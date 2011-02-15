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Android 2.4 işletim sistemli HTC Wildfire S, Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandı

8 yıl
92,8b
1
16
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Android 2.4 işletim sistemli HTC Wildfire S, Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandı
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HTC'nin Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandırdığı akıllı telefonlarından bir diğeri Wildfire S, nam-ı diğer Wildfire 2 oldu.

101.3 x 59.4 x 12.4 mm ebatlarında (Wildfire: 106.8 x 60.4 x 12 mm), batarya dahil sadece 105 gram (Wildfire: 118 gram) ağırlığında monoblok tasarıma sahip ve dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi / HSDPA (7.2 Mbps) uyumlu Wildfire S, 600 MHz işlemci (Wildfire: 528 MHz) ve 512 MB RAM / 512 MB ROM (Wildfire: 384 MB RAM / 512 MB ROM) ile geliyor; Android 2.4 ''Gingerbread'' işletim sistemini (Wildfire: Android 2.2) Sense arayüzüyle bütünleştiriyor. 3.2 inç boyutunda 320 x 480 piksel (Wildfire: 240 x 320 piksel) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve depolama kapasitesini daha fazla arttırabilmeniz için microSD kart girişine yer verilen Wildfire S'de, günümüzde git gide standartlaşma noktasına gelen Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 + A2DP, GPS bağlantıları mevcut ve telefonun otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.

G-sensörü, ışık sensörü ve mesafe sensörünü bünyesinde bulunduran telefonda 3.5 mm kulaklık girişi unutulmamış ve gereken güç 1230 mAh'lık bataryadan sağlanıyor. Batarya GSM şebekesini göz önünde bulundurduğumuzda 360 saate kadar bekleme, 430 dakikaya kadar konuşma süresi vaad ediyor.

HTC Wildfire S'in üç farklı renk seçeneğiyle 2011'in 2. çeyreğinden itibaren boy göstermesi bekleniyor. HTC Wildfire S'i firmanın resmi sitesinde incelemek için tıklayın

Android 2.4 işletim sistemli HTC Wildfire S, Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandı
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Android 2.4 işletim sistemli HTC Wildfire S, Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandı
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http://www.slashgear.com/htc-wildfire-s-official-15132986/ Yorum Yaz
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Erasmus78 8 yıl en beğenilen
HTC diyorki; "Sevgili Wildfire sahipleri! Boşverin yazılım update işini falan. Gelin ben size Android 2.4 ü parayla iteleyeyim!"
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DH Misafiri 7 yıl
Gingerbread,2.3 demektir,haberde yanlışlık var.2.4 ise Icecream'dir.
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MUTAF 7 yıl
flash desteği nasıl bu telefonda?
litemı?
11 felanmı?
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DH Misafiri 7 yıl
çözünürlük artıyor
RAM artıyor ki zaten wildfire RAM ı en son 2.3 ü kaldırır 2.4 beklemeyin
Bu telefonun çıkması lazımdı çünkü herkes desire hd alamıyor bu telefon android 3+ desteğide sunacaktır. Wildfire 1 deki flaş desteği bundada var bence gayet iyi bir telefon
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inexo 7 yıl
pound kaç tl oluyor
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South Korea 7 yıl
Htc'de modaya uydu kapak tasarımı yapıp cihaz satıyor
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ben bu telefonu ingiltereden aldım 200 pound a aldım wildfire 150 pound tu hemen hemen 130-140 tl fiyat farkı var ve bence gayet iyi flaş konusunda olsun internette gezinme olsun şunu rahatlıkla söyleyebilirimki iphone 4ten flaş bakımın dan çoğu htc gibi çok daha iyi kral oyundan oyun oynadığım oluyodu iphone da bu tür siteler için bi program yüklemek gerekio oda tabiki hızı düşürüyo ayrıca konum bulma hava durumu gibi servisleri çok iyi bulunduğunuz semte kadar hava durumu bula biliyo tek sıkıntısı telefonun bataryası bütün herşeyiyle kullandığınızda 1gün anca yetiyor ayrıca daha önce wildfire da kullandım ram ve işlemcideki artış çok fazla belli oluyo özellikle oyunlarda
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DH Misafiri 7 yıl
cihazın fiyatı 699-849 arası değişmektedir.
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Bl00dyHell 7 yıl
Cihazın fiyatı şu anki fiyatında ise güzel bir güncelleme yapmış HTC, ama fiyat artmışsa Nokia'ya benzemeye başlamış HTC.
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DH Misafiri 8 yıl
wildfire s ninde wildfire ın fiyatından yani 600-750 tl arasında gelmesi bekleniyor almanyada şu an 299€ tl bazında 600-650 lira felan yapar birde yazan arkadaşa teşekkür ediyorum ama android 2.4 deil 2.3 le geliyor htc wildfire s wildfire ıda wildire s gelince piyasadan kaldırırlar herhalde...
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DH Misafiri 8 yıl
şunların bi de nerde satıldığını yazsanız :) fiyat bulamıyorum :S
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orjSin 8 yıl
wildfire ile aynı fiyattan gelirse alınır. tabi flash desteği varsa.
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Python 8 yıl
htc iyice karıştı adam gibi telefonu yok piyasada karman çorman eskiden adam gibi 2 3 modeli vardı destegini sağlardı şimdi ne olmuş böle
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Erasmus78 8 yıl en beğenilen
HTC diyorki; "Sevgili Wildfire sahipleri! Boşverin yazılım update işini falan. Gelin ben size Android 2.4 ü parayla iteleyeyim!"
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Baterist 8 yıl
sade çözünürlüğü artırıp yeni telefon diye satıcaklar ayıp
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