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Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemli Acer V360 görüntülendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
688
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemli Acer V360 görüntülendi
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Acer'ın Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemli ilk akıllı telefonu ünvanını taşıyan V360, VR-Zone ekibi tarafından görüntülendi. Hatırlatmak gerekirse yeni modele ait bir görsel ve bazı teknik detaylar, daha önce Blog of Mobile aracılığıyla internete sızdırılmış; bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık.
V360'ın fiziksel özellikleriyle başlayacak olursak, oval hatlara sahip akıllı telefon, 132 mm uzunluğunda, 68.5 mm genişliğinde, 9.9 mm kalınlığında ve yaklaşık 140 gram ağırlığında tasarlanmış. CloudMobile S500 ve Liquid Galland E350 modellerinde olduğu gibi ön yüzde dokunmaya duyarlı herhangi bir menü tuşu yok. Android'e özel tuşlar, 4.5-inç boyutundaki ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğündeki dokunmatik kapasitif ekranın üzerine yerleştirilmiş durumda. Dokunmatik ekranın sol üst kısmında, görüntülü görüşme için 640 x 480 piksel (VGA) çözünürlüğünde kamera bulunuyor.
V360'ın çift çekirdekli işlemcisi 1 GHz frekansında çalışıyor. Fakat çipsetin hangi firma tarafından üretildiği hala belirsizliğini korumakta. Akıllı telefonu arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, loş mekanlarda çekim için LED flaş ve DTS logosu dikkatlerden kaçmıyor. Görünüşe göre akıllı telefon ses konusunda bir hayli iddialı olacak.
Sözleşmesiz satış fiyatının 300$ civarında olması beklenen V360'ın ne zaman lanse edileceği henüz bilinmiyor.
Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemli Acer V360 görüntülendi
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Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemli Acer V360 görüntülendi
Tam Boyutta Gör
Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemli Acer V360 görüntülendi
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http://chinese.vr-zone.com/44872/acer-v360-with-android-jelly-bean-and-dts-appear-in-taiwan-12192012/ Yorum Yaz
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Miyamoto Musashi 6 yıl
Htc modelleri geldi ilk gördüğümde aklıma...
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danGerfuLL 6 yıl
300 $'lık satış fiyatına hangi chipset olacak ki muhtemelen ST-Ericsson'dur Mali 400'lü.
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talerk 6 yıl
tasarım senseation arayüz de nexus sonuç çakma acer
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karakaya_o 6 yıl talerk
talerk
tasarım senseation arayüz de nexus sonuç çakma acer

Aynen sensation xe den ilham almışlar arka tarafta nexus. Sensation xe nexus kırması olmuş
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lyridder 6 yıl
Kedi kedi olalı bir fare tutacak galiba.
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ALBAY 6 yıl
arkası galaxy w nin kopyası olmuş.Biraz daha yaratıcı olsak nokia gibi? lumia gibi?
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e-mcani 6 yıl
Öncelikle tasarimini beğendim. Ancak özellikleri günümüz sartlarinda orta seviye kaliyor. Fiyat ini ilk gordugumde hemen nexus 4'un 300-350$ fiyatiyla karsilastirip pa hali bulmuştum ama dusununce, nexus 4'un turkiyede o fiyattan satil(a)mayacagini biliyoruz ancak acer ürünleri ülkemizde de yine yurt dişinda sunulan fiyatlardan satiliyor. Bkz.: acer iconia tab a110
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Provisional 6 yıl
enaz3posta
lanse edilmesede olur bence

Yine mi Bamya!
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enaz3posta 6 yıl
lanse edilmesede olur bence
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