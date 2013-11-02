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Analiz : Windows Phone ilk kez bir çeyrekte 10 milyon satış rakamını geçti

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Windows Phone ilk kez bir çeyrekte 10 milyon satış rakamını geçti


Microsoft'un büyük yatırım yapmaya devam ettiği Windows Phone ekosistemi, büyük ekran ve Full HD desteğine de kavuşurken, satışları da hızla artıyor. 

Aslında Lumia cihazlarının satışı ile doğru orantılı olan Windows Phone ekosistemi, Strategy Analytics'e göre ilk kez bir çeyrekte 10 milyon satış rakamını geçti ve en hızlı büyüyen platform oldu.

Rakamlara göre yılın üçüncü çeyreğinde Android akıllı telefonları 204 milyon satış yaparken yıl bazında yüzde 58 artış kaydetti ve pazarın yüzde 81'lik dilimini eline aldı. iPhone 33.8 milyon satış ile yüzde 26 yıllık artış yaşadı ancak pazar payını yüzde 13.4'e geriletti.

BlackBerry son çeyrekte yüzde 66 düşüş yaşayarak 2.5 milyon telefon satışına geriledi ve pazar payı yüzde 1 civarında kaldı.

Windows Phone ise 10.2 milyon adet satış yaptı ve yıl bazında yüzde 170 gibi rekor seviyede bir artış yakaladı. Pazar payını ise yüzde 4.1'e yükseltti. Böylece Windows Phone ilk kez bir çeyrek dilimde 10 milyon satış rakamını geçmiş oldu.

Ekosistemin yükselişindeki en büyük pay şüphesiz Nokia'da iken Avrupa, ABD ve Asya ekosistemin büyüdüğü yerler olarak dikkat çekti. Ancak Japonya, Güney Kore ve Afrika bölgelerinde Windows Phone ilgisi oldukça düşük ve bu ekosistem için bir risk oluşturuyor.

Akıllı telefon pazarında toplam satış rakamı ise 251 milyon oldu ve pazarın büyüme oranı yıllık yüzde 45 olarak gerçekleşti.  

http://wmpoweruser.com/strategy-analytics-awards-windows-phone-its-first-10-million-quarter-calls-it-the-worlds-fastest-growing-major-smartphone-platform/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
insunwetrust 5 yıl en beğenilen
Hayret bu sefer -ebilir eki yok
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eP_362 5 yıl
İşte bu Lumia.
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insunwetrust 5 yıl General.
İlk bakışta garipseyen herkes çok garipsiyor. Bir bakıma da haklısınız yepyeni bir arayüz. Seven seviyor, sevmeyen sizin gibi hiç sevmiyor.
Alışkanlık meselesi. Ama bence Metro arayüzü olmalı ki piyasada ki tek düze işletim sistemlerinden biri olmasın. Çeşitlilik her zaman iyidir. Android'de iyidir, iOS'ta iyidir.
İlk bakışta garipseyen herkes çok garipsiyor. Bir bakıma da haklısınız yepyeni bir arayüz. Seven seviyor, sevmeyen sizin gibi hiç sevmiyor.Alışkan...
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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Gwynbleidd. 5 yıl
Orta ve düşük segment telefonlar da android hiç stabil olmadığın dan normal bence.muhtemelen ileride büyük bir pazar payına sahip olacak windows phone işletim sistemi eğer android böyle devam ederse
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ZZ RAT 5 yıl
Sony'i bir şekilde bu sisteme dahil etmeleri gerekir.
HTC zaten bırakıyor, sadece Lumnia ile gidecekleri yer sınırlı.
Bildiğim kadarıyla Xbox uygulaması nedeniyle Sony, winmo sistemli cihaz üretmiyor.
Microsoft Xbox uygulamasını koymayıversin ana uygulamalara, isteyen daha sonra store'dan indirsin.
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e-Militarist 5 yıl
Daha da ilginci, Windows Phone yüzde 39 pay ile Finlandiya da dahil olmak üzere 19 ülkede, en büyük ikinci işletim sistemi olarak yer alıyore. Vietnam (yüzde 16), İtalya (yüzde 15), Tayland (yüzde 11), Türkiye (yüzde 11) ve Rusya (yüzde 8).

thenextweb.com/...
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inexo 5 yıl
kurtlar vadisi sayesinde ortadoguda satış patladi
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xAlfonso 5 yıl inexo
Adamlar dizide 1020 yi suya atıyor.
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Dexter Morgan 5 yıl
Devam devam
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bankai20 5 yıl
Gelişmesi sevindirici :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
apple fanları bitti şimdi bunlar başladı
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Leskodjer 5 yıl
Şu forumdaki 3-4 tane microsoftcu adamın mesajları yüzünden nefret ettim WP'den. Bu kadar itici bir guruh olabilir mi ya, Apple'cıların bile arada attığı boş beleş yorumları daha çok seviyorum. En azından karşıma adam gibi sunabilecekleri hatta susturabilecekleri birşeyleri oluyor
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MrtAltg 5 yıl Leskodjer
Pachenkov

Şu forumdaki 3-4 tane microsoftcu adamın mesajları yüzünden nefret ettim WP'den. Bu kadar itici bir guruh olabilir mi ya, Apple'cıların bile arada attığı boş beleş yorumları daha çok seviyorum. En azından karşıma adam gibi sunabilecekleri hatta susturabilecekleri birşeyleri oluyor


kusura bakmada sen gelecen wp mesajlarında bomba atar gibi tu kaka ee çöp tarzı yazacan adamlardan sessiz olmasını bekliyecen bizde sizin gibiler yüzünden android ve fanlarından soğuduk kusura bakma ne yapıyorsanız kendi kendinize yapıyorsunuz ios formunda fandroidler wp forumunda fandroidler neden kendi sayfanızda kalıpda laf yememeyi tercih etmiyorsunuz ? her şekilde zevkler ve renkler tartışılmaz sizin zevkinize uymak zorunda değiliz yanlışsam düzelt ?
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Dogu-E 5 yıl
Daha nice nice milyonlara... Google boşa engellemedi marketteki Youtube uygulamasını Windows Phone sağlam geliyor
Helal Nokia helal Microsoft
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gcb1903 5 yıl
SystemApps

androzord bakar windows phone akar...


Yürekten katılıyorum özel insan sana. wp biraz daha zorlarsa lg satışlarını bile yakalayabilir. Gerçekten bravo ms ve nokia bu işi biliyor. zaten androzord sistemli telefon üreticilerinin durumu ortada hepsini toplasan 1.000.000.000 telefon ya vardır ya yoktur. yazıyla -bir milyar-
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