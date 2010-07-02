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AndreYang, 3DMark Vantage testinde yeni bir rekora imza attı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,6b
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30
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyaca ünlü profesyonel hız aşırtmacılardan AndreYang, 3DMark Vantage'ın performans testinde yeni rekorun ahibi oldu. Sıvı Azot kullanılarak yapılan testlerde Asus'un GeForce GTX 480 modeline 6.1GHz'de çalıştırılan 6 çekirdekli Intel Core i7 980X Extreme işlemci ve X58 çipsetli Asus Rampage III Extreme anakart eşlik etti. Core i7 980X Extreme Edition ile birlikte soğutma için Sıvı Azot'un (LN2) kullanıldığı ekran kartı, 1322MHz GPU ve 5052MHz bellek saat hızlarında çalıştırılarak 3DMark Vantage'ın performans testinde yeni dünya rekoru elde edilmiş oldu.

Testler sonucunda 37704 puanlık 3DMark Vantage skoru elde eden AndreYang en yakıbı rakibi olan HiCookie'ye 458 puan fark atarak dünya sıralamasında liderlik koltuğuna oturmayı başardı.


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vidoko 9 yıl
ati ekran kartıyla neden yapmamış :)) heralde nvidianın adını kötülememek için...
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eagle58 9 yıl
@vidoko ATI olarak şu anda en hızlı GPU 5870 de ve bu GPU ya ne yaparsanız yapın dünya rekorunun çok gerisinde kalıyor. Yani GTX 480 e rekor konusunda rakip olabilecek bir GPU değil...

@melyyh Sevgili kardeşim madem kaç GPU ile yapıldığından emin değilsin ne diye

biz mi körüz acaba? tek GPU da 37783 alınmış
gibi bana ters bi cevap vererek doruluğundan emin olurmuş gibi mesaj yazıp üzerine bi de
ı yapıştırıyorsun. Bilmiyorsan diğer arkadaşlar gibi nazik bir şekilde bilgi isteyerek işin doğrusunu öğrenebilirsin.

Söylediğiniz gibi bazı validation larda çok fazla bilgi yok ama genel olarak ekran kartlarının ve işlemcilerin performanslarını bilenler hangi hızlarda hangi skorların alınabileceği hakkında az buçuk tahminde bulunabilirler...

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sakiri 9 yıl
Gtx 480 ne güclü bir kartmis arkadas yav
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melyyh 9 yıl
sıradan bi vatandaşmış gibi lanse edilmiş ama bariz Asus sponsorluğunda yapılan bir rekor denemesi...
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Source 9 yıl
Maşallah 6Ghz diyor acaba bende denesemmi
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Man From Atlantis 9 yıl
işlemci puanı sick
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adilazimdegilx 9 yıl
GPU neredeyse %90 gitmiş. Kart SLI yapılmış gibi performans vermiş.
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