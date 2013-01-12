Android 4.2.2 işletim sistemi versiyonu ortaya çıktı

Jelly Bean kod adı altında yayınlanan ikinci büyük çaplı sürüm güncellemesi olan Android 4.2'nin yeni bir alt versiyonu ortaya çıktı. Kısa süre önce Brezilyalı Adrenaline sitesi tarafından görüntüleri paylaşılan Android 4.2.2, önceki gün Lowyat.net sitesine incelemesi amacıyla gönderilen bir LG Nexus 4'te de görüldü. Telefonun henüz Google tarafından duyurulmamış ve resmen yayınlanmamış bir yazılıma sahip olduğunu okuyucularının uyarıları üzerine fark eden site, yeni sürüm hakkındaki izlenimlerini haberine taşıdı.





Android 4.2.1 ile işletim sistemindeki ciddi bir takvim hatasını gideren Google, şimdiye kadar yeni bir alt versiyonun yolda olduğuna dair açıklamada bulunmuş değil. Her iki kaynak da Android 4.2.2'nin önceki güncellemeden farksız olduğunu bildirirken, yazılımın bazı ufak çaplı hataları gidermek amacıyla dağıtılacağı tahmin ediliyor. Yeni ürünlere eşlik eden Android 4.2.2, önümüzdeki günlerde diğer Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10 ve Galaxy Nexus modellerine de ulaşmaya başlayacak.

http://www.lowyat.net/2013/01/11/3624/breaking-android-4-2-2-discovered-in-nexus-4/