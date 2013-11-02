Android Jelly Bean yüzde 50 kullanım oranını geçti





Android işletim sisteminin son sürümü 4.4 KitKat resmi olarak Nexus 5 ile birlikte piyasaya sürüldü ve kısa süre içerisinde diğer Nexus cihazlarına da gelecek. Jelly Bean ise yükselişini sürdürüyor.





Son yayınlanan tabloya göre Android Jelly Bean sürümleri yüzde 53 kullanım oranına ulaştı. Android 4.1 sürümleri yüzde 37.3 ile ekosistemin de en çok kullanılan sürümü durumunda. Android 4.2 sürümleri yüzde 12.5 kullanıma oranına ulaşmışken, Temmuz ayında tanıtılan Android 4.3 sürümü de yüzde 2.3 kullanım oranına sahip.





Bununla birlikte önceki sürümler de halen yoğun kullanım oranına sahip. Android 4.0 sürümleri toplamda yüzde 20 kullanım oranında iken, GingerBread sürümleri ise halen revaçta ve yüzde 26.3 kullanım oranı ile ekosistemde ikinci sırada.





KitKat sürümü henüz piyasaya çıktığı için bir iki ay daha Jelly Bean sürümlerinin yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Ancak yeni yıl itibariyle KitKat özellikle 512MB RAM desteği sayesinde daha hızlı yayılabilir.