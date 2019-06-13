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Google, Android Q Beta 4’de yaşanan sorunu giderdi

Google’ın 5 Haziran tarihinde paylaştığı Android Q Beta 4 güncellemesi, telefonların yeniden yükleme döngüsüne girmesi sebebiyle durdurulmuştu. Google sorunu düzelttiğini açıkladı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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android
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google, Android Q Beta 4’de yaşanan sorunu giderdi
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Google, final sürümü yayınlamadan önce Android Q için Beta aşamasına başladı. Mart ayında yayınlanan ilk sürümden bu yana dört beta gördük. En sonuncusu ise 5 Haziran’da yayınlanan Beta 4 sürümüydü. Geçtiğimiz hafta sizlere aktardığımız üzere Android Q Beta 4 güncellemesi kullanıcıların yaşadığı problemler sebebiyle durdurulmuştu. Google sorunu düzelttiğini açıkladı.

Android Q Beta 4 güncellemesi yeniden yayında

5 Haziran tarihinde yayınlanan Android Q Beta 4 sürümü bazı kullanıcılarda sıkıntısız olarak kurulabildi. Ancak özellikle Pixel telefon sahipleri yeni sürümü kuramadıklarını bildirdiler. Hatta cihazları yeniden yükleme döngüsüne girerek açılmıyordu. Neyse ki kurtarma moduna girip orada yeniden başlatma yapmak cihazların tekrar açılması için yeterli oldu. Ancak çoğu kişi Android Q Beta 4’ü yükleyemedi.

Twitter üzerinden paylaşılan duyuruyla birlikte Android Q Beta 4’de yaşanan sorunun düzeltildiği öğrenildi. Kullanıcılar yeni sürümü cihazlarına yükleyebilecekler. Ayrıca Google, yaşanan problemler sebebiyle özür dilediğini de açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiş-dönüş biletinin fiyatı belli oldu"

Beta sürümlerinde bu tarz sorunların yaşanması normal. Ancak bildiğiniz üzere Android Q Beta 4’ün ardından Beta 5, Beta 6 ve Final sürümlerinin yayınlanmasını bekliyoruz. Yaşanan bu problemin, Final sürümün çıkışını aksatıp aksatmayacağı noktasında bir takım soru işaretleri vardı. Neyse ki bir hafta geçmeden Android Q Beta 4 güncellemesinin devam etmesi sağlandı. Görünen o ki güncelleme takvimi sıkıntısız olarak ilerleyecek.


https://twitter.com/AndroidDev/status/1138542762574340096 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 hf.
Arkadaşlar artık Türkçe'mizi kullanmayı öğrenelim. Beta 4'de olmaz, Beta 4'te olur.
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intel7mix 1 hf.
Beta sürüm günlük hayatta kullanılmaz. Yedek cihazınız vardır belki kurarsınız.
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gun 1 hf. intel7mix
Beta heyecanlı oluyor ama
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smart1978 1 hf. intel7mix
Beta4 yaklaşık 2 hafta önce çıkmıştı onun üzerine bu haberde bahsedilen ufacık delta güncellemesi görseli de şöyle
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Günlük kullanım için sorunsuz dur . Pixel 2 XL cihazimda yüklüdür kullanmaktayim
.
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Imarex 1 hf.
Beta sürümü olduğu için gayet normal böyle şeylerin olması
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smart1978 1 hf.
Bu haber cok eski neden simdi veriliyor :) Neredeyse 2 gun oldu :)
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