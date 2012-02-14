Android Gingerbread'li ve QWERTY klavyeli Alcatel OT-915 ortaya çıktı

Haber Editörü
Yılların cep telefonu üreticisi Alcatel, Android işletim sistemli akıllı telefonlarıyla pazardaki varlığını sürdürmeye çalışıyor. Üreticinin, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi ile QWERTY klavye donanımını bir araya getiren modeli OT-915 ortaya çıktı.
11.9 mm kalınlığında tasarlanan OT-915, gelen bilgilere göre 2.8-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen kamera, Wi-Fi bağlantısı ve FM radyoya ev sahipliği yapıyor.
Alcatel OT-915'in ne zaman ve hangi fiyat aralığında boy göstereceği şu an için belirsizliğini koruyor.
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Turkiye'ye gelip fiyatı cezbedeci olursa alınabilir.
samsungun alt sınıftaki tüm telefonları (3 inçlerde bile) bu çözünürlüğü kullanıyor ve kapış kapış gidiyor
Alcatel
1024x768 beklemiyordun herhalde
CcC Alcatel CcC
Kim Tutar Seni! Yürü Koçum! Hadi İlk 8 Çekirdek Telefonun Lansmanını Siz yapıcaksınız Buna İnanıyorum!
Lan bunu alıcağıma giderim V945 alırım!
Alcatel den daha iyisini beklemezdim doğrsu :)
Hadi şaşırt beni Alcatel :)
ne kadar zekisin sen yoksa ismindemi zeki soyadda mürenmi birde bursalısan artık