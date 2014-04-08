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Analiz : Türklerin ekonomik seyahat merakı giderek artıyor

5 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Türklerin ekonomik seyahat merakı giderek artıyor

Günümüzde sehayat ve konaklama imkanlarının kolaylaşması nedeniyle insanların yurtiçi veya yurtdışı seyahatlerine daha fazla önem verdiğini görüyoruz. Türkiye'nin online uçak, otel ve araç kiralama arama motoru Geziko, insanımızın ekonomik seyahat yöntemlerini bir analizde derlemiş.

Geziko düzenli olarak seyahat eden 1000'den fazla yolcu ile tasarruf yöntemleri konusunda bir anket çalışması yapmış. Ankete katılanların yüzde 35'inin bütçesi 20$-50$ arasında. Sadece yüzde 3'lük bir kesim 100$ harcama yapabiliyor. Bu bakımdan katılımcıların yüzde 50'si gittikleri şehirlerde toplu taşımayı ve toplu taşıma kartlarını kullandıklarını beyan ediyor. Yüzde 52'lik kesim ise yemeklerini restoranlarda yemekten kaçınıyor ve market alışverişi yapıyor.

Yine katılımcıların yüzde 59'u çevirmiçi seyahat şirketlerinden uçak bileti araştırmalarını yapıyor ve satın alıyor. Uçak bileti seçimlerinde nispeten daha uygun olan gece yolculukları tercih ediliyor. Seyahat edenlerin yüzde 64'ü ise nakit kullanmayı tercih ediyor.

Seyahatlerde vize süreci oldukça zor ve insanlar bu süreçten mümkün olduğunca kaçınmaya çlaışıyor. Katılımcıların yüzde 77'si vize istemeyen ülkelere seyahat ettiğini belirtmiş. Yüzde 19 ise seyahat süresince pahalı internet nedeniyle sosyal ağlardan kopabileceğini ifade etmiş.

Analizde ayrıca yüzde 32 oranında seyahatlerden dönüşte ömür boyu sürecek arkadaşlıkların ellerinde kalmasını yeterli bulan bir kesim mevcut.  

http://www.geziko.com/lp/media/turklerin-ekonomik-seyahat-yontemleri/bas%C4%B1n-b%C3%BClteni Yorum Yaz
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mesutismail 5 yıl en beğenilen
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OneAboveAll 5 yıl
Otostopu unutmuslar
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Tekno moomce 5 yıl
Şöyle bir analiz yaparmısnı türkiyedeki adil kotada ilalah getirenler yada upload hızlarınını komikliğinden falan
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mesutismail 5 yıl en beğenilen
Doğan görünümlü şahin = haber görünümlü reklam :(
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IceRulez 5 yıl
bir turizmci olarak şunu merak ediyorum.
marketten yiyeceksen o ülkeyi gezdim demiyeceksin o ülkenin mutfağını o ülkenin meşhur restoranlarında tadabilir anlayabilirsin.
salak salak davranmaya gerek yok.
uçuşu.yolculuğu konaklamayı herşeyi ucuza getirebilirsin ama gittiğin ülkenin yemeklerini ucuza getirmeye çalışırsan kendini de ucuza getirmiş olursun iyi düşün.
1 Yanıt Yanıtla
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Sirkadyen 5 yıl IceRulez
IceRulez

bir turizmci olarak şunu merak ediyorum.

marketten yiyeceksen o ülkeyi gezdim demiyeceksin o ülkenin mutfağını o ülkenin meşhur restoranlarında tadabilir anlayabilirsin.

salak salak davranmaya gerek yok.

uçuşu.yolculuğu konaklamayı herşeyi ucuza getirebilirsin ama gittiğin ülkenin yemeklerini ucuza getirmeye çalışırsan kendini de ucuza getirmiş olursun iyi düşün.





Para da gökten yağıyor zaten. Öğrenci birisi nasıl restoranda yemek yesin
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