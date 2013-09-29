Analiz : Yeni iPhone'ların ilk satış haftası Galaxy cihaz iadeleri yüzde 200 arttı





Satışa çıktığı ilk haftasonu rekor bir açılış yapan Apple'ın yeni iPhone modelleri, bunun yanında farklı rekorlara da sebep olabiliyor.





ABD'de kullanıcılardan cep telefonlarını en uygun fiyattan satın alan Gazelle platformunun verilerine göre, yeni iPhone modellerinin satışa çıktığı ilk hafta Galaxy cihazlarını iade eden tüketicilerin oranı yüzde 210 arttı. Özellikle cihazların satışa çıktığı yerel saatle 10.00-11.00 arasında saniyede 5 satış teklifi geldi. Bu da bir saatte 18 000 kişinin cihazlarını iade etmeye çalıştığını gösteriyor.





Gazelle'nin 3000 müşterisi arasında yaptığı ankette ise iade sonrasında iPhone 5S modeline Touch ID için geçmek isteyenlerin oranı yüzde 16, yeni bir cihaz alacağı için geçmek isteyenlerin oranı yüzde 36 olurken, iPhone 5C modeline renkleri nedeniyle geçmek isteyenlerin oranı yüzde 29, düşük fiyatı nedeniyle geçmek isteyenlerin oranı ise yüzde 29 olarak bulunmuş.





Eylül ayı boyunca ise Galaxy S cihazlarının iade oranı yüzde3, Galaxy S2 cihazlarının iade oranı yüzde 16, Galaxy S3 cihazlarının iade oranı yüzde 44 ve Galaxy S4 cihazlarının iade oranı da yüzde 16 artış göstermiş.

http://www.phonearena.com/news/Gazelle-Samsung-trade-ins-toward-Apple-iPhone-5s-and-Apple-iPhone-5c-up-210-over-launch-weekend_id47780