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Analiz : Yeni iPhone'ların ilk satış haftası Galaxy cihaz iadeleri yüzde 200 arttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Yeni iPhone'ların ilk satış haftası Galaxy cihaz iadeleri yüzde 200 arttı

Satışa çıktığı ilk haftasonu rekor bir açılış yapan Apple'ın yeni iPhone modelleri, bunun yanında farklı rekorlara da sebep olabiliyor. 

ABD'de kullanıcılardan cep telefonlarını en uygun fiyattan satın alan Gazelle platformunun verilerine göre, yeni iPhone modellerinin satışa çıktığı ilk hafta Galaxy cihazlarını iade eden tüketicilerin oranı yüzde 210 arttı. Özellikle cihazların satışa çıktığı yerel saatle 10.00-11.00 arasında saniyede 5 satış teklifi geldi. Bu da bir saatte 18 000 kişinin cihazlarını iade etmeye çalıştığını gösteriyor.

Gazelle'nin 3000 müşterisi arasında yaptığı ankette ise iade sonrasında iPhone 5S modeline Touch ID için geçmek isteyenlerin oranı yüzde 16, yeni bir cihaz alacağı için geçmek isteyenlerin oranı yüzde 36 olurken, iPhone 5C modeline renkleri nedeniyle geçmek isteyenlerin oranı yüzde 29, düşük fiyatı nedeniyle geçmek isteyenlerin oranı ise yüzde 29 olarak bulunmuş.

Eylül ayı boyunca ise Galaxy S cihazlarının iade oranı yüzde3, Galaxy S2 cihazlarının iade oranı yüzde 16, Galaxy S3 cihazlarının iade oranı yüzde 44 ve Galaxy S4 cihazlarının iade oranı da yüzde 16 artış göstermiş.  

http://www.phonearena.com/news/Gazelle-Samsung-trade-ins-toward-Apple-iPhone-5s-and-Apple-iPhone-5c-up-210-over-launch-weekend_id47780 Yorum Yaz
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mehmednaim 6 yıl en beğenilen
Analiz diye geldik meğer değilmiş.
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by__metallica 6 yıl
Galaxy S3 - S4 neyse ama hala galaxy s modellerini falan geri iade alıyorlarsa helal olsun o alan yerlere.. Bizde bırak 3 yıl öncesinin telefonunu 3 gün önce aldığını iade etmek için bin takla atman gerekebiliyor.
Galaxy S3 - S4 neyse ama hala galaxy s modellerini falan geri iade alıyorlarsa helal olsun o alan yerlere.. Bizde bırak 3 yıl öncesinin telefonunu 3 gün önce al...
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CopyAndMony 6 yıl
e-Militarist
VlknFX
e-Militarist
gurkanse ürün iadesi şirketten şirkete degişiklik göstersede aslında 15-30 gün arasındadır. s2 ve s3 nasıl iade etmişler? desenizki satıp 5s almışlar anlarımda yani olmamış bu haber.çocuk olsa anlar bunun dogru olmadıgını
Anladığım kadarıyla iadeyi Samsunga yapmıyorlar. 2. el alış-satış yapan bir firmaya. Değerinde almıyorlar. Değerine en yakın fiyattan alıyorlar. Galaxy s2 yi alıp 5s verip hadi güle güle demiyorlar. Fiyat farkını alıyorlar. En uygunundan. O firma da s2 yi çöpe atmıyordur. Satıyordur. Telefon firmaları da o firmaya sıfır telefonları ucuz veriyorlardır. Takas başına aracı firma 50 $ kazansa bile güzel iş. Bilmem anlatabildim mi?
Benim gibi anlayan birilerinin olması nekadar güzel gayette güzel anlatmışsınız :) okuyup anlayana tabi
Benim applela da işim olmaz, samsungla da ama neyse o kardeşim. Konuyu evirip çevirip dolandırmanın alemi yok. Yok 110 yapar yok 15 gün iade. Sezarın hakkını Sezara vereceğiz.

Sezar Samsungunu ikinci el alan bir satis noktasina vermis üstüne para verip IPHONE 5S almis evet bu onun haki :D sonra bürütüs fanboy oldugu icin kizmis arkasina bir ense yapisdirmis hahahaha...
e-MilitaristVlknFXe-Militaristgurkanse ürün iadesi şirketten şirkete degişiklik göstersede aslında 15-3...
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Rizeli55 6 yıl
zbortif
Orijinalden alıntı: barakli87 iphone 5c çöp cihaza bile %58 geçmek isteyen olmuş hayret ediyorum doğrusu 5C den 5 daha iyi ...
eline alıp kullandın mı lan?! diye sorarlar adama sadece kasası plastik emin ol alüminyumdan dayanıklıdır

Ben cöp demiyorum ama bence de 5c pazarlama hatası...ona o parayı verene kadar 5s alınır...sırf 64b işlemci için bile değer...
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Dangerousx 6 yıl
Resmen sacmaladiniz. Mynet haberlerini gectiniz vallahi
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DH Misafiri 6 yıl
Gazelle firmasi yanlis anlasilmis iade almiyorlar!
Bu site cihazinizi sizden nakit karsiligi satin aliyor ve Gazelle storelar üzerinden geri satiyor... Normal olarak piyasanin %30 - %50 altina aliyor daha fazla bilgi icin google
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tlgztrk 6 yıl
Elestirme yerine bir arastirin gazelle.com ne yapiyor arkadaslar parti savasi gibi ayni ne kadar sacma yaww
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cabriolet1981 6 yıl
Android'den kaçan kaçana.
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uncrowned king 6 yıl
apple, dh'ye para veriyor bence böyle haberler yapması için..
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devrim_moswant 6 yıl ekrem71
ekrem71







Satışa çıktığı ilk haftasonu rekor bir açılış yapan Apple'ın yeni iPhone modelleri, bunun yanında farklı rekorlara da sebep olabiliyor. 



