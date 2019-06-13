Google, Android Q Beta 4’de yaşanan sorunu giderdi

Android Q Beta 4 güncellemesi yeniden yayında
5 Haziran tarihinde yayınlanan Android Q Beta 4 sürümü bazı kullanıcılarda sıkıntısız olarak kurulabildi. Ancak özellikle Pixel telefon sahipleri yeni sürümü kuramadıklarını bildirdiler. Hatta cihazları yeniden yükleme döngüsüne girerek açılmıyordu. Neyse ki kurtarma moduna girip orada yeniden başlatma yapmak cihazların tekrar açılması için yeterli oldu. Ancak çoğu kişi Android Q Beta 4’ü yükleyemedi.
Twitter üzerinden paylaşılan duyuruyla birlikte Android Q Beta 4’de yaşanan sorunun düzeltildiği öğrenildi. Kullanıcılar yeni sürümü cihazlarına yükleyebilecekler. Ayrıca Google, yaşanan problemler sebebiyle özür dilediğini de açıkladı.Ayrıca Bkz. "Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiş-dönüş biletinin fiyatı belli oldu"
Beta sürümlerinde bu tarz sorunların yaşanması normal. Ancak bildiğiniz üzere Android Q Beta 4’ün ardından Beta 5, Beta 6 ve Final sürümlerinin yayınlanmasını bekliyoruz. Yaşanan bu problemin, Final sürümün çıkışını aksatıp aksatmayacağı noktasında bir takım soru işaretleri vardı. Neyse ki bir hafta geçmeden Android Q Beta 4 güncellemesinin devam etmesi sağlandı. Görünen o ki güncelleme takvimi sıkıntısız olarak ilerleyecek.
https://twitter.com/AndroidDev/status/1138542762574340096 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Günlük kullanım için sorunsuz dur . Pixel 2 XL cihazimda yüklüdür kullanmaktayim .