam anlamiyla facia, samsung kadar maddi acidan guclu olamayip, bir anda islemci degistiremeyen firmalari mahvetmistir. Bu saatten sonra Qualcomm isterse 20 cekirdekli cikarsin, ustunden belli bir sure gecmeden, sorunlari ortaya cikarilmadan hic bir urunune yaklasmicam. Ancak ne olursa olsun, htc,sony,lg gibi firmalar icinde ders olmustur bu durum. 1) Tek bir firmayi tekellestirmeyeceksin, 2) Urunlerini daha iyi test edeceksin. Yoksa yavas yavas yok htc yi yok sony yi birileri almaya calisiyor haberlerini daha cok duyariz.
810 tam anlamiyla facia, samsung kadar maddi acidan guclu olamayip, bir anda islemci degistiremeyen firmalari mahvetmistir. Bu saatten sonra Qualcomm isterse 20...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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advancedmobile 3 yıl
çok güzel haber
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*siteci* 3 yıl
İki kere adı Z3+ olan cihaza inatla Z4 dendiğini görünce editörün ismine baktım ve malesef tahminim doğru çıktı.
Sony'yi sevmiyor olabilirsiniz fakat Sony'nin yaptığı telefonun adı Z4 değil Z3+'dır. Z4 ise Japonya'ya özel Z3+'dan ufak farkları olan bir cihazdır.
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jitemci 3 yıl
64 bit yaygınlaşmasından olabilir
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tugares 3 yıl
s810 tam bir fiyasko oldu firma adına lakin iyi de oldu zira tekelleşmeye başlamıştı ve inovasyon adına fazla bişey katmıyordu. Pazarın büyük oyuncularını elinde tutuyordu. Anlamadığım bi hususta s808 de kullandığı grafik işlemcisi, resmen şaka gibi... İyi oldu, daha temkinli ve yenilikçi devam eder bundan böyle...
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OldGamers86 3 yıl
Olacağı buydu.
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assasin34 3 yıl
onumuz kis s810 cep telefonlari is yapar ya oyle demeyin.
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darkdiva 3 yıl
Samsung ortaya bir laf atmıştı. Her şey böyle basladı ama sonuçta Samsung'un haklı olduğunu ögrendik. Samsung'un bu çıkışı Qualcomm'u mahvetti tabi.
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canguler917 3 yıl
canguler917
sürekli işlemciler ısınıor diye şikayet ediliyor.normal çünkü çok dar bir alanda çalışıyorlar.işlemciden işlmeciye 4-5 derece fark eder anca.hepsi ısınıyor.herkes ısınmadan şikayetçi ama daha kimsede ben şu soğutma çözümünü geliştirdim demiyor.firmalarda ısınmadan şikayet edip duracaklarına ellerini taşın altına koyup çözüm bulsunlar

eksileyenler ne düşündü de eksiledi anlamıyorum.htc,lg,sony gibi firmalar qualcomm ürünlerini kullanıyorlar.şikayetçilerse birazda kendileri çözüm üretmeye çalışmalı.zira yapılmayacak şey degil ki yapıldı da.sony z2 de snapdragon 801 vardı ve cayır cayır yanıyordu telefon.sony z3 yine snapdragon 801'le geldi fakat sony kendi geliştirdiği ısı borulu soğutma çözümüyle telefonu serin tutmayı başardı.htc ve lg bu tür çözümler geliştirmeliler,sadece 810 lu cihazları için değil,tüm cihazlar için.410 lu telefonda ısınıyor 810 luda.
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Hirotaro 3 yıl
Mtk gitgide çıtayı yukseltiyor htc m9 da mtk kullanildi . qc nin isi zor
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FlyingUnderpants 3 yıl
Vay bee oysa ki 810'u neredeyse 1.5 yil onceden beklemeye baslamis, sonrasinda ise o zamanki telefonumun tamamen bozulmasiyla M8 almak durumunda kalmistim.
Kim bilebilirdi altin cocuk 810'un olu dogacagini. Hayat.
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