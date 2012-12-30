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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : iPad ile web kullanımı rakiplerinin toplamından daha fazla

6 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Tablet segmentinde iPad halen aslan payını elinde tutuyor. Her ne kadar rakipleri yavaş yavaş pazar payından çalmaya başlasa da özellikle web kullanımı konusunda iPad'e yetişemiyor. 

Mobil reklam platformu Chitika tarafından ABD ve Kanada'da yapılan tablet üzerinde reklam gösterimleri tabanlı bir analiz, tablet pazarı oyuncularının web kullanım oranlarını gözler önüne serdi.
Analize göre, her 100 iPad reklam gösterimine karşılık Kindle tabletleri 4.88 reklam gösterimi yapabiliyor. Galaxy Tab ürünlerine baktığımızda ise bu rakam 3.04 iken Nexus cihazlarında 1.22 gösterim. PlayBook, Microsoft Surface ve HP Touchpad ise 1 gösterim seviyesinin de altında kalıyor. ABD ve Kanada'da iPad kullanıcıları, toplam web trafiğinin yüzde 87'sini oluşturuyor. 

Oranlar düşük kalsa da Android tabanlı tabletlerin web kullanım oranları aylık bazda yükseliş gösteriyor. Noel sezonunda da tabletlerin sıçrama göstermesi bekleniyor. 

Ancak yine de iPad kullanıcılarının daha fazla web ile etkileşim halinde olduğu görülüyor. Android tabanlı tablet kullanıcılarının ise web erişimi yerine daha fazla uygulama kullanımına yöneldiği tahmin ediliyor 

http://www.intomobile.com/2012/12/28/ipad-has-12-times-higher-web-usage-than-kindle-galaxy-surface-devices-combined/ Yorum Yaz
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sertacaygun 6 yıl en beğenilen
Başlığı okudum, haber değeri görmeden ilgimi çekebilecek başka haberler için sayfayı aşağıya dpğru sürüklüyorken "Acaba Ekram Çukurca mı ki? " dedim ve baksam ki doğru tahmin.
Sayın Ekrem Bey; iPad gibi iPod'un büyütülmüş "bilgisaiyarı" başka ne için kullanabilirsiniz ? Müzik için yeteneksiz, kamera için aşırı büyük, ofis, yaratıcılık, dizüstü bilgisayarya yapılabilecek işler için yetersiz, USB belleğin bile işkence olduğu bu cihaz ne için kullanılır ? Sıkıldım gereksiz araştırma haberlerinizden, inanın. Yok nakit para kullanılmayacak, yok basılı gazetecilik yerini internete bırakacak. Nostradamus gibi kehanet sunmuyorsunuz, olmaya başlamış şeyi saçma sapan kaynaklardan edindiğiniz bilgilerle haber niteliği taşırcasına paylaşmanız beni bu siteden soğutuyor açıkçası.
Sevgiler, saygılar.
Başlığı okudum, haber değeri görmeden ilgimi çekebilecek başka haberler için sayfayı aşağıya dpğru sürüklüyorken "Acaba Ekram Çukurca mı ki? " dedim ve baksam k...
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Serkan.s 6 yıl
sertacaygun
Başlığı okudum, haber değeri görmeden ilgimi çekebilecek başka haberler için sayfayı aşağıya dpğru sürüklüyorken Acaba Ekram Çukurca mı ki? dedim ve baksam ki doğru tahmin.Sayın Ekrem Bey; iPad gibi iPodun büyütülmüş bilgisaiyarı başka ne için kullanabilirsiniz ? Müzik için yeteneksiz, kamera için aşırı büyük, ofis, yaratıcılık, dizüstü bilgisayarya yapılabilecek işler için yetersiz, USB belleğin bile işkence olduğu bu cihaz ne için kullanılır ? Sıkıldım gereksiz araştırma haberlerinizden, inanın. Yok nakit para kullanılmayacak, yok basılı gazetecilik yerini internete bırakacak. Nostradamus gibi kehanet sunmuyorsunuz, olmaya başlamış şeyi saçma sapan kaynaklardan edindiğiniz bilgilerle haber niteliği taşırcasına paylaşmanız beni bu siteden soğutuyor açıkçası. Sevgiler, saygılar.

