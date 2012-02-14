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Android Gingerbread'li ve QWERTY klavyeli Alcatel OT-915 ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,8b
1
13
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Yılların cep telefonu üreticisi Alcatel, Android işletim sistemli akıllı telefonlarıyla pazardaki varlığını sürdürmeye çalışıyor. Üreticinin, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi ile QWERTY klavye donanımını bir araya getiren modeli OT-915 ortaya çıktı.
11.9 mm kalınlığında tasarlanan OT-915, gelen bilgilere göre 2.8-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen kamera, Wi-Fi bağlantısı ve FM radyoya ev sahipliği yapıyor. 
Alcatel OT-915'in ne zaman ve hangi fiyat aralığında boy göstereceği şu an için belirsizliğini koruyor.

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BarGoS 7 yıl
bir blackberry çakması daha
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danGerfuLL 7 yıl
Bu forumda her cihazı SGSII ya da iPhone4S gibi daha donanımlı cihazlarla sidik yarıştırma alışkanlığı var.

Turkiye'ye gelip fiyatı cezbedeci olursa alınabilir.
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artcraft35 7 yıl
createemir
240 x 320 piksel. Bravo.

samsungun alt sınıftaki tüm telefonları (3 inçlerde bile) bu çözünürlüğü kullanıyor ve kapış kapış gidiyor
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Hahhhaahahaahaahaaa uyanda balığa gidelim...
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E_Aydin35 7 yıl
Bunu aklı başında hangi insan alır.:)Tabi parasını savurmak istiyorsa başka :/
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createemir 7 yıl
240 x 320 piksel. Bravo.
2 Yanıt Yanıtla +2
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mahmutsultan 7 yıl createemir
createemir

240 x 320 piksel. Bravo.

Alcatel


1024x768 beklemiyordun herhalde
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mahmutsultan 7 yıl createemir
createemir

240 x 320 piksel. Bravo.


CcC Alcatel CcC

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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mahmutsultan 7 yıl
Yeni Çöpümüz,fırından yeni çıktı...
Lan bunu alıcağıma giderim V945 alırım!
Alcatel den daha iyisini beklemezdim doğrsu :)
Hadi şaşırt beni Alcatel :)
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Amazing Grace 7 yıl mahmutsultan
mahmutsultan

Yeni Çöpümüz,fırından yeni çıktı...

Lan bunu alıcağıma giderim V945 alırım!

Alcatel den daha iyisini beklemezdim doğrsu :)

Hadi şaşırt beni Alcatel :)


ne kadar zekisin sen yoksa ismindemi zeki soyadda mürenmi birde bursalısan artık


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ahmetsaid_ak 7 yıl
İyi güzel de çözünürlük çok düşük oluyor bu modellerde
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