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Android, Amerika akıllı telefon pazarının yeni lideri oldu

Yapılan yeni bir araştırmaya göre Google Android platformu, %34 pazar payı ile Amerika akıllı telefon pazarının yeni lideri oldu.
8 yıl
9,2b
1
53
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın mobil işletim sistemi Android, yeni bir araştırmaya göre %34 pazar payı ile Amerika akıllı telefon pazarının yeni lideri oldu. Arka arkaya çıkan yazılım güncellemeleri ve satışa sunulan sansasyonel telefonlarla birlikte kullanım yaygınlığı hızlı bir şekilde artan Android platformunun agresif gelişimi sürüyor. Google tepe yöneticisi Eric Schmidt bir süre önceki açıklamasında, günde 65 bin Android telefon satıldığını açıklamış hemen ardından günde 100 bin Android telefon satıldığı ve Apple iPhone'un önüne geçildiği belirtilmişti.

En güncel sürüm olan Froyo kod adlı Android 2.2 ile birlikte performans çıtasını ciddi oranda yukarı çeken Google, işletim sisteminin 3.0 sürüm numaralı yeni versiyonu için hazırlıklarını sürdürürken, akıllı telefon üreticileri mevcut modelleri için Froyo güncellemelerine başladı. HTC EVO 4G, Motorola Droid X ve Samsung Galaxy S gibi dikkat çekici telefonların stoklara girdiği gibi tükendiği telefon pazarında, Android platformunun bir önceki yıla %886 büyüyerek önemli bir başarıya imza attığı ve Amerika'nın yeni lideri olduğu belirtildi.

Satışlarını %61 arttıran Apple ve %41 arttırmayı başararak dünyanın en büyük telefon üreticileri arasındaki yerini sağlamlaştıran RIM'den farklı olarak Google, açık kaynak gelişim ve üçüncü parti donanım modeliyle başarısını daha da arttıraağından emin. Gingerbread kod adlı Android 3.0'da yeni nesil donanım platformları için ciddi optimizasyonlar ve tablet bilgisayarlara yönelik çeşitli güncellemeler içereceği belirtilirken, performans konusunda Android telefonların çıtayı yukarı çekeceği belirtiliyor.

Motorola daha önce yaptığı açıklamayla yıl sonu için 2GHz'de çalışan Android telefon planladığını açıklamış diğer üreticilerinse Qualcomm Snapdragon, Nvidia Tegra 2 ve Texas Instruments OMAP4 platformularını esas alan Andorid telefonlar hazırladığı biliniyor. Telefon pazarının geneline baktığımızda ise %38 pazar payı ile Nokia'nın liderliği sürerken, akıllı telefon pazarının %64 büyüdüğü, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ise tüm pazarın önemli bir kısmının akıllı telefonlardan oluşacağı ifade ediliyor.

Editörün Notu: Aynı araştırmaya göre Amerika akıllı telefon pazarında RIM %32, Apple ise %21.7 pazar payına sahip.


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sagy 8 yıl
Güzel laf birader
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haQQo 8 yıl
Bastan sona tarafli bir yazi. Androif becerip 2.1 versiyonunu bile bircok markayla uyumlu hale getirsin once. Sonrasinda 1.ligini konusuruz ;)
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Inalough 8 yıl

haQQo

Bastan sona tarafli bir yazi. Androif becerip 2.1 versiyonunu bile bircok markayla uyumlu hale getirsin once. Sonrasinda 1.ligini konusuruz ;)

Peki oyle olsun
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Harley-Davidson 8 yıl
Microsoft vs Mac OS gibi birsey bu iOS Andeoid kapışması.
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Volkanbaba 8 yıl
Güzel bir işletim sistemi hemde açık kaynak.Bulunduğu yeri ve yükselmeyi hakediyor
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Ingwe 8 yıl
Intel ve Nokia batırmaz umarım MeeGo'yu. Bakalım gerçekten Android kısa süreliğine ısınmak için pantalonuna işeyen çocuk mu olucak? :D
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El Fuego 8 yıl
işeyen mi, işettiren mi?