Merak ettiğim konu diğer marka tabletler ne için kullanılıyor? Balık tutmak için mi? Ya da onlar bu "büyütülmüş iPod" dediğin cihazdan çok mu yetenekli. iPad müzik'de yeteneksiz? iTunes'u geçtim hadi GarageBand'ın hakkını nasıl yiyorsun. Peki Alesis'in aşağıdaki ürünlerine ne diyorsun? alesis.com/... alesis.com/...
Peki ya iRig? ikmultimedia.com/...
Yani bu konuda rakiplerinden çok üstün olduğu ortada.
Bunun yanında iPad tüm tabletler gibi üretime değilde tüketime yönelik bir cihaz, internet cihazı olarak çok kolay PC'nin yerini alabilen ve kullanımı şaşırtıcı derecede kolay olan bir cihaz. Office uygulamarında ise yardımcı araç olarak çok başarılı. Bu tür cihazlar üretimde masaüstü veya diz üstü bilgisayarların yerini almaları mümkün değil. Microsoft bunu daha önce yaptı başarısız oldu ve Windows 8'ile ve surface Pro ile bunu tekrar yapıyor. Bence bu tabletin doğasına aykırı ve surface'in Pro modeli yine başarısız olacak.
Yukarıdaki haber iPad kullanıcıların diğer tablet kullanıcılarına göre cihazlarını daha çok kullandıklarının göstergesi, diğer tabletler nerede? Ya ava çıktılar ya da bir köşede duruyorlar.
Ortada bariz bir başarı varken sadece markayı sevmiyorsunuz diye çamur atmaya çalışıyorsunuz, komik duruyor biraz.
sertacaygunBaşlığı okudum, haber değeri görmeden ilgimi çekebilecek başka haberler için sayfayı aşağıya dpğru sürüklüyorken Acaba Ekram Çukurca...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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emryrgc 6 yıl
iPad nimet resmen..
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MüyendisAdayı 6 yıl
Eğer tablet alıcaksam şuanki pc mi açmaya bile gerek duymamam lazım.Bütün işlerimi tabletten halledebiliyor olmam lazım.Ama iPad bunu sağlamıyor.Daha usb bellek okutmak için bile ekstra aparat gereken bir cihaza ''Tablet PC''diyemem.iPad oyun oynamak ve internette gezinmek için çok uygun.Ama ben bu sebeplerle Microsoft Surface ı iPad e tercih ederim.
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Prequel 6 yıl
En çok satan olabilir ama 4:3 ekran oranıyla film izlenmeyen, bir sürü yeri olan ekrana widget koyulamayan, MicroSD kart takılamayan ve fonksiyonellik özürlüsü bir işletim sistemli ve daha birçok kısıtlaması olan iPad mi en iyi tablet? Bunu ancak teknoloji cahilleri söyleyebilir. Biraz daha oyun ve uygulama var belki ama böyle hayati eksikleri hiçbir şey kapatamaz.
