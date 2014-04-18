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Analiz : Yılın ilk çeyreğinde 267 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapıldı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Yılın ilk çeyreğinde 267 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapıldı

Akıllı telefonlar; gerek daha fazla tüketiciye ulaşması, gerekse düşük maliyetli ürünlerin artması nedeniyle satış bakımından cep telefonlarını geride bıraktı ve mobil telefon sektöründeki payını yüzde 50'nin üzerine çıkardı. Analizler akıllı telefon pazarının büyümeye devam ettiğini gösteriyor.

TrendForce tarafından yapılan analize göre yılın ilk üç ayında 267 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti. Önceki çeyreğe göre artış yüzde 1.13 oldu.

Marka bakımından ise pazarın uzun süredir hakimi olan Samsung, yüzde 35 ile bu hakimiyetini bu yıl ilk çeyrekte de devam ettirdi. Ancak Samsung'un başarısı özellikle orta ve giriş seviyesi akıllı telefon modelleri sayesinde gerçekleşti. 

Apple ise önceki çeyreğe göre yaklaşık 6 puan düşerek yüzde 13.6 paya sahip oldu. Apple'ın arkasında ise yüzde 7.5 ile Lenovo, yüzde 5.2 ile Huawei, yüzde 4.4 ile LG, yüzde 4 ile Sony ve Xiaomi sıralandı. 

Analizin en dikkat çekici noktası ise ilk on akıllı telefon üreticisi listesinde 6 Çinli firmanın yer alması ve toplam sevkiyatlarının yüzde 25 civarına ulaşması. Diğer küçük firmaların sevkiyatları ile birlikte Çin'in toplam oranının yüzde 35-38 arasında olması bekleniyor. Bilindiği gibi analizler bu yıl yüzde 50 civarında bir Çin hakimiyeti olacağını tahmin ediyordu. 

TrendForce içinde bulunduğumuz ikinci üç aylık dönemde ise akıllı telefon sevkiyatlarının yüzde 6.7 artarak 284.5 milyon seviyesine çıkacağını tahmin ediyor.  

http://press.trendforce.com/node/view/1279.html Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
cinliler 1. olmalı adamlar ucuza kaliteli cihazlar yapıyor
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DH Misafiri 5 yıl
Cep telefonu dünyasından istatistiklerin yapıldığı haberin içinde önde gelen üreticilerden HTC nin adı dahi geçmemesi işlerin bayağı sarpa sardığının göstergesidir. LG bile önde. HTC kendini bulunmaz hint kumaşı sanarak telefon üretiyor. Koyarsan 4 mp kamera onuda Ultrapixel diye sunarsan, yediremezsin bu millete. Bizim milletimiz işlevine değil boyutuna bakar...
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BekirTemel 5 yıl
Bu sevkiyatların sonu gelmez
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3arbar 5 yıl
tam bi kaynak israfı.

bu arada çinin nüfusu çok arkadaşım.tabiiki yüzdeleri yüksek olacak.
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FlyingUnderpants 5 yıl
Şaşılacak bir şey yok. Çinli üreticiler fason üretiyordu, zamanı gelince hepsi kendi markası altında üretmeye başladı. HTC bu yola ilk çıkan firma.
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Mr. Jingles 5 yıl
Elin Çinlisi bile sıralamaya girmişken Nokia'nın esamesi dahi okunmuyor. Bu WP bi harika dostum.

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matmuhendisi 5 yıl
Tüketim cilginligii ..
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gcb1903 5 yıl
Çinli markalar alacak bütün pazarı eline tek İphone ayakta kalır o da hitap ettiği kitle elit kitle hava atması gerektiği için her zaman alacaktır.
Samsung saymıyorum aynı çinliler gibi üretim yapıyor zaten onu çinli marka olarak saydım plastik ve kopya tasarım güçlü donanım = Çinli + Samsung.
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darkaura 5 yıl
Yazik, analizlerde htc nin adi bile gecmiyor. Ilk 10da bile degil galiba. Uzuldugum nokta hala hatalarinda israr edip ayni tipde, stratejide urunler cikarmasi.
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McLaren64 5 yıl
LG ve Sony gibi 2 tane köklü teknoloji devinin bu kadar geride kalması şaşırtıcı.
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Glorfindel1907 5 yıl McLaren64
McLaren64

LG ve Sony gibi 2 tane köklü teknoloji devinin bu kadar geride kalması şaşırtıcı.

+ olarak samsung un hala bu kadar büyük pay alması daha da şaşırtıcı benim için
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