Hatta nokya gibi vizyon sahibi olmaktan yoksun ve tekdüze cihazlarla yıllardır süregelen liderliği tekrar kapma beklentisiyle, ölü doğan bir bebekten medet umarcasına sıçrama beklentisine kapılarak zaman tüketmek mi? Profesyonel ve çok işlevli cihazlar sınıfında, nokya bu saatten sonra olmayacaktır. Giriş seviyesi ve yarım donanım/yazılımlı cihazlarla 3. ncü dünya ülkelerinde devam eden pazar birinciliğiyle varlığını korur; başka da bir nane olmaz.

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northernlights 8 yıl
Android aldı başını gidiyor.
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VoodooRush 8 yıl
Olacağından veya istediğimden değil, kaza kudret Apple dese ki "İşletim sistemimi şu şu şu donanımlarda cihaz üretirseniz kullanabilirsiniz. AppStore satışlarından da %nizi alacaksınız." Durum neye döner düşündünüz mü?
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DH Misafiri 8 yıl
acaba Microsoft Windows Mobile ile Android i kıyaslarsak
mesala Windows Phone 7 mi?
Android mi?
uygulamalar ve oyunlar açısından, kullanışlığı açısından ?????
hangisi daha iyidir ?
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DH Misafiri 8 yıl
@realbrutal
Android iphone gibi değil, marketi bölge bölge açmıyor öyle, şu anda android marketteki tüm içeriğe erişebiliyorum.
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Transformation 8 yıl
bakalim apple ceosu steve amcanın elinde hangi kozlar var androide karşı
yoksa bişi yok ve bocalayacakmı
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atillagoguslu 8 yıl
Zaten bir çok yönüyle İşletim sistemleri arasında lider. Bu da diğerlerinin kaçınılmaz sonu oluyor.
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danGerfuLL 8 yıl
Bu sürüm yükseltme işi pek de iyi değil Android platformunda tıpkı WinMo gibi rom atmak lazım cihaza. Firma kendi cihazına Froyo rom çıkaracak da bir üst sürüm kullanılmaya başlanacak. E tamam Froyo çıktı ya Gingerbread ? Ha xda-dev gibi sitelerde developerlar uğraşıyor; ancak orjinal bir romdan bahsediyorum. Bu sebeple Apple'ı takdir etmek lazım. Bir diğer taraftan Apple zaten şu ana kadar pek çok model ve pek çok donanım sürerek bunlara ayrı ayrı yazılımla uğraşmadı.

Güncelleme işinde Apple bir üst sürüme geçerken donanım seviyesine göre cihazların yazılımlarını yükseltiyor. Ciddi anlamda bu işi iyi yapıyorlar. Nokia SymbianOS9'da ise OS9.1'den OS9.2'ye veya FP2'den FP3'e ne yazık ki geçemiyoruz donanım ne kadar iyi olursa olsun. Symbian'da ise versiyon güncellemeleri ile sorunların çözümleri ile uğraşıyorlar Nokia destek vermiyor desek yalan olur.
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LaFleur- 8 yıl
iOS tek telefon üzerinden gidiyor.ancak android kullanan çok sayıda farklı telefon var.
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1 HiT u DowN 8 yıl
android hızlı gelişiyor, çünkü bir sürü telefon andriod işletim sistemi kullanıyor.Ios i sadece iPhonelar.
Yakında geçer herhalde andriod, gelecek yıla da apple çok uçuk birşey yapmazsa, andriod lider olur.
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DH Misafiri 8 yıl
IOS,Android ve yakında MeeGo bu 3'ü kapışır
...................................................
Adamlar Android aldı başına gidiyor diyor sen hala ios ve daha dünkü sakat doğan MeeGo kapışır diyorsun!.. :)
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Natsukaw.S 8 yıl
DH Misafiri

IOS,Android ve yakında MeeGo bu 3'ü kapışır
...................................................
Adamlar Android aldı başına gidiyor diyor sen hala ios ve daha dünkü sakat doğan MeeGo kapışır diyorsun!.. :)


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