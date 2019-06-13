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Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiş-dönüş biletinin fiyatı belli oldu

Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlenecek olan turistik uçuşların bilet fiyatları belli olmaya başlıyor. ABD'li uzay şirketi Bigelow Aerospace, kişi başı 52 milyon dolar isteyeceklerini açıkladı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bildiğiniz gibi NASA geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) resmen turizme açıldığını duyurmuştu. NASA'nın duyurusunun ardından artık yavaş yavaş ISS turistik seferlerinin ücretleri de belli olmaya başladı. İlk hamleyse Nevada merkezli Bigelow Aerospace şirketinden geldi.

Dün konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan Bigelow Aerospace başkanı Robert Bigelow, kişi başı 52 milyon dolar karşılığında Uluslararası Uzay İstasyonu'na turist taşıyacaklarını duyurdu. Bigelow'un açıklamalarına göre şirket şu anda uzay seferleri için SpaceX ile anlaşma sağlamış durumda. Dört farklı uçuş için Crew Dragon kapsülü ayırt edilmiş.

Uzay turizmi seferlerinin ne zaman başlayacağıyla ilgili konuşan Robert Bigelow,"SpaceX'in Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülünün NASA'dan gerekli sertifikaları alması gerekiyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra turizm programımız da start verecek." sözlerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu resmen turizme açıyor"
SpaceX şu anda uzay turizmi kullanılacak olan uzay araçlarını geliştiriyor. Bildiğiniz gibi NASA'nın şu anda yörüngeye insan taşıyabilecek herhangi bir aracı bulunmuyor. Uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA, Rusya'nın Soyuz roketleriyle uzaya gidiyordu. SpaceX'in ise uzay araçlarını önümüzdeki yıl itibarıyla insanlı uçuşlar için hazır hale getirmesi bekleniyor. Sonrasında Bigelow Aerospace gibi şirketler aracılığıyla turistler uzaya taşınacak.

Uzay turistleri 30 gün ISS'de kalabilecek


NASA geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda turizm amaçlı ISS misyonlarının 2020'de başlayacağını söylemişti. Uzay ajansının ifadelerine göre her bir uzay turisti ISS'de maksimum 30 gün kalabilecek. NASA ayrıca ticari uzay turizmi uçuşlarının yılda en fazla iki kez yapılabileceğini belirtti. 

https://www.space.com/bigelow-spacex-tourist-flights-space-station.html Yorum Yaz
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ozzzy222 1 hf. en beğenilen
düz dünyacılardan biri gitsin konu kapansın
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KaleyDeskop 1 hf.
uzaya turistler değil bir avuç zengin godoman gidecek :D
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CertainCrimes 1 hf. yeni yorumcu
52 Milyon doları üst üste koysam zaten ISS 'e dokunabilirim.
3 Yanıt Yanıtla +27
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DH Misafiri 4 gün
52 milyar dolar vermeyin Amerika'ya niye gitsin para siz o par ayı devlete verin Amerika değil biz kazanalım hepimiz.
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darkaura 6 gün
param olsa uzaya cikan ilk turkiye vatandasi olmak icin bile giderdim. ilerde herkez uzaya cikabilir ama sen daima ilk olarak bilinirsin.
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Mehmet_Ali61 1 hf.
"biznıs klasda" portakal suyu vermiyorlarsa gitmem
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mavizamanda 1 hf.
Lanet Olası Federal dikine hesapla
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Virtual Reality 1 hf.
30 gün süre iyiymiş. Yalandan çıkarıp indirmiyorlar. 30 günde yer çekimsiz ortamın her türlü tadına bakılabilir. Çiftler için yer çekimsiz geceler güzel geçecektir.
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DH Misafiri 1 hf.
Tek gidiş yok mu?
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altanbilisim 1 hf.
Ultra Her Şey Dahil mi ?
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kenbalx 1 hf.
Bu parayıda toplantı- iş gezisi olarak şirket gösterip vergiden düşerler.
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-1- 1 hf.
2 milyon pazarlık payı mı?
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Zerathull 1 hf.
Kardeşim uzaya hiç gidilmedi ki bilet fiyatları belli olsun ya.
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spacex, crew dragon ve
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