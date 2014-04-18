Analiz : Yılın ilk çeyreğinde 267 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapıldı





Akıllı telefonlar; gerek daha fazla tüketiciye ulaşması, gerekse düşük maliyetli ürünlerin artması nedeniyle satış bakımından cep telefonlarını geride bıraktı ve mobil telefon sektöründeki payını yüzde 50'nin üzerine çıkardı. Analizler akıllı telefon pazarının büyümeye devam ettiğini gösteriyor.





TrendForce tarafından yapılan analize göre yılın ilk üç ayında 267 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti. Önceki çeyreğe göre artış yüzde 1.13 oldu.





Marka bakımından ise pazarın uzun süredir hakimi olan Samsung, yüzde 35 ile bu hakimiyetini bu yıl ilk çeyrekte de devam ettirdi. Ancak Samsung'un başarısı özellikle orta ve giriş seviyesi akıllı telefon modelleri sayesinde gerçekleşti.





Apple ise önceki çeyreğe göre yaklaşık 6 puan düşerek yüzde 13.6 paya sahip oldu. Apple'ın arkasında ise yüzde 7.5 ile Lenovo, yüzde 5.2 ile Huawei, yüzde 4.4 ile LG, yüzde 4 ile Sony ve Xiaomi sıralandı.





Analizin en dikkat çekici noktası ise ilk on akıllı telefon üreticisi listesinde 6 Çinli firmanın yer alması ve toplam sevkiyatlarının yüzde 25 civarına ulaşması. Diğer küçük firmaların sevkiyatları ile birlikte Çin'in toplam oranının yüzde 35-38 arasında olması bekleniyor. Bilindiği gibi analizler bu yıl yüzde 50 civarında bir Çin hakimiyeti olacağını tahmin ediyordu.





TrendForce içinde bulunduğumuz ikinci üç aylık dönemde ise akıllı telefon sevkiyatlarının yüzde 6.7 artarak 284.5 milyon seviyesine çıkacağını tahmin ediyor.

http://press.trendforce.com/node/view/1279.html