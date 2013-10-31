Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 4.4 KitKat resmi olarak tanıtıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,3b
1
130
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Android 4.4 KitKat resmi olarak tanıtıldı

Google'ın neredeyse iki yıl boyunca devam ettirdiği Jelly Bean sürümü bugün itibariyle resmen yerini Android 4.4 Kitkat sürümüne bıraktı. 

Android'in başlangıcından bu yana tatlı isimleri kullanan Google ilk kez tescilli bir marka olan KitKat ismine yer verdi ve bunun için Nestle ile ortaklık anlaşması imzalandı.

Android 4.4 KitKat aslında dışarıya yansıyan yüzünden çok iç kısmında yapılan yeniliklerle ön plana çıkıyor. Bunların en önemlisi 512MB RAM taşıyan cihazlara destek.

Sürüm RAM'i daha optimize kullanacak şekilde elden geçirilmiş ve geliştiricilere de optimizasyon araçları sunuluyor. Google'ın ön yüklü gelen uygulamaları daha az RAM kullanıyor ve arayüz 512MB RAM'li cihazlar için otomatik olarak kendisini ölçekliyor.

Sonraki 1 Milyar şeklinde bir slogan belirleyen Google, Android KitKat sürümünü en alt seviye akıllı telefonlara kadar ulaştırmayı istiyor. Zira donanım yetersizliği nedeniyle Android 4.0 sürümü ile piyasaya çıkan cihazlar halen mevcut. 

512MB RAM desteği aslında eski cihazlara da güncelleme geleceği anlamına gelmiyor. Günelleme kısmı üreticilere bırakılırken, burada asıl konu bundan sonra alt seviye pazara çıkan akıllı telefonlarda çalışacak bir Android sürümünün geliştirilmesi.

KitKat sürümünün arayüz tarafındaki geliştirmelerinin başında tam ekran kullanımı geliyor. Daha yoğun bir görsel tecrübe için belirli uygulamalarda sanal menü tuşları ve durum çubuğu otomatik olarak kayboluyor. Böylece oyun esnasında kazara menü tuşlarına basma riski ortadan kalkıyor. Ekran köşeye doğru sürüklenince tuşlar yeniden ortaya çıkıyor.

Kilit ekranında o an çalınan parçanın kontrolleri yanında albüm kapağı da tam ekran olarak çıkacak. Burada bir de kamera kısayolu bulunuyor.

Hangouts artık SMS ve MMS gönderimi için de varsayılan uygulama haline geldi ve emoji desteği kazandı. Ayrıca kablosuz yazdırma imkanı ve galeri içerisinde üçüncü taraf bulut depolama çözümlerine destek de mevcut.

Android Kitkat, cihaz sensörlerini yönetecek bir optimizasyonla geliyor. Sensörlerin talepleri önem ve grup sırasına göre cevaplanıyor ve güç tüketimleri de buna göre dengeleniyor. Böylece batarya ömrüne olumlu katkı yapılıyor. 

KitKat sürümü sesli aramayı artık Moto X'de olduğu gibi sesli komutla aktif hale gelebilecek bir duruma getirmiş. Google, ses tanıma motorunun yüzde 25 daha fazla doğru olduğunu belirtiyor. Sürüm kızılötesi kontrol, adım sayar ve NFC ödeme mimarisine de destek sunuyor. 

Android 4.4 KitKat ilk olarak Nexus 5 üzerinde boy gösterecek. Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10, Galaxy S4 Google Edition ve HTC One Google Edition modelleri için ise önümüzdeki haftalarda başlayacak.  

http://www.android.com/versions/kit-kat-4-4/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
psyshock 6 yıl en beğenilen
512 mb ramde çalışsın diye güncelleme yayınlayıp galaxy nexus a gelmiyor 18 ayını doldurdu demek nedir...
Yanıtla +53
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 6 yıl
Galaxy Nexus ile şöyle bir açıklama var: "Google also notes that the Galaxy Nexus uses a chip made by Texas Instruments — a company that's no longer actively developing smartphone chips. So it could be that trying to get everything in 4.4 working on that chipset would have been fairly burdensome."
Yani " Galaxy Nexus Texas Instruments üretimi bir çip kullanıyor. Ve bu şirket artık akıllı telefon çipleri üretmiyor. Dolayısıyla o çip üzerinde çalışan herşeyi 4.4 ile uyarlamak oldukça külfetli olacaktı." deniyor.
Galaxy Nexus ile şöyle bir açıklama var: "Google also notes that the Galaxy Nexus uses a chip made by Texas Instruments — a company that's no longer actively ...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bravez 6 yıl
Öyle olsaydı sırf güncelleme alsın diye bi ton para verdiğimiz Galaxy Nexus güncelleme alabilirdi..
Galaxy s2 bile daha fazla güncelleme almışken...

Android ve google bitmiştir artık benim için. Bir zamanların Android fanboyu olarak bunları görmek gerçekten üzücü...

