Android 4.4 KitKat resmi olarak tanıtıldı













Google'ın neredeyse iki yıl boyunca devam ettirdiği Jelly Bean sürümü bugün itibariyle resmen yerini Android 4.4 Kitkat sürümüne bıraktı.





Android'in başlangıcından bu yana tatlı isimleri kullanan Google ilk kez tescilli bir marka olan KitKat ismine yer verdi ve bunun için Nestle ile ortaklık anlaşması imzalandı.





Android 4.4 KitKat aslında dışarıya yansıyan yüzünden çok iç kısmında yapılan yeniliklerle ön plana çıkıyor. Bunların en önemlisi 512MB RAM taşıyan cihazlara destek.





Sürüm RAM'i daha optimize kullanacak şekilde elden geçirilmiş ve geliştiricilere de optimizasyon araçları sunuluyor. Google'ın ön yüklü gelen uygulamaları daha az RAM kullanıyor ve arayüz 512MB RAM'li cihazlar için otomatik olarak kendisini ölçekliyor.





Sonraki 1 Milyar şeklinde bir slogan belirleyen Google, Android KitKat sürümünü en alt seviye akıllı telefonlara kadar ulaştırmayı istiyor. Zira donanım yetersizliği nedeniyle Android 4.0 sürümü ile piyasaya çıkan cihazlar halen mevcut.





512MB RAM desteği aslında eski cihazlara da güncelleme geleceği anlamına gelmiyor. Günelleme kısmı üreticilere bırakılırken, burada asıl konu bundan sonra alt seviye pazara çıkan akıllı telefonlarda çalışacak bir Android sürümünün geliştirilmesi.





KitKat sürümünün arayüz tarafındaki geliştirmelerinin başında tam ekran kullanımı geliyor. Daha yoğun bir görsel tecrübe için belirli uygulamalarda sanal menü tuşları ve durum çubuğu otomatik olarak kayboluyor. Böylece oyun esnasında kazara menü tuşlarına basma riski ortadan kalkıyor. Ekran köşeye doğru sürüklenince tuşlar yeniden ortaya çıkıyor.





Kilit ekranında o an çalınan parçanın kontrolleri yanında albüm kapağı da tam ekran olarak çıkacak. Burada bir de kamera kısayolu bulunuyor.





Hangouts artık SMS ve MMS gönderimi için de varsayılan uygulama haline geldi ve emoji desteği kazandı. Ayrıca kablosuz yazdırma imkanı ve galeri içerisinde üçüncü taraf bulut depolama çözümlerine destek de mevcut.





Android Kitkat, cihaz sensörlerini yönetecek bir optimizasyonla geliyor. Sensörlerin talepleri önem ve grup sırasına göre cevaplanıyor ve güç tüketimleri de buna göre dengeleniyor. Böylece batarya ömrüne olumlu katkı yapılıyor.





KitKat sürümü sesli aramayı artık Moto X'de olduğu gibi sesli komutla aktif hale gelebilecek bir duruma getirmiş. Google, ses tanıma motorunun yüzde 25 daha fazla doğru olduğunu belirtiyor. Sürüm kızılötesi kontrol, adım sayar ve NFC ödeme mimarisine de destek sunuyor.





Android 4.4 KitKat ilk olarak Nexus 5 üzerinde boy gösterecek. Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10, Galaxy S4 Google Edition ve HTC One Google Edition modelleri için ise önümüzdeki haftalarda başlayacak.

http://www.android.com/versions/kit-kat-4-4/