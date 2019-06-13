Google, Android Q Beta 4’de yaşanan sorunu giderdi

5 Haziran’da yayınlanan Beta 4 sürümüydü. Geçtiğimiz hafta sizlere durdurulmuştu. Google sorunu düzelttiğini açıkladı. Google, final sürümü yayınlamadan önce Android Q için Beta aşamasına başladı. Mart ayında yayınlanan ilk sürümden bu yana dört beta gördük. En sonuncusu ise’da yayınlanansürümüydü. Geçtiğimiz hafta sizlere aktardığımız üzere Android Q Beta 4 güncellemesi kullanıcıların yaşadığı problemler sebebiyle. Google sorunuaçıkladı.

Android Q Beta 4 güncellemesi yeniden yayında

5 Haziran tarihinde yayınlanan Android Q Beta 4 sürümü bazı kullanıcılarda sıkıntısız olarak kurulabildi. Ancak özellikle Pixel telefon sahipleri yeni sürümü kuramadıklarını bildirdiler. Hatta cihazları yeniden yükleme döngüsüne girerek açılmıyordu. Neyse ki kurtarma moduna girip orada yeniden başlatma yapmak cihazların tekrar açılması için yeterli oldu. Ancak çoğu kişi Android Q Beta 4’ü yükleyemedi.

Twitter üzerinden paylaşılan duyuruyla birlikte Android Q Beta 4’de yaşanan sorunun düzeltildiği öğrenildi. Kullanıcılar yeni sürümü cihazlarına yükleyebilecekler. Ayrıca Google, yaşanan problemler sebebiyle özür dilediğini de açıkladı.

Ayrıca Bkz.

"Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiş-dönüş biletinin fiyatı belli oldu"

Beta sürümlerinde bu tarz sorunların yaşanması normal. Ancak bildiğiniz üzere Android Q Beta 4’ün ardından Beta 5, Beta 6 ve Final sürümlerinin yayınlanmasını bekliyoruz. Yaşanan bu problemin, Final sürümün çıkışını aksatıp aksatmayacağı noktasında bir takım soru işaretleri vardı. Neyse ki bir hafta geçmeden Android Q Beta 4 güncellemesinin devam etmesi sağlandı. Görünen o ki güncelleme takvimi sıkıntısız olarak ilerleyecek.

https://twitter.com/AndroidDev/status/1138542762574340096