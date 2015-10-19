Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android TV ürünlerindeki televizyona yansıtma problemi çözüldü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2b
1
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android TV ürünlerindeki televizyona yansıtma problemi çözüldü

Bir süredir Android işletim sistemli akıllı televizyon ve set üstü kutuları ile Chromecast ürününde cihaza içerik yansıtması konusunda problemler yaşanıyordu. Resmi ağızlardan henüz bir açıklama gelmese de üçüncü taraf Cast Receiver uygulamasının yeni versiyonu ile bu sorun çözünülüyor. 

Cast Receiver uygulaması sadece Android TV ürünleri için geçerli. Chromecast için henüz bir yama mevcut değil. Uygulama ARM ve x86 işlemcili cihazlar için farklı versiyonlara sahip ve buna göre yüklenmesi gerekiyor. 

Android TV ürünlerinde bilindiği gibi mağaza harici uygulama yüklenemiyor ancak mobil cihazlardan da hatırlanacağı üzere bir dosya yöneticisi kurarak, harici kaynaktan taktığınız APK dosyasını indirip yükleyebiliyorsunuz.






Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Türk Sineması ve Dijital Kamera "Görüntü Yönetmeni Yusuf Aslanyürek anlatıyor" 4 yıl Canon Expo 2015 "8K kamera, ekranlar ve Ultra HD Baskı" 4 yıl Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim