Android, Amerika akıllı telefon pazarının yeni lideri oldu

Google'ın mobil işletim sistemi Android, yeni bir araştırmaya göre %34 pazar payı ile Amerika akıllı telefon pazarının yeni lideri oldu. Arka arkaya çıkan yazılım güncellemeleri ve satışa sunulan sansasyonel telefonlarla birlikte kullanım yaygınlığı hızlı bir şekilde artan Android platformunun agresif gelişimi sürüyor. Google tepe yöneticisi Eric Schmidt bir süre önceki açıklamasında, günde 65 bin Android telefon satıldığını açıklamış hemen ardından günde 100 bin Android telefon satıldığı ve Apple iPhone'un önüne geçildiği belirtilmişti.
En güncel sürüm olan Froyo kod adlı Android 2.2 ile birlikte performans çıtasını ciddi oranda yukarı çeken Google, işletim sisteminin 3.0 sürüm numaralı yeni versiyonu için hazırlıklarını sürdürürken, akıllı telefon üreticileri mevcut modelleri için Froyo güncellemelerine başladı. HTC EVO 4G, Motorola Droid X ve Samsung Galaxy S gibi dikkat çekici telefonların stoklara girdiği gibi tükendiği telefon pazarında, Android platformunun bir önceki yıla %886 büyüyerek önemli bir başarıya imza attığı ve Amerika'nın yeni lideri olduğu belirtildi.
Satışlarını %61 arttıran Apple ve %41 arttırmayı başararak dünyanın en büyük telefon üreticileri arasındaki yerini sağlamlaştıran RIM'den farklı olarak Google, açık kaynak gelişim ve üçüncü parti donanım modeliyle başarısını daha da arttıraağından emin. Gingerbread kod adlı Android 3.0'da yeni nesil donanım platformları için ciddi optimizasyonlar ve tablet bilgisayarlara yönelik çeşitli güncellemeler içereceği belirtilirken, performans konusunda Android telefonların çıtayı yukarı çekeceği belirtiliyor.
Motorola daha önce yaptığı açıklamayla yıl sonu için 2GHz'de çalışan Android telefon planladığını açıklamış diğer üreticilerinse Qualcomm Snapdragon, Nvidia Tegra 2 ve Texas Instruments OMAP4 platformularını esas alan Andorid telefonlar hazırladığı biliniyor. Telefon pazarının geneline baktığımızda ise %38 pazar payı ile Nokia'nın liderliği sürerken, akıllı telefon pazarının %64 büyüdüğü, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ise tüm pazarın önemli bir kısmının akıllı telefonlardan oluşacağı ifade ediliyor.
Editörün Notu: Aynı araştırmaya göre Amerika akıllı telefon pazarında RIM %32, Apple ise %21.7 pazar payına sahip.
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gsmarena.com/...
Peki oyle olsun
Hatta nokya gibi vizyon sahibi olmaktan yoksun ve tekdüze cihazlarla yıllardır süregelen liderliği tekrar kapma beklentisiyle, ölü doğan bir bebekten medet umarcasına sıçrama beklentisine kapılarak zaman tüketmek mi? Profesyonel ve çok işlevli cihazlar sınıfında, nokya bu saatten sonra olmayacaktır. Giriş seviyesi ve yarım donanım/yazılımlı cihazlarla 3. ncü dünya ülkelerinde devam eden pazar birinciliğiyle varlığını korur; başka da bir nane olmaz.
mesala Windows Phone 7 mi?
Android mi?
uygulamalar ve oyunlar açısından, kullanışlığı açısından ?????
hangisi daha iyidir ?
Android iphone gibi değil, marketi bölge bölge açmıyor öyle, şu anda android marketteki tüm içeriğe erişebiliyorum.
Güncelleme işinde Apple bir üst sürüme geçerken donanım seviyesine göre cihazların yazılımlarını yükseltiyor. Ciddi anlamda bu işi iyi yapıyorlar. Nokia SymbianOS9'da ise OS9.1'den OS9.2'ye veya FP2'den FP3'e ne yazık ki geçemiyoruz donanım ne kadar iyi olursa olsun. Symbian'da ise versiyon güncellemeleri ile sorunların çözümleri ile uğraşıyorlar Nokia destek vermiyor desek yalan olur.
Yakında geçer herhalde andriod, gelecek yıla da apple çok uçuk birşey yapmazsa, andriod lider olur.
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Adamlar Android aldı başına gidiyor diyor sen hala ios ve daha dünkü sakat doğan MeeGo kapışır diyorsun!.. :)
Kendiniz olun kendiniz bir mesajda iki kişi kapışmayın.