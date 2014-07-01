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Android L stabil çalışan resmi Twitter uygulamasına kavuştu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,3b
1
21
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android L stabil çalışan resmi Twitter uygulamasına kavuştu
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Google'ın yeni nesil işletim sistemi Android L'nin oldukça kapsamlı bir video incelemesini geçtiğimiz günlerde sizler ile paylaşmış, merak edilen pek çok detaya açıklık getirmiştik. O video kapsamında, Android L şu anda geliştirici önizleme sürümü seviyesinde olduğundan uygulama uyumluluğu noktasında bazı sıkıntıları olduğunu ve günlük kullanımı en çok etkileyen sorunun da resmi Twitter uygulamasının Android L üzerinde çalışmaması olduğunu belirtmiştik.
Android L'yi kullananlar, bugüne kadar TweetCaster başta olmak üzere üçüncü parti Twitter istemci uygulamaları ile bu sorunun üstesinden gelmiş olsalar da gözler Twitter cephesine çevrilmişti çünkü Facebook ve Instagram gibi diğer popüler ağlar, mobil uygulamaları ile Android L üzerinde sorunsuzca çalışırken, Twitter uygulaması çalışmadığı gibi Android L'nin geliştirici önizleme sürümünün kararlığına etki eden bazı hatalar da veriyor. 
Yukarıda kısaca özetlediğimiz sorun bugün itibariyle çözüldü ve Twitter uygulaması güncellenerek Android L uyumlu hale geldi. Şu an Nexus 5 veya 2013 model Nexus 7 tableti olup Android L geliştirici önizleme sürümünü kullananlar marketten Twitter güncellemesini yaparak, sosyal ağ uygulamasını sorunsuzca kullanmaya başlayabilirler. Bakalım Android L için güncellenecek diğer uygulamalar hangileri olacak, Modern Combat 4 gibi şu anda Android L üzerinde çalışmayan uygulamaların bir an önce güncellenmesini diliyoruz. 
 

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damn2u 5 yıl en beğenilen
Nihayet mi? Android L daha developer sürümünde, yani beta değil mi? Sanki resmi olarak yayınlanmış bir sürümün uygulamaları aylarca uyumsuz kalmış gibi lanse edilmiş.
Nihayet mi? Android L daha developer sürümünde, yani beta değil mi? Sanki resmi olarak yayınlanmış bir sürümün uygulamaları aylarca uyumsuz kalmış gibi lans...
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Yanıtla +53
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damn2u 5 yıl
Senbonzaku®a

Nihayet mi? Android L daha developer sürümünde, yani beta değil mi? Sanki resmi olarak yayınlanmış bir sürümün uygulamaları aylarca uyumsuz kalmış gibi lanse edilmiş.


Görüldüğü üzere bir DH çalışanına mesaj ile iğneleme yaparsanız size "Bir mesajınız hayli ilgi çekti" diye bildirim gelmesine rağmen mesajınız onca + puan almasına rağmen popüler mesajlar arasında gözükmez. Ayrıca konu ismi de değiştirilir ki konu başlığı ile mesaj alakası kurulup daha fazla + almasın.

Yazık ne diyeyim bu denli küçük oyunların peşindesiniz. Halbuki bir açıklama mesajı yapabilirdiniz, "Twitter ihtiyaç duyduğum yegane uygulamalardan biri olduğu için bir kaç günlük süre bana aylar gibi geldiği için kişisel yorumumu kattım başlığa" diye. Ama yok biz milletçe hatamızı kabul etmeyecek kadar egoistiz.