Ekran çözünürlüğü dışında Note 10.1 iyi bir tablet. Malzeme kalitesi konusunda şüpheli olması ve MicroSD kart takılamaması dışında Nexus 7 ve 10 iyi birer tablet. MicroSD kart takılamaması dışında Kindle Fire HD 7" ve 8.9" iyi birer tablet. Geri kalmaya başlamış donanım özellikleri dışında Pad Infinity iyi bir tablet. Evet ideal bir tablet yok -ben de bu yüzden daha alamadım- ama o idealliğe iPad bunlardan çok daha uzak bir cihaz. Note 10.1'in yeni versiyonu 2560x1600 gibi bir çözünürlükle gelirse o zaman iPad nasıl bir yara alıyor görürsünüz. Daha Android üreticileri daha yeni hem iyi ekran hem iyi tablet tipi ürünler üretebilecek hale geldi. (Aslında Note 10.1 direk bu ekranla gelseydi bu çok daha erken olurdu ama duyduğuma göre o sırada basınca duyarlı ekranı o çözünürlükte yapamamışlar) Şu yeni yılda çıkacak cihazlarla Android ürünler tablet dünyasında nasıl ilerliyor, iPad nasıl geriliyor adım adım göreceksiniz. iPad fiziksel olarak iyi görünüyor olabilir ama uygulama ve oyun konusu dışında da bir o kadar iğrenç bir tablet.
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Cemented 6 yıl
Oğlana tablet alacaktım, uzun süre inceleme yaptım Samsung Galaxy Note 10 1 almaya karar vermiştim.
Ancak çeşitli mağazalarda teşhir ürünlerinde ben ve oğlum bizzat denedik.
İpad yağ gibi kayarken :) Samsun takılmalar,geçişlerde kısa süreli donmalar falan yaptı.Bilemiyorum belki herkes çok kurcaladığından ayarları falan bozulmuş olabilir.
Oğlanda zaten bunları görünce tutturdu İpad diye.
Fakat ipad de hoşuma gitmeyen şeyler oldu.En önemlisi bluetooth.Hiç bir cihazla eşleşmiyor.ancak apple ürünleri ile eşleşiyormuş forumda bir arkadaş söyledi.
Sonra kamerasında sorun yaşamaya başladım.Ara ara donma yapıyor.
Şimdi keşke samsung mu alsaydım diyorum...
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MxFxOx 6 yıl
ipad ile olumlu haber olunca herkez ipad över olumsuz haberde tam tersi :D
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alican09turk 6 yıl
Tartışmasız tablet konusunda iPad en iyisi. En az birkaç yıl daha böyle devam eder. Yeni bir şeyler yaparlarsa devam ettiriler, yapamazlarsa pazar payında azalma olabilir. Bunun sebebi de daha ucuz tabletlerin piyasayı ele geçirmesi olur muhtemelen.
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Serkan.s 6 yıl
draconist
Ben Android telefon kullanıyorum ama bu konuda Serkan.s adlı arkadaşa katılıyorum, uzun zamandır müzikle ilgileniyorum, gitarist olduğum için bu uygulamalardan en başından beri haberim var, daha burada ismi geçmeyen bir çok firmanın (Roland Boss ve Digitech gibi) Ipad ile entegre çalışan cihazları var, bu sebeplerden dolayı eğer ileride bir tablet alırsam, bu kesinlikle Ipad olur. Özellikle gitarist arkadaşlar eğer ipad sahibi iseniz Digitech ipb-10 a bakmanızı tavsiye ederim. Tabi IKmultimedia ürünleri bu konuda daha hesaplı. Videolu Türkçe Tanıtım gitarteknikleri.com/...

