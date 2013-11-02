Analiz : Windows Phone ilk kez bir çeyrekte 10 milyon satış rakamını geçti









Microsoft'un büyük yatırım yapmaya devam ettiği Windows Phone ekosistemi, büyük ekran ve Full HD desteğine de kavuşurken, satışları da hızla artıyor.





Aslında Lumia cihazlarının satışı ile doğru orantılı olan Windows Phone ekosistemi, Strategy Analytics'e göre ilk kez bir çeyrekte 10 milyon satış rakamını geçti ve en hızlı büyüyen platform oldu.





Rakamlara göre yılın üçüncü çeyreğinde Android akıllı telefonları 204 milyon satış yaparken yıl bazında yüzde 58 artış kaydetti ve pazarın yüzde 81'lik dilimini eline aldı. iPhone 33.8 milyon satış ile yüzde 26 yıllık artış yaşadı ancak pazar payını yüzde 13.4'e geriletti.





BlackBerry son çeyrekte yüzde 66 düşüş yaşayarak 2.5 milyon telefon satışına geriledi ve pazar payı yüzde 1 civarında kaldı.





Windows Phone ise 10.2 milyon adet satış yaptı ve yıl bazında yüzde 170 gibi rekor seviyede bir artış yakaladı. Pazar payını ise yüzde 4.1'e yükseltti. Böylece Windows Phone ilk kez bir çeyrek dilimde 10 milyon satış rakamını geçmiş oldu.





Ekosistemin yükselişindeki en büyük pay şüphesiz Nokia'da iken Avrupa, ABD ve Asya ekosistemin büyüdüğü yerler olarak dikkat çekti. Ancak Japonya, Güney Kore ve Afrika bölgelerinde Windows Phone ilgisi oldukça düşük ve bu ekosistem için bir risk oluşturuyor.





Akıllı telefon pazarında toplam satış rakamı ise 251 milyon oldu ve pazarın büyüme oranı yıllık yüzde 45 olarak gerçekleşti.

http://wmpoweruser.com/strategy-analytics-awards-windows-phone-its-first-10-million-quarter-calls-it-the-worlds-fastest-growing-major-smartphone-platform/