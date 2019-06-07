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Android Q Beta 4 güncellemesi durduruldu

Android Q Beta 4, 5 Haziran tarihinde yayınlanmıştı. Yaşanan yükleme sorunları sebebiyle Android Q Beta 4 dağıtımının durdurulduğu açıklandı. Detaylar haberimizde.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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android
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Android Q Beta 4 güncellemesi durduruldu
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Her zaman olduğu gibi yeni bir Android versiyonuna geçilmeden önce Google tarafından beta programı başlatıldı. Android Q için altı aşamalı Beta süreci planlandı. Bu Beta sürümlerden üçüncüsü Google I/O 2019 etkinliğinde duyurulmuştu. Beta 4 ise iki gün önce, yani 5 Haziran tarihinde kullanıcılara sunulmaya başlandı. Ancak Beta 4'ü yüklemeye çalışan Pixel kullanıcılarının telefonları, yeniden başlarken tepkisiz kalıp takıldılar.

“Sorundan haberdarız”

Google, resmi Reddit hesabı üzerinden sorundan haberdar olduklarını ve yükleme işlemindeki problemi araştırdıklarını açıkladı. Neyse ki takılan cihazları düzeltmek için güç tuşuna basılı tutarak kapatıp daha sonrasında normal şekilde açmak yeterli oluyor. Bazı kullanıcılar ise kurtarma moduna girip reboot seçeneğini seçerek cihazlarına yeniden başlatmayı başarabildiler.

Ayrıca Bkz. "Instagram hikayelerine şarkı sözü özelliği geldi"

Kısacası yaşanan sorunlar sebebiyle Android Q Beta 4 güncellemesi durduruldu. Haberimizin başında da görebileceğiniz üzere Beta 4’ün ardından Beta 5, Beta 6 ve son olarak Final Android Q sürümünü görmeyi bekliyoruz. Yaşanan bu problem zamanlamada sorun çıkarır mı şimdilik bilinmiyor. Büyük ihtimalle Google, kısa zaman içinde problemi çözerek Beta 4’ü dağıtmaya devam edecektir.


https://www.reddit.com/r/android_beta/comments/bx56nh/android_q_beta_4_now_available/?utm_medium=android_app&utm_source=share Yorum Yaz
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