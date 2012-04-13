Android 2.3 işletim sistemli Panasonic Eluga, Avrupa pazarına giriş yaptı

Panasonic'in, şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji meraklılarına sergilediği akıllı telefonu Eluga, Avrupa pazarına en sonunda giriş yaptı.

398,90 Euro ile 406,47 Euro arasında değişen fiyatlarla Almanya'da piyasaya sürülen Eluga, 123 mm x 62 mm x 7.8 mm ebatlarında ve yaklaşık 103 gram ağırlığında tasarlanmış. 1 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 işlemci, PowerVR SGX 540 grafik birimi, 1 GB RAM ve Android 2.3.5 Gingerbread işletim sistemine (Android 4.0 Ice Cream Sandwich'e güncellenebilir) sahip olan akıllı telefon, Dörtband (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi - HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteğini, 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı, 8 GB dahili flash belleği, microSIM kart girişini, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısını, A-GPS'i, Bluetooth'u, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı, 3.5 mm kulaklık girişini, NFC teknolojisini ve 1150 mAh'lik bataryayı bünyesinde barındırıyor.

Son olarak IP57 sertifikalı akıllı telefonun suya ve toza karşı dayanıklılık sergileyebildiğinin altını çizelim.



http://smartphones.panasonic.eu/tr/