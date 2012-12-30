Analiz : iPad ile web kullanımı rakiplerinin toplamından daha fazla

Haber Editörü
Tablet segmentinde iPad halen aslan payını elinde tutuyor. Her ne kadar rakipleri yavaş yavaş pazar payından çalmaya başlasa da özellikle web kullanımı konusunda iPad'e yetişemiyor.
Mobil reklam platformu Chitika tarafından ABD ve Kanada'da yapılan tablet üzerinde reklam gösterimleri tabanlı bir analiz, tablet pazarı oyuncularının web kullanım oranlarını gözler önüne serdi.
Analize göre, her 100 iPad reklam gösterimine karşılık Kindle tabletleri 4.88 reklam gösterimi yapabiliyor. Galaxy Tab ürünlerine baktığımızda ise bu rakam 3.04 iken Nexus cihazlarında 1.22 gösterim. PlayBook, Microsoft Surface ve HP Touchpad ise 1 gösterim seviyesinin de altında kalıyor. ABD ve Kanada'da iPad kullanıcıları, toplam web trafiğinin yüzde 87'sini oluşturuyor.
Oranlar düşük kalsa da Android tabanlı tabletlerin web kullanım oranları aylık bazda yükseliş gösteriyor. Noel sezonunda da tabletlerin sıçrama göstermesi bekleniyor.
Ancak yine de iPad kullanıcılarının daha fazla web ile etkileşim halinde olduğu görülüyor. Android tabanlı tablet kullanıcılarının ise web erişimi yerine daha fazla uygulama kullanımına yöneldiği tahmin ediliyor
http://www.intomobile.com/2012/12/28/ipad-has-12-times-higher-web-usage-than-kindle-galaxy-surface-devices-combined/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sayın Ekrem Bey; iPad gibi iPod'un büyütülmüş "bilgisaiyarı" başka ne için kullanabilirsiniz ? Müzik için yeteneksiz, kamera için aşırı büyük, ofis, yaratıcılık, dizüstü bilgisayarya yapılabilecek işler için yetersiz, USB belleğin bile işkence olduğu bu cihaz ne için kullanılır ? Sıkıldım gereksiz araştırma haberlerinizden, inanın. Yok nakit para kullanılmayacak, yok basılı gazetecilik yerini internete bırakacak. Nostradamus gibi kehanet sunmuyorsunuz, olmaya başlamış şeyi saçma sapan kaynaklardan edindiğiniz bilgilerle haber niteliği taşırcasına paylaşmanız beni bu siteden soğutuyor açıkçası.
Sevgiler, saygılar.
Merak ettiğim konu diğer marka tabletler ne için kullanılıyor? Balık tutmak için mi? Ya da onlar bu "büyütülmüş iPod" dediğin cihazdan çok mu yetenekli. iPad müzik'de yeteneksiz? iTunes'u geçtim hadi GarageBand'ın hakkını nasıl yiyorsun. Peki Alesis'in aşağıdaki ürünlerine ne diyorsun? alesis.com/... alesis.com/...
Peki ya iRig? ikmultimedia.com/...
Yani bu konuda rakiplerinden çok üstün olduğu ortada.
Bunun yanında iPad tüm tabletler gibi üretime değilde tüketime yönelik bir cihaz, internet cihazı olarak çok kolay PC'nin yerini alabilen ve kullanımı şaşırtıcı derecede kolay olan bir cihaz. Office uygulamarında ise yardımcı araç olarak çok başarılı. Bu tür cihazlar üretimde masaüstü veya diz üstü bilgisayarların yerini almaları mümkün değil. Microsoft bunu daha önce yaptı başarısız oldu ve Windows 8'ile ve surface Pro ile bunu tekrar yapıyor. Bence bu tabletin doğasına aykırı ve surface'in Pro modeli yine başarısız olacak.
Yukarıdaki haber iPad kullanıcıların diğer tablet kullanıcılarına göre cihazlarını daha çok kullandıklarının göstergesi, diğer tabletler nerede? Ya ava çıktılar ya da bir köşede duruyorlar.
Ortada bariz bir başarı varken sadece markayı sevmiyorsunuz diye çamur atmaya çalışıyorsunuz, komik duruyor biraz.