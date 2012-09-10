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Analiz uzmanları Windows Phone 8 işletim sisteminin HTC'yi kurtaramayabileceğini düşünüyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yılın ilk aylarında başarılı satışlarla aylık gelir bazında üstüste rekorlara imza atan Tayvanlı HTC, sonrasında beklenmedik bir şekilde düşüşe geçti ve gelirlerde kayıplar yaşamaya başladı. 

Önceki hafta firma 4. takip eden ayda da aylık gelirinde düşüş yaşadığını, aylık yüzde 4, yıllık olarak ise yüzde 47 gelir kaybına uğradığını açıkladı. Yılın ilk 8 ayında ise geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 34.8 düşüş yaşayan HTC yaklaşık 7 milyar dolar gelir elde etti. Düşüşün en büyük sebebi olarak HTC One serisi modellerin Avrupa ve ABD pazarında beklenen ilgiyi görememesi gösterildi.

Buna rağmen eski günlerine dönmeyi planlayan HTC, Windows Phone 8 cihazlarına daha fazla önem vererek, akıllı telefon satışlarını artırmayı planladığını duyurmuştu.

Ancak analiz uzmanlarına göre bu strateji firmaya başarı getirmeyebilir. Morgan Stanley firması uzmanları, fiyat dışında donanım özellikleri bakımından fazla farklılık arz etmeyen Windows Phone 8 cihazlarının, HTC'nin eski payını çabuk kazanmasına pek fazla yardımcı olamayacağını düşünüyor.

Mobil cihaz segmentinde kazanmanın yolu teknolojiden ziyade pazarlama ve reklam stratejilerine doğru kaymış durumda. HTC'nin internete sızan Windows Phone 8 modeli, Samsung ATIV S ile oldukça benzer durumda ve bu da modelin başarısının operatör desteğine bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

Windows Phone 8 ekosisteminde Samsung ve Nokia gibi önemli rakipler bulunuyor. HTC de şimdiden pek çok operatörün desteğini aldığını sık sık dile getiriyor. Yıl sonuna doğru ilk modellerin piyasaya çıkışıyla HTC'nin tüketici tarafında ne kadar ilgi topladığını görebileceğiz.

http://wmpoweruser.com/htc-continues-to-struggle-analyst-do-not-think-windows-phone-8-can-save-them/ Yorum Yaz
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Stanislas Xavier 6 yıl en beğenilen
Bu konsept iyi olmuş ama hazırlayan kişi Wp8 li bir telefona neden nokia nın meego ve yeni model symbian telefonlarında kullandığı arayüzü eklemiş anlamadım ...
Bu konsept iyi olmuş ama hazırlayan kişi Wp8 li bir telefona neden nokia nın meego ve yeni model symbian telefonlarında kullandığı arayüzü eklemiş anlamadım .....
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mamaker 6 yıl
Resimdeki gibiyseler cidden iyi görünüyolar fakat donanımda şuan için önemli.
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nurettinaz 6 yıl
Size soruyorum şimdi aynı yazılıma sahip htc mi yoksa nokia yı mı alırsınız? Cevap ortada ve bu tespit kesinlikle doğru. Kaldı ki kim istemez aynı fiyat verdiği ürünlerden içinde bedava navigasyon olanını almayı
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DH Misafiri 6 yıl
Eğer Mico wp8`de HTC`ye böyle arayüz ve menü dizilimine izin vercek özelleşdirmeler gibi imkanlar tanısa çok güzel olur ve harbiden bir aralar lumia 920`nin incecik concept phone`sinde de güzel bir etki yaratacakdır diye düşünüyorum
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leren 6 yıl
s4 işlemcili one s kadar güzel bir telefon yoktu ama onada yazık ettiler.
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DH Misafiri 6 yıl
Ben gecen sene demiştim, Desire S satın aldıktan sonra, HTC seneye nal toplar diye, Nokia'nın yaptığı hatayı ekrar ettiler, sadece ufak birkaç fonksiyon ekleme çıkartma ile piyasaya bir sürü telefon soktular, yazılım güncellemelerini ihmal ettiler, hala da ediyorlar.
Milletin artık vakti yok, hangi modelde ne var diye arastırmaya.
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wustti 6 yıl
bu tasarıma win8 koysunlar fiyatını da adam gibi ayarlarlarsa nokia dan çok satar bu telefon. ama htc bunu yapmaz :)
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Mobile Prof. 6 yıl
40 yıllık telefoncuyum, bu kadar güzel tasarım görmedim.
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Batuist 6 yıl
o "one" serisi ne kadar iyi olursa olsun öyle öküz gibi telefona para vermem...isterse giriş seviyesi parasına satılsın... telefon değil resmen öküz..!
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JuelzII 6 yıl
Resimdeki Mavi Cihaz Çok Güzel Duruyor Hadi Hayırlısı .
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electROck35 6 yıl
Windows Phone satışlarında Nokia birinciliği kaptırmaz, HTC'nin çok iddialı gelip 2.liğe oynaması şart çünkü Samsung'un ikincilik konusunda daha çok avantajı var insanlar Android'de Samsung'a çok alıştı. Halbuki malzeme kalitesi açısından HTC Samsung'dan daha iyi. Nokia Lumia gibi tasarımlar ve yeniliklerle gelirse ve en önemlisi ilk başta pazara iddialı cihazlarla girerse olur bu iş. Baştan 2.lik koltuğunu Samsung'a kaptırırsa bir daha da toparlayamaz.
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GAMBIT 6 yıl
Gecen bir teknoloji magazasinda fiyatlara baktim: onex s3 ten 300 tl daha fazlaydi. Kim gider onex alir ki bu durumda
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herodoot 6 yıl
1 sene önce çıkardığı telefonlarda bile yazılım desteğini çekmeye devam ederse tüketici de htc'yi darağacına çeker, gayet normal
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rabbitweed 6 yıl
analiz uzmani nedir arkadas? turkceyi bu kadar da katletmeyelim lutfen
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osmanefeozkan 6 yıl
onu alırım bunu alırım diye hep hayal kuruyorum ama ya Türkiyeye gelmiyor yada gelen alabileceğim bir fiyatta olmuyor o yüzden boş hayaller kurmama gerek yok alan güle güle kullansın şimdiden
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Amedra 6 yıl
Resme bak sanki öyle gözükecek..
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