Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemli Acer V360 görüntülendi

Acer'ın Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemli ilk akıllı telefonu ünvanını taşıyan V360, VR-Zone ekibi tarafından görüntülendi. Hatırlatmak gerekirse yeni modele ait bir görsel ve bazı teknik detaylar, daha önce Blog of Mobile aracılığıyla internete sızdırılmış; bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık.



V360'ın fiziksel özellikleriyle başlayacak olursak, oval hatlara sahip akıllı telefon, 132 mm uzunluğunda, 68.5 mm genişliğinde, 9.9 mm kalınlığında ve yaklaşık 140 gram ağırlığında tasarlanmış. CloudMobile S500 ve Liquid Galland E350 modellerinde olduğu gibi ön yüzde dokunmaya duyarlı herhangi bir menü tuşu yok. Android'e özel tuşlar, 4.5-inç boyutundaki ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğündeki dokunmatik kapasitif ekranın üzerine yerleştirilmiş durumda. Dokunmatik ekranın sol üst kısmında, görüntülü görüşme için 640 x 480 piksel (VGA) çözünürlüğünde kamera bulunuyor.



V360'ın çift çekirdekli işlemcisi 1 GHz frekansında çalışıyor. Fakat çipsetin hangi firma tarafından üretildiği hala belirsizliğini korumakta. Akıllı telefonu arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, loş mekanlarda çekim için LED flaş ve DTS logosu dikkatlerden kaçmıyor. Görünüşe göre akıllı telefon ses konusunda bir hayli iddialı olacak.

Sözleşmesiz satış fiyatının 300$ civarında olması beklenen V360'ın ne zaman lanse edileceği henüz bilinmiyor.



http://chinese.vr-zone.com/44872/acer-v360-with-android-jelly-bean-and-dts-appear-in-taiwan-12192012/