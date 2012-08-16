Android 4.0 ICS'li Acer Liquid Gallant E350 gün yüzüne çıktı

Global pazarın sayılı akıllı telefon üreticilerinden Acer'ın, Liquid Gallant E350 modeli üzerindeki örtüler kaldırıldı. Görünüşe göre geçtiğimiz ay duyurulan Liquid Gallant E350 Duo'dan farklı olarak bu modelde çift sim kart girişi bulunmuyor.



1 GHz saat hızında faaliyet gösteren tek çekirdekli MediaTek MT7565 yongada sistem çözümü, 1 GB RAM, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi, 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 4 GB dahili flash bellek (microSD kartlarla arttırılabilir), LED flaşlı 5 megapiksel kamera ve 1500 mAh'lik batarya gibi teknik özellikleriyle orta segmentte konumlandırılan Liquid Gallant E350'de, kapasitif menü tuşları kaldırılmış. Tuşlar, dokunmatik ekran üzerinde yer almakta.

Acer Liquid Gallant E350'nin ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağına dair bilgi verilmemiş. Ancak fiyatın bütçeleri zorlamayacağı düşünülüyor.



http://www.engadget.com/2012/08/16/acer-liquid-gallant-solo-makes-brief-cameo/