Kaynak: support.google.com/...
Öyle olsaydı sırf güncelleme alsın diye bi ton para verdiğimiz Galaxy Nexus güncelleme alabilirdi..Galaxy s2 bile daha fazla güncelleme almışken......
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
doctor5945 6 yıl
psyshock
jay jay justified
psyshock Ipad 3 un gpu su sinirlardaydi tabiki cozunurlugune gore. Yoksa diger tabletleri ucururdu. Ama kendi cozunurlugunde calisan upscale calismayan gelismis oyunlarin cogunda sorun yasiyordu zaten 6 ay icinde yenilenip alanlara atilmis bir kazik olarak kaldi
Kazık derken? Güncelleme mi almıyor? Çalışmayan bir özelliği mi var? Kanser mi yapıyor? Yenisi çıkınca eskileri toplatma kararı mı aldılar? Nedir o kazık, çok merak ettim.
Oyun oynayan takilmalari goruyordur sen memnunsan seni ilgilendiren birsey yok savunmayi gerektiren birsey yok ortada 6 ayda gpu zorlandigi ve asiri isindigi icin yenisi cikarilan bir alet icin ne dememi bekliyorsun? Harika alet mi diyim? Sen memnunsan ipad 1 de en iyi alettir niye savunma ihtiyaci duyulur cozemedim ozellikle ne oldugu ortadayken. Gpu abanan birsey yapmiyorsan zaten rahatsiz etmez asiri isinmasini saglayanda gpu sonuc olarak. 1500-2000 lira verilen bir alet oyunda kasiyorsa (ki sen oynamasan bile oynayan bircok kisi oldugunu goz onunde bulundur objektifsen) hemde ilk ciktigi gibi orda sorun vardir ayni sey s4 one gibi telefonlar icinde gecerli. ki ben one kullaniyorum cok iyi oyun performansi oldugu soylenemez ben oyun oynamiyorum ama 2000 lira para verip rahatca oyun oynaticagini dusunup alan cok kisi vardir onlar kazik yemis olmuyor mu? Sonucta memnuniyet isi kullaniciya bagli ama ortada ipad 3 teki ortaya cikan durumdan memnun olmayan cok kisi olduguna eminim.

ipad 4 te ısınıyordu grafık detayı yuksek oyunlarda hemde cok ısınıyordu ios 7 den sonra ısınma sorunu cok azaldı ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 6 yıl
Şöyle örnek vereyim.

Samsung ace 2 ye farklı ülkelerde 2013/mart ta jb 4.1.2 güncellemesi verdi. TR içinse 1 ay önce OTA ya resmi güncelleme geldi ve %70 memnun değil )))

Samsung S3 içinse , Galaksy Gear saat i eşlemek için ilk önce jb 4.3 ile bluetooth 4.0 LE yi aktiflrştirmesi gerekli.

Benim son 6 ayda duyduğum tüm haberler 2013 son haftalarında JB 4.3 alacak , ancak bir S4 kadar işlevsel ve benzer olur mu bilinmez.

Çevremde çok S3 sahibi var , inşallah diyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wjéasz 6 yıl
Biras yavaş işliyor daha hızlı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 6 yıl
Galaxy S3'te satın aldığımdan beri 4.1.2 var. Yeni güncelleme için haber var mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 6 yıl HAAltuntas
HAAltuntas
Galaxy S3'te satın aldığımdan beri 4.1.2 var. Yeni güncelleme için haber var mı?

4.3 Usa oprt. Cihazlarında göründü.

S3 JB 4.3 sızıntısı var indirip kurabilirsiniz.

Jb 4.3 olur ama büyük değişimler yokmuş. Jb 4.1.2 den daha iyi deniliyor sadece.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aeronautician 6 yıl
Samsung hala note 8 için 4.2.2 yi yayınlayacak da kuracağız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
knnolg 6 yıl
nezaman android cihaz kullandıysam pişman oldum artık artık olmasada olur ios gibi tutucu değil sonu hep hüsran birdaha kullanmayı düşünmüyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Güvenlik anlamında ne tür yenilikler ve geliştirmeler var acaba?
Tepki süresi düşük olsun yeter benim için.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 6 yıl
Arkadaşlar elinizdeki donanım bu KOD satırları olmasa ! Hiç.bir işe yaramaz ! Anlayana video ve açıklamalar çok net. Google tanıtım bile yapmadı VİDEO eleştiriyorsunuz. Ortada cihaz bile yok ! TR a gelmesi 75gün sürecek hatta ......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 6 yıl
Arkadaşlar elinizdeki donanım bu KOD satırları olmasa ! Hiç.bir işe yaramaz ! Anlayana video ve açıklamalar çok net. Google tanıtım bile yapmadı VİDEO eleştiriyorsunuz. Ortada cihaz bile yok ! TR a gelmesi 75gün sürecek hatta ......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemaloztin 6 yıl
s4 e ne zaman gelir ki daha yeni 4.3 geldi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 6 yıl kemaloztin
kemaloztin

s4 e ne zaman gelir ki daha yeni 4.3 geldi

Geç gelir. Daha Android 4.3.1 güncellemesi beklenecek...

4.4 S4 e çıktığında Android 4.4.x ten 5 e geçiş yapılmış olacağını düşünüyorum.

En az 3 ay sonra.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4349 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite Özel: Google Nexus 5 ve Android 4.4'ün tüm detayları 6 yıl Yılın en iyi akıllı telefonlarını Canlı Yayında değerlendiriyoruz! Bu Akşam 20:30'da Donanım Haber'de 6 yıl Nvidia ile kazananlar belirlendi! 6 yıl Kaspersky ile Güncel Güvenlik Risklerini Konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim