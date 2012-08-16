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Android 4.0 ICS'li Acer Liquid Gallant E350 gün yüzüne çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,1b
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7
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Global pazarın sayılı akıllı telefon üreticilerinden Acer'ın, Liquid Gallant E350 modeli üzerindeki örtüler kaldırıldı. Görünüşe göre geçtiğimiz ay duyurulan Liquid Gallant E350 Duo'dan farklı olarak bu modelde çift sim kart girişi bulunmuyor.
1 GHz saat hızında faaliyet gösteren tek çekirdekli MediaTek MT7565 yongada sistem çözümü, 1 GB RAM, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi, 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 4 GB dahili flash bellek (microSD kartlarla arttırılabilir), LED flaşlı 5 megapiksel kamera ve 1500 mAh'lik batarya gibi teknik özellikleriyle orta segmentte konumlandırılan Liquid Gallant E350'de, kapasitif menü tuşları kaldırılmış. Tuşlar, dokunmatik ekran üzerinde yer almakta.
Acer Liquid Gallant E350'nin ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağına dair bilgi verilmemiş. Ancak fiyatın bütçeleri zorlamayacağı düşünülüyor.

http://www.engadget.com/2012/08/16/acer-liquid-gallant-solo-makes-brief-cameo/ Yorum Yaz
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xda-developer 7 yıl en beğenilen
Altta o kadar boşluk kalacaksa tuşları ne diye ekrana koydunuz.
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HKNStrangeTR 4 yıl
Horta bak
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DH Misafiri 6 yıl
bu tlf bana hediye geldi türkçe dil yok nasıl yükleye bilirim
1 Yanıt Yanıtla
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arel.gr 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu tlf bana hediye geldi türkçe dil yok nasıl yükleye bilirim

@DH Misafiri

türkçe dili yükledinmi ?
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mangdasire 7 yıl
ufaktan nexus u andırmıyor da değil hani.
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nurettinaz 7 yıl
Ben niye gidip kendini bu segmentte daha iyi tanıtmış bir markayı değilde acer ı seçeyim bunun için ekstra ne var bence pazarlama kendinde olup rakipleride olmayanı ön plana cıkartarak yapılır. Markların artık hemen hemen bütün özellikleri denk ürünler yapmaya başlaması neden o markayı seçelim sorusunu akıllara getiriyor. Ben sanmıyorum ki bu ürün fiyatının yarısına bu ürnler aynı özelliklerde bir ürün alınmasın. Artık yeni markalar çıkmasın.
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xda-developer 7 yıl en beğenilen
Altta o kadar boşluk kalacaksa tuşları ne diye ekrana koydunuz.
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Liquid olmuş...
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