Müzik konusunda yeteneksiz iPad.
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
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Extreme Victory 6 yıl Serkan.s
Serkan.s

draconist

Ben Android telefon kullanıyorum ama bu konuda Serkan.s adlı arkadaşa katılıyorum, uzun zamandır müzikle ilgileniyorum, gitarist olduğum için bu uygulamalardan en başından beri haberim var, daha burada ismi geçmeyen bir çok firmanın (Roland Boss ve Digitech gibi) Ipad ile entegre çalışan cihazları var, bu sebeplerden dolayı eğer ileride bir tablet alırsam, bu kesinlikle Ipad olur. Özellikle gitarist arkadaşlar eğer ipad sahibi iseniz Digitech ipb-10 a bakmanızı tavsiye ederim. Tabi IKmultimedia ürünleri bu konuda daha hesaplı. Videolu Türkçe Tanıtım gitarteknikleri.com/...


Müzik konusunda yeteneksiz iPad.

youtube.com/...

youtube.com/...

youtube.com/...


Bu linkler ve bu yazı @sertacaygun ' a sağlam kapak olmuş, tabii bilgisizce ve cahilce sırf Apple düşmanı olukları için (+) basan arkadaşlarda
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draconist 6 yıl
Ben Android telefon kullanıyorum ama bu konuda Serkan.s adlı arkadaşa katılıyorum, uzun zamandır müzikle ilgileniyorum, gitarist olduğum için bu uygulamalardan en başından beri haberim var, daha burada ismi geçmeyen bir çok firmanın (Roland Boss ve Digitech gibi) Ipad ile entegre çalışan cihazları var, bu sebeplerden dolayı eğer ileride bir tablet alırsam, bu kesinlikle Ipad olur.
Özellikle gitarist arkadaşlar eğer ipad sahibi iseniz Digitech ipb-10 a bakmanızı tavsiye ederim. Tabi IKmultimedia ürünleri bu konuda daha hesaplı.
Videolu Türkçe Tanıtım
gitarteknikleri.com/...
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senatorlines 6 yıl
Kimse kusura bakmasın İpad 3 kullanıcısıyım ve çok memnunum cihazdan laptopa gerek kalmıyor nerdeyse, ipad almadan önce androidli cihaz kullanıyordum SÖYLEMESİ AYIP:2 kat güçlü donanıma sahib androidli cihaz İPED'imin yarı performans ve hızını göstermiyordu, atacaktım çöpe nerdeyse androidliyi, neyseki çok şükür müşterisi çıktı ve sattım, şimdi İpad3'ümle çok mutlu ve memnunum!
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jay jay justified 6 yıl senatorlines
senatorlines

Kimse kusura bakmasın İpad 3 kullanıcısıyım ve çok memnunum cihazdan laptopa gerek kalmıyor nerdeyse, ipad almadan önce androidli cihaz kullanıyordum SÖYLEMESİ AYIP:2 kat güçlü donanıma sahib androidli cihaz İPED'imin yarı performans ve hızını göstermiyordu, atacaktım çöpe nerdeyse androidliyi, neyseki çok şükür müşterisi çıktı ve sattım, şimdi İpad3'ümle çok mutlu ve memnunum!

Hangi cihazmış o? iPad 3'ten güçlü grafik işlemciye sahip sahip iPad 4 var mesela piyasada sadece. Sen ne kullanıyordun da iPad'inden 2 kat güçlüydü?
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wolf silver 6 yıl
amerika ve kanada da ipad zaten üstün.niye bunu araştırma gereği duyuyorlar.
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Serkan.s 6 yıl
sertacaygun
Başlığı okudum, haber değeri görmeden ilgimi çekebilecek başka haberler için sayfayı aşağıya dpğru sürüklüyorken Acaba Ekram Çukurca mı ki? dedim ve baksam ki doğru tahmin.Sayın Ekrem Bey; iPad gibi iPodun büyütülmüş bilgisaiyarı başka ne için kullanabilirsiniz ? Müzik için yeteneksiz, kamera için aşırı büyük, ofis, yaratıcılık, dizüstü bilgisayarya yapılabilecek işler için yetersiz, USB belleğin bile işkence olduğu bu cihaz ne için kullanılır ? Sıkıldım gereksiz araştırma haberlerinizden, inanın. Yok nakit para kullanılmayacak, yok basılı gazetecilik yerini internete bırakacak. Nostradamus gibi kehanet sunmuyorsunuz, olmaya başlamış şeyi saçma sapan kaynaklardan edindiğiniz bilgilerle haber niteliği taşırcasına paylaşmanız beni bu siteden soğutuyor açıkçası. Sevgiler, saygılar.

Merak ettiğim konu diğer marka tabletler ne için kullanılıyor? Balık tutmak için mi? Ya da onlar bu "büyütülmüş iPod" dediğin cihazdan çok mu yetenekli. iPad müzik'de yeteneksiz? iTunes'u geçtim hadi GarageBand'ın hakkını nasıl yiyorsun. Peki Alesis'in aşağıdaki ürünlerine ne diyorsun? alesis.com/... alesis.com/...
Peki ya iRig? ikmultimedia.com/...
Yani bu konuda rakiplerinden çok üstün olduğu ortada.
Bunun yanında iPad tüm tabletler gibi üretime değilde tüketime yönelik bir cihaz, internet cihazı olarak çok kolay PC'nin yerini alabilen ve kullanımı şaşırtıcı derecede kolay olan bir cihaz. Office uygulamarında ise yardımcı araç olarak çok başarılı. Bu tür cihazlar üretimde masaüstü veya diz üstü bilgisayarların yerini almaları mümkün değil. Microsoft bunu daha önce yaptı başarısız oldu ve Windows 8'ile ve surface Pro ile bunu tekrar yapıyor. Bence bu tabletin doğasına aykırı ve surface'in Pro modeli yine başarısız olacak.
Yukarıdaki haber iPad kullanıcıların diğer tablet kullanıcılarına göre cihazlarını daha çok kullandıklarının göstergesi, diğer tabletler nerede? Ya ava çıktılar ya da bir köşede duruyorlar.
Ortada bariz bir başarı varken sadece markayı sevmiyorsunuz diye çamur atmaya çalışıyorsunuz, komik duruyor biraz.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Pulstar 6 yıl Serkan.s
Serkan.s

