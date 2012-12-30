Analiz : iPad ile web kullanımı rakiplerinin toplamından daha fazla





Tablet segmentinde iPad halen aslan payını elinde tutuyor. Her ne kadar rakipleri yavaş yavaş pazar payından çalmaya başlasa da özellikle web kullanımı konusunda iPad'e yetişemiyor.





Mobil reklam platformu Chitika tarafından ABD ve Kanada'da yapılan tablet üzerinde reklam gösterimleri tabanlı bir analiz, tablet pazarı oyuncularının web kullanım oranlarını gözler önüne serdi.

Analize göre, her 100 iPad reklam gösterimine karşılık Kindle tabletleri 4.88 reklam gösterimi yapabiliyor. Galaxy Tab ürünlerine baktığımızda ise bu rakam 3.04 iken Nexus cihazlarında 1.22 gösterim. PlayBook, Microsoft Surface ve HP Touchpad ise 1 gösterim seviyesinin de altında kalıyor. ABD ve Kanada'da iPad kullanıcıları, toplam web trafiğinin yüzde 87'sini oluşturuyor.





Oranlar düşük kalsa da Android tabanlı tabletlerin web kullanım oranları aylık bazda yükseliş gösteriyor. Noel sezonunda da tabletlerin sıçrama göstermesi bekleniyor.





Ancak yine de iPad kullanıcılarının daha fazla web ile etkileşim halinde olduğu görülüyor. Android tabanlı tablet kullanıcılarının ise web erişimi yerine daha fazla uygulama kullanımına yöneldiği tahmin ediliyor

http://www.intomobile.com/2012/12/28/ipad-has-12-times-higher-web-usage-than-kindle-galaxy-surface-devices-combined/