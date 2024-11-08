Elektrikli Xpeng P7+ tanıtıldı: 26.000 dolar fiyat ve gelişmiş yapay zeka

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Tam Boyutta Gör Çinli XPeng Motors, elektrikli P7+ modelini tanıttı. XPeng'in amiral gemisi sedanı P7'nin geliştirilmiş versiyonu olan P7+, uygun fiyatı, yüksek menzil değerleri ve yapay zeka merkezli teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Xpeng P7+ özellikleri

Yeni model, "Hawkeye Vision" isimli yeni gelişmiş otonom sürüş teknolojisiyle geliyor. Bu sistemde LiDAR sensörü terk edilerek kamera temelli görüş sistemi kullanılıyor. Bu açıdan P7+, XPeng için bir ilki oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Xpeng, yeni modelinde yapay zeka özelliklerine vurgu yapıyor ve P7+'ın akıllı sürüş ile kokpit işlevlerinde yapay zeka modellerini kullanan ilk araç olduğunu iddia ediyor. Şirket, kendi geliştirdikleri XOS 5.4 yazılım platformu ve AI Hawkeye Vision teknolojisiyle gelişmiş otonom sürüş özelliklerine sahip olduğunu belirtiyor. Şirket, bu sayede insan benzeri etkileşimlerin 4 katına çıkarıldığını, şerit değiştirme başarısında %53 artış ve otonom sürüş sırasında sürücü müdehalesi gereksiniminde %155 iyileşme sağladığını iddia ediyor.

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P7+'ın kalbinde %50 daha iyi performans sağlayan Qualcomm 8295P çipi ve yapay zeka özellikleri için XPeng'in tescilli X-GPT modeli yer alıyor. Sistem, sürücülerin doğal ses yoluyla iletişim kurmasına olanak tanıyor.

İç mekana baktığımızda, gösterge panelinde 15,6 inçlik merkezi kontrol ekranı, sürücü için 10,25 inçlik dijital gösterge ekranı yer alıyor. Ayrıca, arka yolcular için iki koltuğun arasına yerleştirilmiş 8 inçlik başka bir ekran daha bulunuyor.

Tam Boyutta Gör XPeng P7+, iki standart varyant ve yalnızca 500 adet üretilecek olan premium modelle piyasaya sürüldü. Giriş seviyesi model, 800 V mimarili 60,7 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya paketiyle 602 km CLTC menzili sunuyor. Diğer iki model de aynı pil kimyasını kullanan 76,3 kWh kapasiteli batarya ile sırasıyla 710 km ve 685 km menzile sahip. XPeng, P7+'daki LFP batarya paketinin 109 mm kalınlığıyla dünyanın en ince batarya paketi olduğunu iddia ediyor. Bu sayede daha fazla baş mesafesi elde edildiği belirtiliyor.

XPeng P7+ geçtiğimiz ay ön siparişe çıktığı fiyattan 3200 dolar düşük olan 26.150 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuş durumda. Daha büyük bataryalı standart model 27.840 dolar, sınırlı sayıda üretilen premium model ise 30.640 dolar fiyata sahip. Xpeng, yeni modelinin ön siparişe açıldığı ilk iki saatte 30.000 ön sipariş aldığı belirtiyor.

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Elektrikli Xpeng P7+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı