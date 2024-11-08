Elektrikli Xpeng P7+ tanıtıldı: 26.000 dolar fiyat ve gelişmiş yapay zeka

Yeni model, "Hawkeye Vision" isimli yeni gelişmiş otonom sürüş teknolojisiyle geliyor. Bu sistemde LiDAR sensörü terk edilerek kamera temelli görüş sistemi kullanılıyor. Bu açıdan P7+, XPeng için bir ilki oluşturuyor.
P7+'ın kalbinde %50 daha iyi performans sağlayan Qualcomm 8295P çipi ve yapay zeka özellikleri için XPeng'in tescilli X-GPT modeli yer alıyor. Sistem, sürücülerin doğal ses yoluyla iletişim kurmasına olanak tanıyor.
İç mekana baktığımızda, gösterge panelinde 15,6 inçlik merkezi kontrol ekranı, sürücü için 10,25 inçlik dijital gösterge ekranı yer alıyor. Ayrıca, arka yolcular için iki koltuğun arasına yerleştirilmiş 8 inçlik başka bir ekran daha bulunuyor.
XPeng P7+ geçtiğimiz ay ön siparişe çıktığı fiyattan 3200 dolar düşük olan 26.150 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuş durumda. Daha büyük bataryalı standart model 27.840 dolar, sınırlı sayıda üretilen premium model ise 30.640 dolar fiyata sahip. Xpeng, yeni modelinin ön siparişe açıldığı ilk iki saatte 30.000 ön sipariş aldığı belirtiyor.
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über