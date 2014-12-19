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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Android M sürümü ile Android Auto bağımsız olarak çalışacak"

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 5.0 Lollipop sürümünün lanse edilmesi ile birlikte Android cihaz sahipleri de güncellemenin bir an önce kendilerine gelmesi için beklemeye başladı. Google ise bir taraftan Android 5.1 üzerinde çalışma yaparken bir taraftan da yeni Android sürümü için kolları sıvamış durumda. 

Reuters tarafından firmaya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Android işletim sisteminin yeni sürümü Android M kod adını kullanacak. Bu sürümde araç içi eğlence sistemleri için de bir versiyon yer alacak ve bu versiyon akıllı telefon bağlantısı olmadan da çalışabilecek. 

Hali hazırda Android Auto platformu akıllı telefonunuz araç içi eğlence sistemine bağlandıktan sonra navigasyon, müzik, çağrı gibi menülerin olduğu bir arayüze geçiş yapıyor. Android Auto taşıyan ilk araçlar 2015 yılında satışa sunulacak. 

Yeni sistemde ise herhangi bir ana cihaz olmadan araç internete girebilecek. Sürücüleri telefon bağlama zahmetinden kurtaran Google, bu sayede daha hızlı bir şekilde servislerine erişilmesini sağlayacak. Ayrıca Google aracın donanım bilgileri ile sürekli temas halinde olacak. Ancak yeni Android Auto sürümünün Android M lansmanından sonra gelmesi bekleniyor ve ilk araçların da 2016 yılında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.  

http://www.reuters.com/article/2014/12/18/us-google-cars-idUSKBN0JW2PS20141218?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
307kd 4 yıl
Bu işin kralı BlackBerry(QNX) dir ve Android'in hiç şansı yok... Pc dünyasında Windows neyse otomotivde de QNX o dur. Fiattan Mercedes e neredeyse tüm markalar QNX kullanıyor. BlackBerry yi bile batmaktan QNX kurtardı...
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1BilimAdamı 4 yıl
Zaçma sapan yeni isimlendirmeler geliyor
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darkaura 4 yıl
boyle bir seyin eksikligi vardi. mevcut windows ce varyanti sistemler cagin cok gerisinde kalmis durumdalar.
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Masquerade89 4 yıl
yeni Nexus ile gelir mi ki M
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foz54 4 yıl
google araç içine girmeyi kafasına koymuşsa o iş olmuş demektir tüm markalarda anlaşma sağlar eğer arabaların beyni android işletim sistemi olursa o zaman görün şamatayı arabayı root yapıp motor gücünü artırırlar :DD
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ø 4 yıl
Android abur cubur ismi koyuyor.
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enemywalker 4 yıl foz54
foz54

google araç içine girmeyi kafasına koymuşsa o iş olmuş demektir tüm markalarda anlaşma sağlar eğer arabaların beyni android işletim sistemi olursa o zaman görün şamatayı arabayı root yapıp motor gücünü artırırlar :DD

Hemen. Android tabanlı aracınıza root atılır. %10 yakıt tasarrufu ve %20 performans artısı



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ekrem71 4 yıl
Honeycomb tabletlere geldi
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Angel of the Lord 4 yıl
J K L son sürümlerin baş harfleri. M ne olacak acaba?
Edit: I da var aslında. Gingerbread sonrası H harfiyle başlayan sürüm hakkında bilgim yok ama.
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doctor_bey 4 yıl Angel of the Lord
Strength of the Bear
J K L son sürümlerin baş harfleri. M ne olacak acaba?
Edit: I da var aslında. Gingerbread sonrası H harfiyle başlayan sürüm hakkında bilgim yok ama.

Türklere ithafen "Meatball"
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viper17 4 yıl Angel of the Lord
Strength of the Bear

J K L son sürümlerin baş harfleri. M ne olacak acaba?
Edit: I da var aslında. Gingerbread sonrası H harfiyle başlayan sürüm hakkında bilgim yok ama.

H - honeycomb

M ise büyük ihtimal marshmallow
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