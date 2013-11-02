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Android Jelly Bean yüzde 50 kullanım oranını geçti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android Jelly Bean yüzde 50 kullanım oranını geçti

Android işletim sisteminin son sürümü 4.4 KitKat resmi olarak Nexus 5 ile birlikte piyasaya sürüldü ve kısa süre içerisinde diğer Nexus cihazlarına da gelecek. Jelly Bean ise yükselişini sürdürüyor.

Son yayınlanan tabloya göre Android Jelly Bean sürümleri yüzde 53 kullanım oranına ulaştı. Android 4.1 sürümleri yüzde 37.3 ile ekosistemin de en çok kullanılan sürümü durumunda. Android 4.2 sürümleri yüzde 12.5 kullanıma oranına ulaşmışken, Temmuz ayında tanıtılan Android 4.3 sürümü de yüzde 2.3 kullanım oranına sahip.

Bununla birlikte önceki sürümler de halen yoğun kullanım oranına sahip. Android 4.0 sürümleri toplamda yüzde 20 kullanım oranında iken, GingerBread sürümleri ise halen revaçta ve yüzde 26.3 kullanım oranı ile ekosistemde ikinci sırada.

KitKat sürümü henüz piyasaya çıktığı için bir iki ay daha Jelly Bean sürümlerinin yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Ancak yeni yıl itibariyle KitKat özellikle 512MB RAM desteği sayesinde daha hızlı yayılabilir. 

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redplay 6 yıl en beğenilen mr.cheek
mr.cheek
Bu analiz de aslinda maddi durumun teknolojiye ayak uydurmada asil etken oldugunu bir kez daha gostwriyor.Anlatmak istedigim apple urunlerinin genel olarak kalitesini elestirenlerin buyuk kismi kendi cihazini sevdigi icin elestiriyor cunku o urun kendisine ait ve apple alacak parasi yok. Lutfen bu yorumu birilerini asagilamak icin yazdigimi dusunmeyiniz boyle bir amacim yoktur.

1800 e htc one alıp, 300-400 daha koyup iphone alamadım, hep ondanmıs meger. Resmen bir aydınlanma yasadım sayende tesekkurler.
mr.cheekBu analiz de aslinda maddi durumun teknolojiye ayak uydurmada asil etken oldugunu bir kez daha gostwriyor.Anlatmak istedigim apple uru...
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Nokia Specialist 6 yıl
Samsung s3 ve note2ye 4.3u verse bakın nasıl tavan yapıyor
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Persistent Stability 6 yıl
androidi stabil yapsalar kimse yeni cihaz almaz. uyanin artik. koskoca google yapamiyor degil. satis taktikleri arkadaslar.
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DH Misafiri 6 yıl
LG Optimus 3D Max hala 2.3.6 kullanıyor... Bu özellikte bir telefona yazık... Lg'nin 1 tane mi yazılım mühendisi var da güncelleme için zamanı ve güçü yok! Yeni bir Lg telefon mu alacağım daha güncel! Yok daha neler...
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bulentcandan 6 yıl
LG Optimus 3D Max hala 2.3.6 kullanıyor... Bu özellikte bir telefona yazık... Lg'nin 1 tane mi yazılım mühendisi var da güncelleme için zamanı ve güçü yok! Yeni bir Lg telefon mu alacağım daha güncel! Yok daha neler...
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Nokia Specialist 6 yıl bulentcandan
bulentcandan
LG Optimus 3D Max hala 2.3.6 kullanıyor... Bu özellikte bir telefona yazık... Lg'nin 1 tane mi yazılım mühendisi var da güncelleme için zamanı ve güçü yok! Yeni bir Lg telefon mu alacağım daha güncel! Yok daha neler...

Maalesef android de güncelleme firmanın elinde olduğundan öyle oluyor. Ancak Windows Phone da güncellemeleri Nokia huawei samsung htc vs. Değil, Microsoft veriyor. Nokia kendi birde özelleştirilmiş yazılım veriyor.
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furkann20 6 yıl
S 3 aldığımdan beri 4.1.2 kullandığımdan dolayı başka android sürümünün var olduğunu bilemiyorum.....
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TearsForFears 6 yıl furkann20
furkann20
S 3 aldığımdan beri 4.1.2 kullandığımdan dolayı başka android sürümünün var olduğunu bilemiyorum.....

Benim S2'de de aynısı var.
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kemaloztin 6 yıl
bu honeycomb bu ne ya 0.1 :D
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Bukalemun 6 yıl kemaloztin
kemaloztin
bu honeycomb bu ne ya 0.1 :D

TABLET SÜRÜMÜ olacaktı ve gelişse idi mobil phone ile birleşecekti.

