Android L stabil çalışan resmi Twitter uygulamasına kavuştu

Google'ın yeni nesil işletim sistemi Android L'nin oldukça kapsamlı bir video incelemesini geçtiğimiz günlerde sizler ile paylaşmış, merak edilen pek çok detaya açıklık getirmiştik. O video kapsamında, Android L şu anda geliştirici önizleme sürümü seviyesinde olduğundan uygulama uyumluluğu noktasında bazı sıkıntıları olduğunu ve günlük kullanımı en çok etkileyen sorunun da resmi Twitter uygulamasının Android L üzerinde çalışmaması olduğunu belirtmiştik.

Android L'yi kullananlar, bugüne kadar TweetCaster başta olmak üzere üçüncü parti Twitter istemci uygulamaları ile bu sorunun üstesinden gelmiş olsalar da gözler Twitter cephesine çevrilmişti çünkü Facebook ve Instagram gibi diğer popüler ağlar, mobil uygulamaları ile Android L üzerinde sorunsuzca çalışırken, Twitter uygulaması çalışmadığı gibi Android L'nin geliştirici önizleme sürümünün kararlığına etki eden bazı hatalar da veriyor.

Yukarıda kısaca özetlediğimiz sorun bugün itibariyle çözüldü ve Twitter uygulaması güncellenerek Android L uyumlu hale geldi. Şu an Nexus 5 veya 2013 model Nexus 7 tableti olup Android L geliştirici önizleme sürümünü kullananlar marketten Twitter güncellemesini yaparak, sosyal ağ uygulamasını sorunsuzca kullanmaya başlayabilirler. Bakalım Android L için güncellenecek diğer uygulamalar hangileri olacak, Modern Combat 4 gibi şu anda Android L üzerinde çalışmayan uygulamaların bir an önce güncellenmesini diliyoruz.