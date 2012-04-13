Android 2.3 işletim sistemli Panasonic Eluga, Avrupa pazarına giriş yaptı

Haber Editörü
Panasonic'in, şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji meraklılarına sergilediği akıllı telefonu Eluga, Avrupa pazarına en sonunda giriş yaptı.
398,90 Euro ile 406,47 Euro arasında değişen fiyatlarla Almanya'da piyasaya sürülen Eluga, 123 mm x 62 mm x 7.8 mm ebatlarında ve yaklaşık 103 gram ağırlığında tasarlanmış. 1 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 işlemci, PowerVR SGX 540 grafik birimi, 1 GB RAM ve Android 2.3.5 Gingerbread işletim sistemine (Android 4.0 Ice Cream Sandwich'e güncellenebilir) sahip olan akıllı telefon, Dörtband (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi - HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteğini, 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı, 8 GB dahili flash belleği, microSIM kart girişini, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısını, A-GPS'i, Bluetooth'u, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı, 3.5 mm kulaklık girişini, NFC teknolojisini ve 1150 mAh'lik bataryayı bünyesinde barındırıyor.
Son olarak IP57 sertifikalı akıllı telefonun suya ve toza karşı dayanıklılık sergileyebildiğinin altını çizelim.
http://smartphones.panasonic.eu/tr/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Panasonic'i bu sektörde küçümsemek hata olur ve sizin gibi ben de mesajlarda bu havayı sezdim. Bu arada Panasonic Japonya pazarında faaliyetii sürdürüyordu, yalnızca Avrupa piyasasına ara vermişti.
Meraklısı için Panasonic firmasının mobil sektördeki geçmişi (Panasonic dokümanlarından alınmıştır):
* 1971: Panasonic ürünü ilk araç telefonu (Kuveyt'te işletmeye alınmış, sektörünün ilki olmasa da firmanın bu sektöre adım atışı)
* 1972: ABD piyasasına giren Panasonic ürünü ilk çağrı cihazı.
* 1985: ABD piyasasına giren Panasonic ürünü ilk mobil telefon.
* 2001: Dünya piyasasının ilk 3G handseti.
hangi kafaya hizmet koymazsın şu led'i oda ayrı bir muamma...
Flaş olayı, suya dayanıklı tasarlanması yüzünden yok sanırım. Süper estetik bir cihaz. Htc, iphone, samsung sarmalindan kurulmak lazım. Farklı olmakta fayda var.
Hiç alakası yok Motorola Defy suya toza dayanıklı kamerada flash da var
niye o sarmaldan kurtulmak isteyelim mi? o sarmal neden var? bunlar en iyi ürünleri ürettikleri için var. sarmaldan kurtulacağız diye gidip aselsan'ın ürettiği telefonu almanın manası yok mesela.