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Android 4.2.2 işletim sistemi versiyonu ortaya çıktı

6 yıl
2,1b
1
56
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Jelly Bean kod adı altında yayınlanan ikinci büyük çaplı sürüm güncellemesi olan Android 4.2'nin yeni bir alt versiyonu ortaya çıktı. Kısa süre önce Brezilyalı Adrenaline sitesi tarafından görüntüleri paylaşılan Android 4.2.2, önceki gün Lowyat.net sitesine incelemesi amacıyla gönderilen bir LG Nexus 4'te de görüldü. Telefonun henüz Google tarafından duyurulmamış ve resmen yayınlanmamış bir yazılıma sahip olduğunu okuyucularının uyarıları üzerine fark eden site, yeni sürüm hakkındaki izlenimlerini haberine taşıdı.

Android 4.2.1 ile işletim sistemindeki ciddi bir takvim hatasını gideren Google, şimdiye kadar yeni bir alt versiyonun yolda olduğuna dair açıklamada bulunmuş değil. Her iki kaynak da Android 4.2.2'nin önceki güncellemeden farksız olduğunu bildirirken, yazılımın bazı ufak çaplı hataları gidermek amacıyla dağıtılacağı tahmin ediliyor. Yeni ürünlere eşlik eden Android 4.2.2, önümüzdeki günlerde diğer Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10 ve Galaxy Nexus modellerine de ulaşmaya başlayacak.

http://www.lowyat.net/2013/01/11/3624/breaking-android-4-2-2-discovered-in-nexus-4/ Yorum Yaz
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safüzyon 6 yıl en beğenilen
Su güncelleme olayını android tarafında bir standarta oturtsalar cok iyi olacak ios bu yönden biraz daha iyi ram yükü tarafındanda her geçen gün yeni android sürümü cıkıyo ama yeni sürümü almak için insanları yeni android telefon almayı mecbur ediyorlar saçmalık
Su güncelleme olayını android tarafında bir standarta oturtsalar cok iyi olacak ios bu yönden biraz daha iyi ram yükü tarafındanda her geçen gün yeni android sü...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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DaRKFoRCeS 6 yıl foz54
foz54
masculine
google tekel olma yolunda hızla ilerliyor.bir sürü rom çıkarıyor önce kendi telefonuna nexus sertefikasi hayal oldu.millette amerikan malları için kırsın birbirini.beyinsizler oldukça amerika daha çok biner bu ülkeye.

hacı işe amerikan malı diye bakıyorsan aselsan yapımı telefon ve pardus işletim sistemli pc kullan


hadi aselsanı anladım.yanılmıyorsam pardus linux tabanlı degilmi.benim beyinsiz dediğim kesim elindeki telefonlarla hava atanlar fanatik olanlar.biraz ırak afganistanı düşünseler bunlar olmaz.kıskanmıyorum isterse 10000 TL lik telefon kullansınlar.apple android windows candır diyenlero diğer ülkelerdeki akan kandır diyemeyenler.bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın mantığında olan kişiler unutmasınlar 1000 yıl yaşayan yılan elbet 1 gün dokunur.umarım yazdıklarımdan birşeyler anlarsın.
foz54masculinegoogle tekel olma yolunda hızla ilerliyor.bir sürü rom çıkarıyor önce kendi telefonuna nexus sertefikasi...
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Bluepower 6 yıl
Bu neki Concord da 4.4 işlemci var
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DaRKFoRCeS 6 yıl
google tekel olma yolunda hızla ilerliyor.bir sürü rom çıkarıyor önce kendi telefonuna nexus sertefikasi hayal oldu.millette amerikan malları için kırsın birbirini.beyinsizler oldukça amerika daha çok biner bu ülkeye.
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foz54 6 yıl DaRKFoRCeS
masculine
google tekel olma yolunda hızla ilerliyor.bir sürü rom çıkarıyor önce kendi telefonuna nexus sertefikasi hayal oldu.millette amerikan malları için kırsın birbirini.beyinsizler oldukça amerika daha çok biner bu ülkeye.

hacı işe amerikan malı diye bakıyorsan aselsan yapımı telefon ve pardus işletim sistemli pc kullan
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alp0007 6 yıl
Android 4.2.2.0.0.1 çıksa da yüklesek, küçücük hataları düzeltiyormuş.
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DH Misafiri 6 yıl
acaba bu güncelleştirmeleri ülkelere göre mi veriyorlar? yoksa herkes aynı anda mı alıyor??
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Saiki 6 yıl
Sanal tuşları isteğe göre yanlarda bulunan Power /Ana Menü SEs tuşlarına basıldığında ise geri/ hızlı menü yada/ileri gibi ek özelliklere kavuştursalar ve bu seçenekle oyun/prgramlardan sanal tuşları isteyenin kaldırabileceği bi güncelleme gelse bence kimsede sorun kalmaz.
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WaylandIZMIR 6 yıl
Gelen giden bir güncelleme yok. Tetikte bekliyorum :-)
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safüzyon 6 yıl en beğenilen
Su güncelleme olayını android tarafında bir standarta oturtsalar cok iyi olacak ios bu yönden biraz daha iyi ram yükü tarafındanda her geçen gün yeni android sürümü cıkıyo ama yeni sürümü almak için insanları yeni android telefon almayı mecbur ediyorlar saçmalık
1 Yanıt Yanıtla +12
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muhamnet 6 yıl safüzyon
safüzyon

Su güncelleme olayını android tarafında bir standarta oturtsalar cok iyi olacak ios bu yönden biraz daha iyi ram yükü tarafındanda her geçen gün yeni android sürümü cıkıyo ama yeni sürümü almak için insanları yeni android telefon almayı mecbur ediyorlar saçmalık

onu android yapmıyor, samsung, lg bilmem ne yapıyor.
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Zenci Forvet 6 yıl
Yakında açıklanır.
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Dentrassi 6 yıl
Hehe geçen show tv deki pazarlamacılar kendi tabletlerinde "android 4.4 işletim çekirdeği" olduğunu iddia ediyordu
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furkantasdemir 6 yıl Dentrassi
CaptainWerly
Hehe geçen show tv deki pazarlamacılar kendi tabletlerinde "android 4.4 işletim çekirdeği" olduğunu iddia ediyordu


Sen concord silver edition a laf mi ettin!!!
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CVenturas 6 yıl Dentrassi
CaptainWerly
Hehe geçen show tv deki pazarlamacılar kendi tabletlerinde "android 4.4 işletim çekirdeği" olduğunu iddia ediyordu



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Holy Templar 6 yıl
iyimiş
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