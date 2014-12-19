"Android M sürümü ile Android Auto bağımsız olarak çalışacak"





Android 5.0 Lollipop sürümünün lanse edilmesi ile birlikte Android cihaz sahipleri de güncellemenin bir an önce kendilerine gelmesi için beklemeye başladı. Google ise bir taraftan Android 5.1 üzerinde çalışma yaparken bir taraftan da yeni Android sürümü için kolları sıvamış durumda.





Reuters tarafından firmaya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Android işletim sisteminin yeni sürümü Android M kod adını kullanacak. Bu sürümde araç içi eğlence sistemleri için de bir versiyon yer alacak ve bu versiyon akıllı telefon bağlantısı olmadan da çalışabilecek.





Hali hazırda Android Auto platformu akıllı telefonunuz araç içi eğlence sistemine bağlandıktan sonra navigasyon, müzik, çağrı gibi menülerin olduğu bir arayüze geçiş yapıyor. Android Auto taşıyan ilk araçlar 2015 yılında satışa sunulacak.





Yeni sistemde ise herhangi bir ana cihaz olmadan araç internete girebilecek. Sürücüleri telefon bağlama zahmetinden kurtaran Google, bu sayede daha hızlı bir şekilde servislerine erişilmesini sağlayacak. Ayrıca Google aracın donanım bilgileri ile sürekli temas halinde olacak. Ancak yeni Android Auto sürümünün Android M lansmanından sonra gelmesi bekleniyor ve ilk araçların da 2016 yılında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.

http://www.reuters.com/article/2014/12/18/us-google-cars-idUSKBN0JW2PS20141218?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=twitter