Şu resmi de iliştireyim ki üyeler alakası anlayabilsin.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Senbonzaku®aNihayet mi? Android L daha developer sürümünde, yani beta değil mi? Sanki resmi olarak yayınlanmış bir sürümün uygulama...
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3 Yanıt Yanıtla +43
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Lotus Expeditor 5 yıl
Yıl olmuş 2014 halen simage kullanmaı bilmeyenler var.
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Olay sanal makinanın değişmesinden kaynaklanıyor. Kitkat'da ART makinasına geçildiğinde WhatsApp'da çalışmıyordu, güncellendi mi acaba? Dalvik'e göre yazılan bazı uygulamalar ART'da çalışmıyor. Aslında Android L öncesi çoğu uygulama hazır olmalıydı bile.
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Php 5 yıl
Türkiyedeki teknoloji sitelerinde neden kalifiye editör yok çok merak ediyorum, herkes mi amele bu ülkede yahu ?
teknopatta bi donanım editörü var adam androide sövüyor hayatında tek satır koda yazmamış mahalle bilgisayarcısı gibi s-link ürünleri kovalıyor
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musa_unsal2005 5 yıl
Açmadığın sensör uygulama falan kaldı mı Erdi. Bu nasıl telefon kullanmak. Şarjı nasıl gidiyo bu halde öğrenmek isterim doğrusu
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adını nick koydum 5 yıl
Adamlar eleştirilerden bıkmış. Çok ciddiye alıyorlar demekki.
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szr1907 5 yıl
Bildirim barı ikinci satıra geçecek neredeyse :) Android L yi moto g alırsa bende moto g yi alırım. Pusudayım sanal tuşları sineye çektim artık.
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matmuhendisi 5 yıl
sabırsızlıkla bekliyoruz Android L yi .. yalnız bildirim çubuğuna for
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bluebest 5 yıl
Profil resmine bak hele Amerikan filminden görüntü mü dedim ilk başta. Hoş olmuş.
Cahilliğimi mazur görün lütfen ama android L tam olarak nedir bir türlü tam olarak anlayamadım, 4.4.4'ten sonra gelecek olan sürüm müdür?
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mehmedaltair 5 yıl
Bir de arayüzü l ile uyumlu yaparlar tam sürüm çıktığında mis gibi olmuş olur
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damn2u 5 yıl
Senbonzaku®a

Nihayet mi? Android L daha developer sürümünde, yani beta değil mi? Sanki resmi olarak yayınlanmış bir sürümün uygulamaları aylarca uyumsuz kalmış gibi lanse edilmiş.


Görüldüğü üzere bir DH çalışanına mesaj ile iğneleme yaparsanız size "Bir mesajınız hayli ilgi çekti" diye bildirim gelmesine rağmen mesajınız onca + puan almasına rağmen popüler mesajlar arasında gözükmez. Ayrıca konu ismi de değiştirilir ki konu başlığı ile mesaj alakası kurulup daha fazla + almasın.

Yazık ne diyeyim bu denli küçük oyunların peşindesiniz. Halbuki bir açıklama mesajı yapabilirdiniz, "Twitter ihtiyaç duyduğum yegane uygulamalardan biri olduğu için bir kaç günlük süre bana aylar gibi geldiği için kişisel yorumumu kattım başlığa" diye. Ama yok biz milletçe hatamızı kabul etmeyecek kadar egoistiz.

Şu resmi de iliştireyim ki üyeler alakası anlayabilsin.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
3 Yanıt Yanıtla +43
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dokuzcanlicanavar 5 yıl
İyi de bu sürüm kullanıcılar için değil ki..
Yazılımcılar için sunulan ön gösterim sürümünü kurup gündelik hayatta normal kullanıcı olarak kullanamazsınız zaten..ki yazılımcılara da gelicek Android sürümü bu.. Android L için çalışmaya başlayın ama geliştirildiğiniz uygulamaları Play Store üzerinden yayınlamayın dendi..
Beta'da hatta yazılımcılar için(altını çizebilirsiniz) ön gösterimde olan bir sürümde o çalışmıyor bu çalışmıyor şimdi çalıştı demek yanlış..
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4RedSea 5 yıl

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mert1907 5 yıl
Üst bardaki simgelere bakılırsa telefondan cılkı çıkana kadar yararlanıyorsun :D
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SEO-Uzmanı 5 yıl
firefox OS kaynak tüketimi o kadar az ki ! standart kullanımla 3 gün şarj gerektirmediğini okudum !
bu açıdan google android konusunda ani ve acil olarak hemen vites küçültmeye gidiyor :)
nede olsa kullanıcı show değil uzun ömürlü kullanım pratikliği istiyor haklı olarak :D
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