AndreYang, 3DMark Vantage testinde yeni bir rekora imza attı

Dünyaca ünlü profesyonel hız aşırtmacılardan AndreYang, 3DMark Vantage'ın performans testinde yeni rekorun ahibi oldu. Sıvı Azot kullanılarak yapılan testlerde Asus'un GeForce GTX 480 modeline 6.1GHz'de çalıştırılan 6 çekirdekli Intel Core i7 980X Extreme işlemci ve X58 çipsetli Asus Rampage III Extreme anakart eşlik etti. Core i7 980X Extreme Edition ile birlikte soğutma için Sıvı Azot'un (LN2) kullanıldığı ekran kartı, 1322MHz GPU ve 5052MHz bellek saat hızlarında çalıştırılarak 3DMark Vantage'ın performans testinde yeni dünya rekoru elde edilmiş oldu.

Testler sonucunda 37704 puanlık 3DMark Vantage skoru elde eden AndreYang en yakıbı rakibi olan HiCookie'ye 458 puan fark atarak dünya sıralamasında liderlik koltuğuna oturmayı başardı.