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Android 2.3 işletim sistemli Panasonic Eluga, Avrupa pazarına giriş yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
17,4b
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28
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Android 2.3 işletim sistemli Panasonic Eluga, Avrupa pazarına giriş yaptı
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Panasonic'in, şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji meraklılarına sergilediği akıllı telefonu Eluga, Avrupa pazarına en sonunda giriş yaptı. 
398,90 Euro ile 406,47 Euro arasında değişen fiyatlarla Almanya'da piyasaya sürülen Eluga, 123 mm x 62 mm x 7.8 mm ebatlarında ve yaklaşık 103 gram ağırlığında tasarlanmış. 1 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 işlemci, PowerVR SGX 540 grafik birimi, 1 GB RAM ve Android 2.3.5 Gingerbread işletim sistemine (Android 4.0 Ice Cream Sandwich'e güncellenebilir) sahip olan akıllı telefon, Dörtband (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi - HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteğini, 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı, 8 GB dahili flash belleği, microSIM kart girişini, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısını, A-GPS'i, Bluetooth'u, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı, 3.5 mm kulaklık girişini, NFC teknolojisini ve 1150 mAh'lik bataryayı bünyesinde barındırıyor.
Son olarak IP57 sertifikalı akıllı telefonun suya ve toza karşı dayanıklılık sergileyebildiğinin altını çizelim.
Android 2.3 işletim sistemli Panasonic Eluga, Avrupa pazarına giriş yaptı
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http://smartphones.panasonic.eu/tr/ Yorum Yaz
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Zamazingogo 7 yıl
mesajım bulunsun
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E_Aydin35 7 yıl
Tasarım açısından güzel, işlemcide öyle, suya dayanıklı olması elbetde bir avantaj ama keşke tüm telefonlar sudan tozdan çok darbelere dayanıklı olsa :/
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erkan0075 7 yıl
multeci



mesajlarda panasonic küçümsenmiş gibi bi hava gördüm sanki.. telefonla ilgili yorumuma gelince panasonic kalitesiz ürün yapmaz diğer meseleler ise göreceli. bence gayet iyi bi model.




Panasonic'i bu sektörde küçümsemek hata olur ve sizin gibi ben de mesajlarda bu havayı sezdim. Bu arada Panasonic Japonya pazarında faaliyetii sürdürüyordu, yalnızca Avrupa piyasasına ara vermişti.

Meraklısı için Panasonic firmasının mobil sektördeki geçmişi (Panasonic dokümanlarından alınmıştır):



* 1971: Panasonic ürünü ilk araç telefonu (Kuveyt'te işletmeye alınmış, sektörünün ilki olmasa da firmanın bu sektöre adım atışı)

* 1972: ABD piyasasına giren Panasonic ürünü ilk çağrı cihazı.

* 1985: ABD piyasasına giren Panasonic ürünü ilk mobil telefon.

* 2001: Dünya piyasasının ilk 3G handseti.

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Lepanto 7 yıl
1150 mAh bataryaya sahip, yani yarım gün çalışıyor (part time iş sahibi
) yarım gün yatıyor telefon, fiyatı da ona göre olsun o zaman arkadaş!
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xLmNt13 7 yıl
1100 tl civarı satarlarsa anca. yoksa bunu, s2 yada xperia s gibi modeller varken kimse almaz
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necros76 7 yıl
telefon tutar ama fazla tutmaz batarya az flaş yok .bunların dışında oldukça iyi
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moon5 7 yıl
cihaz her türlü kaliteli olduğu'nu belli ediyor fakat artık standart olan Led flas koymuyorsan,detaylarla ilgilenenler için tercih olaktan bir anda çıkıyor...
hangi kafaya hizmet koymazsın şu led'i oda ayrı bir muamma...
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Alibrk 7 yıl
cihazın karizması güzel fakat 1150 mah batarya andorid telefonlar için bence yetersiz ama 7.8mm incelik için bazı şeylerden feragat etmek gerekiyor
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createemir 7 yıl
LED Flash yok ?
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superegoid 7 yıl
Alacağım telefon. Panasonic türkiye ye sordum yazın piyasaya sürüleceği söylendi.
Flaş olayı, suya dayanıklı tasarlanması yüzünden yok sanırım. Süper estetik bir cihaz. Htc, iphone, samsung sarmalindan kurulmak lazım. Farklı olmakta fayda var.
2 Yanıt Yanıtla
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Selfroot 7 yıl superegoid
superegoid

Alacağım telefon. Panasonic türkiye ye sordum yazın piyasaya sürüleceği söylendi.



Flaş olayı, suya dayanıklı tasarlanması yüzünden yok sanırım. Süper estetik bir cihaz. Htc, iphone, samsung sarmalindan kurulmak lazım. Farklı olmakta fayda var.





Hiç alakası yok Motorola Defy suya toza dayanıklı kamerada flash da var
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Chandler Bing 7 yıl superegoid
superegoid

Alacağım telefon. Panasonic türkiye ye sordum yazın piyasaya sürüleceği söylendi.



Flaş olayı, suya dayanıklı tasarlanması yüzünden yok sanırım. Süper estetik bir cihaz. Htc, iphone, samsung sarmalindan kurulmak lazım. Farklı olmakta fayda var.





niye o sarmaldan kurtulmak isteyelim mi? o sarmal neden var? bunlar en iyi ürünleri ürettikleri için var. sarmaldan kurtulacağız diye gidip aselsan'ın ürettiği telefonu almanın manası yok mesela.
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vidoko 7 yıl
telefon kalitesine söz edemem, normal incelıikte aslında, kenar lar ince ama orta da kalınlaşiyor yani biraz göz boyama olmuş.
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