ABD'de kullanıcılardan cep telefonlarını en uygun fiyattan satın alan Gazelle platformunun verilerine göre, yeni iPhone modellerinin satışa çıktığı ilk hafta Galaxy cihazlarını iade eden tüketicilerin oranı yüzde 210 arttı. Özellikle cihazların satışa çıktığı yerel saatle 10.00-11.00 arasında saniyede 5 satış teklifi geldi. Bu da bir saatte 18 000 kişinin cihazlarını iade etmeye çalıştığını gösteriyor.



Gazelle'nin 3000 müşterisi arasında yaptığı ankette ise iade sonrasında iPhone 5S modeline Touch ID için geçmek isteyenlerin oranı yüzde 16, yeni bir cihaz alacağı için geçmek isteyenlerin oranı yüzde 36 olurken, iPhone 5C modeline renkleri nedeniyle geçmek isteyenlerin oranı yüzde 29, düşük fiyatı nedeniyle geçmek isteyenlerin oranı ise yüzde 29 olarak bulunmuş.



Eylül ayı boyunca ise Galaxy S cihazlarının iade oranı yüzde3, Galaxy S2 cihazlarının iade oranı yüzde 16, Galaxy S3 cihazlarının iade oranı yüzde 44 ve Galaxy S4 cihazlarının iade oranı da yüzde 16 artış göstermiş.  

 

 


bir dönme gördüm orada


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Brky 6 yıl
e-Militarist
Bu arada editöre de sallamayın. Örnek veriyorum, başbakan ile ilgili bir haber okuduğumuzda hemen başbakanlığın internet sitesine mi giriyoruz teyit etmek için? Adamlar belki sadece mağazalarından gerçekleştiriyorlar takas olayını. Bir yere röportaj vermiş olamazlar mı? Hani samsung dün demişti ya parmak izi okuyucu düşünmüyoruz diye. Samsungun sitesinde var mı o haber? O zaman o haberde yalan . Edit: Hadi bana apple fanboyu diyin! Diyemezsiniz ki! Çünkü bana daha önce Nokia fanboyu demiştiniz. Kendinizle çelişirsiniz. Görüyoruz kim fanboy kim ceo kim avukat. Edit 2: Sabah oldu hadi twitin linkini bekliyorum! İnsanları yalancılıkla suçlamadan önce kendiniz yalan konuşmayacaksınız. Ekrem71 değil isterse Mahmut46 olsun yedirtmezler. Yiyemezsiniz öyle her insanı keyfinize göre. Samsungdan diğer firmalara en azından Amerikada büyük göç var. Bu kadar basit. Edit 3: Eksici geldi haaanım! Eksiler alırım, artılar veririm.

Ya sen her konuyu böyle trollemek zorunda mısın ?
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e-Militarist 6 yıl Brky
Brky
e-Militarist
Bu arada editöre de sallamayın. Örnek veriyorum, başbakan ile ilgili bir haber okuduğumuzda hemen başbakanlığın internet sitesine mi giriyoruz teyit etmek için? Adamlar belki sadece mağazalarından gerçekleştiriyorlar takas olayını. Bir yere röportaj vermiş olamazlar mı? Hani samsung dün demişti ya parmak izi okuyucu düşünmüyoruz diye. Samsungun sitesinde var mı o haber? O zaman o haberde yalan . Edit: Hadi bana apple fanboyu diyin! Diyemezsiniz ki! Çünkü bana daha önce Nokia fanboyu demiştiniz. Kendinizle çelişirsiniz. Görüyoruz kim fanboy kim ceo kim avukat. Edit 2: Sabah oldu hadi twitin linkini bekliyorum! İnsanları yalancılıkla suçlamadan önce kendiniz yalan konuşmayacaksınız. Ekrem71 değil isterse Mahmut46 olsun yedirtmezler. Yiyemezsiniz öyle her insanı keyfinize göre. Samsungdan diğer firmalara en azından Amerikada büyük göç var. Bu kadar basit. Edit 3: Eksici geldi haaanım! Eksiler alırım, artılar veririm.

Ya sen her konuyu böyle trollemek zorunda mısın ?

Zoruna mı gitti gardaş zoruna mı? Sen her konuya çöp yazarken iyiydi.

@dangerfull sana da gelicem.
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gduman 6 yıl
Engurlu bilimum androidci konuyu pic etmis gene. Konu kilit.
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ulwi 6 yıl
Uzun süre iPhone kullandım 2G 3G 3GS 4 4S sonra dedim birde android e şans vereyim , iyiki geçmişim yoksa iOS in değerini böyle iyi anlayamazdım. Daha önce htc g1 , htc hd2 , htc trophy, htc radar ,galaxy s2 s3 s4 galaxy nexus , nexus 4 , note 1 , 2 , optimus g son olarak da htc one kullandım, sonra dedim bu böyle olmayacak htc one ı beyaz iPhone 5 ile değiştirdim , tekrar huzura erdim. Bundan sonra üç kuruş fazla olsun iPhone olsun mantığı ile devam edeceğim , iPhone 6 çıkana kadar 5 ile devam ederim, sonra duruma göre 6 ya geçerim. Benim için Android Windows Phone defteri kapandı. Tabi herkesin fikri farklı olabilir.
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