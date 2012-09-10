Analiz uzmanları Windows Phone 8 işletim sisteminin HTC'yi kurtaramayabileceğini düşünüyor

Geçen yılın ilk aylarında başarılı satışlarla aylık gelir bazında üstüste rekorlara imza atan Tayvanlı HTC, sonrasında beklenmedik bir şekilde düşüşe geçti ve gelirlerde kayıplar yaşamaya başladı.





Önceki hafta firma 4. takip eden ayda da aylık gelirinde düşüş yaşadığını, aylık yüzde 4, yıllık olarak ise yüzde 47 gelir kaybına uğradığını açıkladı. Yılın ilk 8 ayında ise geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 34.8 düşüş yaşayan HTC yaklaşık 7 milyar dolar gelir elde etti. Düşüşün en büyük sebebi olarak HTC One serisi modellerin Avrupa ve ABD pazarında beklenen ilgiyi görememesi gösterildi.





Buna rağmen eski günlerine dönmeyi planlayan HTC, Windows Phone 8 cihazlarına daha fazla önem vererek, akıllı telefon satışlarını artırmayı planladığını duyurmuştu.





Ancak analiz uzmanlarına göre bu strateji firmaya başarı getirmeyebilir. Morgan Stanley firması uzmanları, fiyat dışında donanım özellikleri bakımından fazla farklılık arz etmeyen Windows Phone 8 cihazlarının, HTC'nin eski payını çabuk kazanmasına pek fazla yardımcı olamayacağını düşünüyor.





Mobil cihaz segmentinde kazanmanın yolu teknolojiden ziyade pazarlama ve reklam stratejilerine doğru kaymış durumda. HTC'nin internete sızan Windows Phone 8 modeli, Samsung ATIV S ile oldukça benzer durumda ve bu da modelin başarısının operatör desteğine bağlı olduğunu ortaya koyuyor.





Windows Phone 8 ekosisteminde Samsung ve Nokia gibi önemli rakipler bulunuyor. HTC de şimdiden pek çok operatörün desteğini aldığını sık sık dile getiriyor. Yıl sonuna doğru ilk modellerin piyasaya çıkışıyla HTC'nin tüketici tarafında ne kadar ilgi topladığını görebileceğiz.