Analiz : İkinci nesil öncesi toplam Nexus 7 satışları 8 milyona ulaşacak

Geçen yıl Android 4.1 Jelly Bean ile birlikte tanıtılan ve Google'ın ilk referans tableti olan Nexus 7, hem düşük fıyatıyla 7 inçlik pazarda başarı yakalamıştı, hem de bu segmentteki tabletler için yaygın bir standart belirlenmesine yardımcı olmuştu. Bu başarı sonrasında Google'ın ikinci nesil Nexus 7 modelini planladığı da gündeme gelmeye başladı.





İkinci nesil Nexus 7 modelinde karşımıza çıkması beklenen en büyük değişiklik işlemci tercihinin NVIDIA'dan Qualcomm'a kayması. İddialar işlemcinin Snapdragon S4 serisinden bir çözüme ait olacağı yönünde.





Tayvan kaynaklı tedarikçi firmalar, Nexus 7 satışlarının bugüne kadar toplamda 6 milyon satışa rakamına ulaştığını belirtiyor. Haziran ayında tanıtılması beklenen ikinci nesil Nexus 7 modeline kadar da toplam satışların 8 milyon olması bekleniyor. İkinci nesil Nexus 7 modelinde daha dar bir kasa yapısına yer veren yeni bir tasarım, Android 5.0 Key Lime Pie ve 1728 x 1080 veya 1920 x 1080 şeklinde bir ekran çözünürlüğü olacağı tahmin ediliyor. İkinci nesil modelle birlikte Nexus 7 satışlarının bu yılı 10-12 milyon toplam rakama ulaşacağı düşünülüyor.

Bu arada uzun süre 7 inçlik pazarda hüküm süren Çinli üreticilerin, Acer, Asus gibi rakiplerin gelişi ile birlikte baskı hissetmeye başladığı belirtiliyor. Çinli bir grafik kartı satıcısı olan Galaxy Microsystems, 160$ seviyesinde bir tablet için NVIDIA ile işbirliği yapmaya başladı.