Ancak tutmadı.


ICS 4.0 buna zemin oldu.
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mete445 6 yıl
Not: Androidde yapabileceklerin hayal gücünle sınırlı.
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
Android 4.3'ün sadece Nexuslar ve Galaxy Note 3'te olduğunu düşünürsek bu cihazların satış oranlarının da ne denli iyi görmüş oluruz
S3 dün yeni güncelleme almaya, 4.3'e geçmeye başladı o yüzden bu tabloda yoktur
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muratai 6 yıl
4.1 4.2 4.3 ün adını Jelly Bean bırakırlarsa olacağı bu, tamamen marketing hilesi. Oldu olacak 4.0 ICS yide dahil etsinler, rakam büyüsün.
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Kaplan261 6 yıl
Allah seni bildiğin gibi yapsın HTC hergün telefon çıkaracağına adam gibi bir tane yapıp güncelleme verseydin ne olacaktı. blackberry gibi olsun sonun...
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rorschach_ 6 yıl muratai
muratai
4.1 4.2 4.3 ün adını Jelly Bean bırakırlarsa olacağı bu, tamamen marketing hilesi. Oldu olacak 4.0 ICS yide dahil etsinler, rakam büyüsün.

Sanki diger markalarda ornegin apple ios 4-5-6 diye gidiyor ara versiyonlar cikmiyor hic.
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mr.cheek 6 yıl
Pachenkov
mr.cheek
redplay
mr.cheek Bu analiz de aslinda maddi durumun teknolojiye ayak uydurmada asil etken oldugunu bir kez daha gostwriyor.Anlatmak istedigim apple urunlerinin genel olarak kalitesini elestirenlerin buyuk kismi kendi cihazini sevdigi icin elestiriyor cunku o urun kendisine ait ve apple alacak parasi yok. Lutfen bu yorumu birilerini asagilamak icin yazdigimi dusunmeyiniz boyle bir amacim yoktur.
1800 e htc one alıp, 300-400 daha koyup iphone alamadım, hep ondanmıs meger. Resmen bir aydınlanma yasadım sayende tesekkurler.
Android kullandığından dolayı cevabında çok duygusalsın.Senin telefonun android 4.3 e sahipken %50 nin 4.0 ve aşağı güncellemeler ile kullanıldığını yazıyor haberde. Adamın senin gibi parası olsa geçer bir üst teknolojiye.Yazımdaki apple konusu ise sadece bir örnekti ...
Yazının ana teması apple nasıl sadece örnek oluyor anlamadım.

Hacı mantıklı yazılmış bir cevaba böyle cevap niteliğinde bile olmayan bir şeyi nasıl yazıyorsun şaşırıyorum doğrusu.
Gittin örnek dediğim şeyi mi anlamadın bir tek öyle mi ? Diğer yazdığım yazılardan böyle saçma bir anlamama cümlesi ile sıyrıldın yani bravo ...
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Nokia Specialist 6 yıl
Samsung s3 ve note2ye 4.3u verse bakın nasıl tavan yapıyor
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Bukalemun 6 yıl
Çok fazla olumsuzluk var, TABLO inanılmaz yanlış .

ACE 2 yeni JB 4.1 aldı,

S3 / S3mini / Note 2 HALEN jb 4.1.2 de

Xperia Z / Htc one JB 4.2.2

2.3.7 den ICS 4.0 a geçen cihazlarında çoğunda büyük sorunlar var ( S2 JB 4.1.2 hariç )

2.3 sürüm cihazların %25 inin ICS 4.0 a çok rahat geçmesi gerekli ancak TIK yok !

Htc sensetion / ace 2 / S2 hatta atrix ( 2 adet 3D cihaz ) hiç hak etmediği konumdalar

Jb 4.2 / jb 4.3yi resmi olarak 4 aydır alan cihaz sayısı zaten 2 adet !!! ( note 3 sanırım JB 4.3 ile çıktı )

Kit kat 4.4 için + 1 ADET cihaz 60 saat tir güncelleme bekliyor ( hız açısından İOS 7 ye bakılabilir ) Nexus 5 zaten bu yazılım üzerine kurulu geldi.....


Tablo çok erken , gerçeğin çok ötesinde ve son kullanıcı açısından yanıltıcı , HABER açısından yorum yapmam ama bu dediklerim üzerinden aynı tablo güncellense inanılmaz farklı bir oran çıkar.
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