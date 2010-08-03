Android, Amerika akıllı telefon pazarının yeni lideri oldu

Google'ın mobil işletim sistemi Android, yeni bir araştırmaya göre %34 pazar payı ile Amerika akıllı telefon pazarının yeni lideri oldu. Arka arkaya çıkan yazılım güncellemeleri ve satışa sunulan sansasyonel telefonlarla birlikte kullanım yaygınlığı hızlı bir şekilde artan Android platformunun agresif gelişimi sürüyor. Google tepe yöneticisi Eric Schmidt bir süre önceki açıklamasında, günde 65 bin Android telefon satıldığını açıklamış hemen ardından günde 100 bin Android telefon satıldığı ve Apple iPhone'un önüne geçildiği belirtilmişti.

En güncel sürüm olan Froyo kod adlı Android 2.2 ile birlikte performans çıtasını ciddi oranda yukarı çeken Google, işletim sisteminin 3.0 sürüm numaralı yeni versiyonu için hazırlıklarını sürdürürken, akıllı telefon üreticileri mevcut modelleri için Froyo güncellemelerine başladı. HTC EVO 4G, Motorola Droid X ve Samsung Galaxy S gibi dikkat çekici telefonların stoklara girdiği gibi tükendiği telefon pazarında, Android platformunun bir önceki yıla %886 büyüyerek önemli bir başarıya imza attığı ve Amerika'nın yeni lideri olduğu belirtildi.

Satışlarını %61 arttıran Apple ve %41 arttırmayı başararak dünyanın en büyük telefon üreticileri arasındaki yerini sağlamlaştıran RIM'den farklı olarak Google, açık kaynak gelişim ve üçüncü parti donanım modeliyle başarısını daha da arttıraağından emin. Gingerbread kod adlı Android 3.0'da yeni nesil donanım platformları için ciddi optimizasyonlar ve tablet bilgisayarlara yönelik çeşitli güncellemeler içereceği belirtilirken, performans konusunda Android telefonların çıtayı yukarı çekeceği belirtiliyor.

Motorola daha önce yaptığı açıklamayla yıl sonu için 2GHz'de çalışan Android telefon planladığını açıklamış diğer üreticilerinse Qualcomm Snapdragon, Nvidia Tegra 2 ve Texas Instruments OMAP4 platformularını esas alan Andorid telefonlar hazırladığı biliniyor. Telefon pazarının geneline baktığımızda ise %38 pazar payı ile Nokia'nın liderliği sürerken, akıllı telefon pazarının %64 büyüdüğü, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ise tüm pazarın önemli bir kısmının akıllı telefonlardan oluşacağı ifade ediliyor.

Editörün Notu: Aynı araştırmaya göre Amerika akıllı telefon pazarında RIM %32, Apple ise %21.7 pazar payına sahip.