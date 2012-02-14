Android Gingerbread'li ve QWERTY klavyeli Alcatel OT-915 ortaya çıktı

Yılların cep telefonu üreticisi Alcatel, Android işletim sistemli akıllı telefonlarıyla pazardaki varlığını sürdürmeye çalışıyor. Üreticinin, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi ile QWERTY klavye donanımını bir araya getiren modeli OT-915 ortaya çıktı.

11.9 mm kalınlığında tasarlanan OT-915, gelen bilgilere göre 2.8-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen kamera, Wi-Fi bağlantısı ve FM radyoya ev sahipliği yapıyor.

Alcatel OT-915'in ne zaman ve hangi fiyat aralığında boy göstereceği şu an için belirsizliğini koruyor.