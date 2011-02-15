Android 2.4 işletim sistemli HTC Wildfire S, Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandı

HTC'nin Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandırdığı akıllı telefonlarından bir diğeri Wildfire S, nam-ı diğer Wildfire 2 oldu.

101.3 x 59.4 x 12.4 mm ebatlarında (Wildfire: 106.8 x 60.4 x 12 mm), batarya dahil sadece 105 gram (Wildfire: 118 gram) ağırlığında monoblok tasarıma sahip ve dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi / HSDPA (7.2 Mbps) uyumlu Wildfire S, 600 MHz işlemci (Wildfire: 528 MHz) ve 512 MB RAM / 512 MB ROM (Wildfire: 384 MB RAM / 512 MB ROM) ile geliyor; Android 2.4 ''Gingerbread'' işletim sistemini (Wildfire: Android 2.2) Sense arayüzüyle bütünleştiriyor. 3.2 inç boyutunda 320 x 480 piksel (Wildfire: 240 x 320 piksel) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve depolama kapasitesini daha fazla arttırabilmeniz için microSD kart girişine yer verilen Wildfire S'de, günümüzde git gide standartlaşma noktasına gelen Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 + A2DP, GPS bağlantıları mevcut ve telefonun otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.

G-sensörü, ışık sensörü ve mesafe sensörünü bünyesinde bulunduran telefonda 3.5 mm kulaklık girişi unutulmamış ve gereken güç 1230 mAh'lık bataryadan sağlanıyor. Batarya GSM şebekesini göz önünde bulundurduğumuzda 360 saate kadar bekleme, 430 dakikaya kadar konuşma süresi vaad ediyor.

HTC Wildfire S'in üç farklı renk seçeneğiyle 2011'in 2. çeyreğinden itibaren boy göstermesi bekleniyor. HTC Wildfire S'i firmanın resmi sitesinde incelemek için tıklayın

http://www.slashgear.com/htc-wildfire-s-official-15132986/