sertacaygun

Başlığı okudum, haber değeri görmeden ilgimi çekebilecek başka haberler için sayfayı aşağıya dpğru sürüklüyorken Acaba Ekram Çukurca mı ki? dedim ve baksam ki doğru tahmin.Sayın Ekrem Bey; iPad gibi iPodun büyütülmüş bilgisaiyarı başka ne için kullanabilirsiniz ? Müzik için yeteneksiz, kamera için aşırı büyük, ofis, yaratıcılık, dizüstü bilgisayarya yapılabilecek işler için yetersiz, USB belleğin bile işkence olduğu bu cihaz ne için kullanılır ? Sıkıldım gereksiz araştırma haberlerinizden, inanın. Yok nakit para kullanılmayacak, yok basılı gazetecilik yerini internete bırakacak. Nostradamus gibi kehanet sunmuyorsunuz, olmaya başlamış şeyi saçma sapan kaynaklardan edindiğiniz bilgilerle haber niteliği taşırcasına paylaşmanız beni bu siteden soğutuyor açıkçası. Sevgiler, saygılar.


Merak ettiğim konu diğer marka tabletler ne için kullanılıyor? Balık tutmak için mi? Ya da onlar bu "büyütülmüş iPod" dediğin cihazdan çok mu yetenekli. iPad müzik'de yeteneksiz? iTunes'u geçtim hadi GarageBand'ın hakkını nasıl yiyorsun. Peki Alesis'in aşağıdaki ürünlerine ne diyorsun?
alesis.com/...
alesis.com/...
Peki ya iRig?
ikmultimedia.com/...
Yani bu konuda rakiplerinden çok üstün olduğu ortada.

Bunun yanında iPad tüm tabletler gibi üretime değilde tüketime yönelik bir cihaz, internet cihazı olarak çok kolay PC'nin yerini alabilen ve kullanımı şaşırtıcı derecede kolay olan bir cihaz. Office uygulamarında ise yardımcı araç olarak çok başarılı. Bu tür cihazlar üretimde masaüstü veya diz üstü bilgisayarların yerini almaları mümkün değil. Microsoft bunu daha önce yaptı başarısız oldu ve Windows 8'ile ve surface Pro ile bunu tekrar yapıyor. Bence bu tabletin doğasına aykırı ve surface'in Pro modeli yine başarısız olacak.

Yukarıdaki haber iPad kullanıcıların diğer tablet kullanıcılarına göre cihazlarını daha çok kullandıklarının göstergesi, diğer tabletler nerede? Ya ava çıktılar ya da bir köşede duruyorlar.

Ortada bariz bir başarı varken sadece markayı sevmiyorsunuz diye çamur atmaya çalışıyorsunuz, komik duruyor biraz.

Bu yoruma katılmamak elde değil.

İmzamdan da görüleceği gibi her iki tür tablet de kullanıyorum.

iPad şu an rakipsiz dememek için neden yok.

Telefonda Android, ancak tablette Android demek için daha çok var.
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YasinKsmG 6 yıl
İpad'e bir şey söyleyemem çünkü bende almayı düşünüyorum nedeni ise en iyi mağazaya sahip olması ve güçlü donanımı zaten kimsenin 3g için Ipad aldığı yok konsol yerine geçiyor artık
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haymatloshan 6 yıl
BGR'nin bulaadım ama bu da yeterli olur herhalde
microsoft-news.com/...
izah etmek istediklerimi,bu platform geliştiğinde bazı durumlar çok değişecek.
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