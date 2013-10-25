Analiz uzmanları iPad Pro ihtimalini yüksek görüyor





Apple'ın iOS cihazlarının niteliğine göre kullandığı işlemcileri Ax veya AxX şeklinde isimlendirmesine bir süredir şahit oluyoruz. Ax işlemciler genelde iPhone, iPad mini veya iPod touch için kullanılırken, daha hızlı olan ve daha fazla grafik gücü sunan AxX işlemciler ise iPad modellerinde tercih ediliyor.





Apple son lansmanda hem iPad Air hem de iPad mini Retina için A7 işlemcisini kullanmayı yeterli gördü. İlk tahminler iPad Air'deki A7 işlemcisinin biraz daha hızlı olduğu yönünde.





Ancak Apple'ın beklendiği gibi bir A7X işlemcisi tanıtmaması yeni iddiaların doğmasına da sebep oldu. Analiz uzmanı Gene Munster, bir PC üzerinde yapılabilen yüksek performanslı görevleri yerine getirecek yeni bir iPad modelinin hazırlandığını iddia ediyor. Zira iPad Air ve iPad mini Retina modelinin genel görünümü, daha güçlü bir tablet için yer açıldığını gösteriyor.





iPad Pro olarak adlandırılacak olan bu tablet muhtemelen Apple A7X yongasetinden gücünü alacak ve 12-13 inç seviyesinde bir ekran boyutu sunacak. Genelde iPad modelleri oyun oynamak veya video izlemek gibi genel işlemler için kullanıldığından, güç isteyen profesyonel işlemler için de bir iPad modeline ihtiyaç olabileceği düşünülüyor. Apple, iPad Pro modelinde ayrıca kurumlara yönelik olarak bir güvenlik seviyesi sunacak.





Bununla birlikte bazı uzmanlar Tim Cook'un rakiplerini eleştirerek PC'leri tablete, tabletleri de PC'ye dönüştürdükleri şeklindeki açıklamasına atıfta bulunuyor ve iPad Pro modeline ihtimal vermiyor.

http://www.phonearena.com/news/Is-an-Apple-iPad-Pro-coming-Analysts-speak-out_id48656