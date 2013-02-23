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Analiz : İkinci nesil öncesi toplam Nexus 7 satışları 8 milyona ulaşacak

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : İkinci nesil öncesi toplam Nexus 7 satışları 8 milyona ulaşacak

Geçen yıl Android 4.1 Jelly Bean ile birlikte tanıtılan ve Google'ın ilk referans tableti olan Nexus 7, hem düşük fıyatıyla 7 inçlik pazarda başarı yakalamıştı, hem de bu segmentteki tabletler için yaygın bir standart belirlenmesine yardımcı olmuştu. Bu başarı sonrasında Google'ın ikinci nesil Nexus 7 modelini planladığı da gündeme gelmeye başladı.

İkinci nesil Nexus 7 modelinde karşımıza çıkması beklenen en büyük değişiklik işlemci tercihinin NVIDIA'dan Qualcomm'a kayması. İddialar işlemcinin Snapdragon S4 serisinden bir çözüme ait olacağı yönünde.

Tayvan kaynaklı tedarikçi firmalar, Nexus 7 satışlarının bugüne kadar toplamda 6 milyon satışa rakamına ulaştığını belirtiyor. Haziran ayında tanıtılması beklenen ikinci nesil Nexus 7 modeline kadar da toplam satışların 8 milyon olması bekleniyor. İkinci nesil Nexus 7 modelinde daha dar bir kasa yapısına yer veren yeni bir tasarım, Android 5.0 Key Lime Pie ve 1728 x 1080 veya 1920 x 1080 şeklinde bir ekran çözünürlüğü olacağı tahmin ediliyor. İkinci nesil modelle birlikte Nexus 7 satışlarının bu yılı 10-12 milyon toplam rakama ulaşacağı düşünülüyor.
Bu arada uzun süre 7 inçlik pazarda hüküm süren Çinli üreticilerin, Acer, Asus gibi rakiplerin gelişi ile birlikte baskı hissetmeye başladığı belirtiliyor. Çinli bir grafik kartı satıcısı olan Galaxy Microsystems, 160$ seviyesinde bir tablet için NVIDIA ile işbirliği yapmaya başladı.

http://www.digitimes.com/news/a20130219PD221.html Yorum Yaz
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iSpeedy 6 yıl
Eski tabletimi satıp tam Nexus 7 alıcakken 2.nesil haberini duydum ve beklemeye geçtim.İşallah düzgün bi şey çılarır ve türkiye'de ulaşılabilir olur.Neyse hayırlısı olsun bakalım.
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KalemKolik 6 yıl
İkinci model çin malı gibi durmazsa seviniriz. Çerçeve kalınlığı azalsın bir zahmet. İkinci modelde yazın bir köşeye snapdragon s4 pro ile gelecek.
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Rap1d 6 yıl
Donanımından kurtarıyor görünüş 0 bana göre.2.nesili doğr düzgün bir şey yapsalar bari
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