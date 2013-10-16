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Analiz : İnternet kullanıcılarının yüzde 31'i internete video yüklüyor

5 yıl
554
1
11
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : İnternet kullanıcılarının yüzde 31'i internete video yüklüyor

İnternete bağlı kullanıcı sayısının hızla artması yanında bağlantı hızlarının da gelişmesi, kullanıcıların paylaşım konusunda daha aktif olmalarına sebep oluyor.

4 yıl önce internete video yükleyen yetişkinlerin internet kullanıcılarına oranı yüzde 14 idi. Bugün yapılan anailzlere göre bu oran yüzde 31'e yükselmiş durumda.

Analiz Vine gibi pek çok video yükleme portalı ele alınarak yapıldı. İnternete kullanıcıları arasında en çok video yükleyen kesim 30 yaşın altında. 50 ayaş altındaki kullanıcılar hayatlarında en az bir kere internete video yüklemiş.

İlginç bir şekilde yüklenen video içeriklerinde evcil hayvanlar ağır basıyor. Yetişkinlerin yüklediği videoların yüzde 45'i evcil hayvanları konu alıyor. Video konuları arasında en çok yükleme yapılan üçü ise günlük aktiviteler, ilginç şeyler yapan insanlar ve canlı etkinlikler şeklinde sıralanıyor.

Video yükleyen kullanıcıların yüzde 35'i videolarının geniş kitlelere hitap ederek meşhur olacağını ümit ediyor. Kullanıcıların yüzde 5'i yüklediği video içeriklerinden pişmanlığını ifade ediyor.

Video izleme oranlarında da büyük artışlar sözkonusu. 2009 yılında çevrimiçi video izleyen kullanıcıların oranı yüzde 9 iken şu anda yüzde 78'e ulaşmış durumda. 18-29 yaş arası kullanıcıların neredeyse tamamı çevrimiçi video izlerken, 30-49 yaş arası kullanıcıların yüzde 13'ü hiç video izlememiş. 50 yaş üzeri kitlenin ise yüzde 58'i hiç çevrimiçi video izlememiş. 

En çok izlenen video içerikleri ise komedi serileri, nasıl yapılır anlatımları, eğitim içerikleri ve müzik videoları olarak sıralanıyor. Yetişkin içeriklerin izlenme oranı ise yüzde 12. 50 yaş üzerinde olan ve az gelir elde eden kullanıcılar daha az video izliyor ve yüklüyor.  

http://www.theverge.com/2013/10/11/4827730/watching-and-posting-videos-more-popular-than-ever-pew-finds Yorum Yaz
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caney2244 5 yıl en beğenilen
hangi videolar yükledikleri yüzdesinden belli
1 Yanıt Yanıtla +15
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Tekno moomce 5 yıl
Yüklüyoruz da Uploadan bi haber Türk telekoma selamlar vede hariri gurubuna


Ağaya selam 0,64kbps uploada devam
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SystemApps 5 yıl
ttnetle biz anca text yükleriz...
1 Yanıt Yanıtla
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_baron_ 5 yıl SystemApps
SystemApps

ttnetle biz anca text yükleriz...


aynen katılıyorum
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Jacobıan 5 yıl
Ttnet ile 60 kb hızla indiriyorum Allah belanı versin ttnet
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Krauser ll 5 yıl
31 diyor. şöyle oranlar vermeyin. sonra millet kötü düşünüyor
60 kb upload var selam ttnete
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bayraak 5 yıl
ben değilim
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caney2244 5 yıl en beğenilen
hangi videolar yükledikleri yüzdesinden belli
Yanıtla +15
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Tekno moomce 5 yıl
Yüklüyoruz da Uploadan bi haber Türk telekoma selamlar vede hariri gurubuna


Ağaya selam 0,64kbps uploada devam
Yanıtla +4
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