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Analiz uzmanları iPad Pro ihtimalini yüksek görüyor

5 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz uzmanları iPad Pro ihtimalini yüksek görüyor

Apple'ın iOS cihazlarının niteliğine göre kullandığı işlemcileri Ax veya AxX şeklinde isimlendirmesine bir süredir şahit oluyoruz. Ax işlemciler genelde iPhone, iPad mini veya iPod touch için kullanılırken, daha hızlı olan ve daha fazla grafik gücü sunan AxX işlemciler ise iPad modellerinde tercih ediliyor. 

Apple son lansmanda hem iPad Air hem de iPad mini Retina için A7 işlemcisini kullanmayı yeterli gördü. İlk tahminler iPad Air'deki A7 işlemcisinin biraz daha hızlı olduğu yönünde.

Ancak Apple'ın beklendiği gibi bir A7X işlemcisi tanıtmaması yeni iddiaların doğmasına da sebep oldu. Analiz uzmanı Gene Munster, bir PC üzerinde yapılabilen yüksek performanslı görevleri yerine getirecek yeni bir iPad modelinin hazırlandığını iddia ediyor. Zira iPad Air ve iPad mini Retina modelinin genel görünümü, daha güçlü bir tablet için yer açıldığını gösteriyor.

iPad Pro olarak adlandırılacak olan bu tablet muhtemelen Apple A7X yongasetinden gücünü alacak ve 12-13 inç seviyesinde bir ekran boyutu sunacak. Genelde iPad modelleri oyun oynamak veya video izlemek gibi genel işlemler için kullanıldığından, güç isteyen profesyonel işlemler için de bir iPad modeline ihtiyaç olabileceği düşünülüyor. Apple, iPad Pro modelinde ayrıca kurumlara yönelik olarak bir güvenlik seviyesi sunacak. 

Bununla birlikte bazı uzmanlar Tim Cook'un rakiplerini eleştirerek PC'leri tablete, tabletleri de PC'ye dönüştürdükleri şeklindeki açıklamasına atıfta bulunuyor ve iPad Pro modeline ihtimal vermiyor. 

http://www.phonearena.com/news/Is-an-Apple-iPad-Pro-coming-Analysts-speak-out_id48656 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
furky86 5 yıl en beğenilen
***Respect***
Surface Proya bir cevap vermesi gerekiyor artık. Adamlar geçen sene çıkardılar. Bizimkiler daha çıkaracak. Hey gidi Apple hey.

Surface Pro kaç adet satış yaptı da bu eleştiriyi yaptınız?
1 yıldır satışta da ben neden hiç kanlı canlı göremedim kendisini? (Bu süre içerisinde bine yakın iPad gördüğümü söyleyebilirim)
***Respect***Surface Proya bir cevap vermesi gerekiyor artık. Adamlar geçen sene çıkardılar. Bizimkiler daha çıkaracak. Hey gidi Apple hey.
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1 Yanıt Yanıtla +11
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18Yusuf720 5 yıl
Peki ne zaman çıkar iPad Pro?
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Nahrime94 5 yıl
Kedi-ciğer şeklindeki yorumlar beni benden alıyor
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novoxvocis 5 yıl
Bu kadar kısıtlamayla istediği kadar güçlü iPad çıkartsın. Daha bilgisayardan resim atmak için bile iTunes indirip başka bir bilgisayarsa bütün fotoğrafları silmek gerekiyor.
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antonidas 5 yıl
ipad pro bana pek mantıklı gelmiyor.
İş için Yoğun bilgisayar kullanlar, tablete geçemez.
Diyelim ipad pro çıktı, klavyede aldık. İyide mouse yok.
Bilgisayarda 2 saatte yaptığım işi tablet pc ile aynı sürede yapamam.
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Kaan™ 5 yıl
13'' ekran boyutu diyor. Şaşırmış olmalılar. Şu an kullandığım bilgisayar 13'' MacBookPro.
Bu boyutlarda tablet olursa çok kullanışsız olur.
Maksimum 11'' olabilir.
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18XET01 5 yıl
iPad Pro çıkarsa işin sonu Samsungun 100 farklı S4 modeli çıkarmasına döner. Önceden söyleyim de..
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theyapici 5 yıl
ben ipad air almayı düşünüyorum halihazırdaki modelden daha ucuz daha hızlı :9
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LilTunechi 5 yıl
Neyle twşıyacaksın onu air boyutu iyi şu anlık
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OBA INC 5 yıl
Apple ürünlerini küçültüp hafifletmeye çalışırken mantıksız daha büyük ekranlı yada daha gelişmiş ipad. 9.7 inch yetmiyorsa zaten 11" ve 13" te Macbook Air var tam OSX kabiliyetlerinde faydalanabilir alacak kişi.
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cosmik 5 yıl
Mac book air, surface pro ya cevaptır bence.
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alp0007 5 yıl
iPad Pro ile ne oyun oynanır be!
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hazarRS 5 yıl
Yakın zamanda ipad aldım, çok işime yaradığı için prosu çıkarsa ona geçiş yaparım büyük ihtimalle. Tabi vaad edilenler normal ipadlerden yüksek olursa. Fakat a7x işlemci ile gelecekse pek sanmıyorum ki surface tarzı bir ürün olsun. İntel amd ya da bu seviyede bir apple işlemcisi gibi türlerde olması gerektiğini düşünüyorum.
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