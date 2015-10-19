Android TV ürünlerindeki televizyona yansıtma problemi çözüldü

Bir süredir Android işletim sistemli akıllı televizyon ve set üstü kutuları ile Chromecast ürününde cihaza içerik yansıtması konusunda problemler yaşanıyordu. Resmi ağızlardan henüz bir açıklama gelmese de üçüncü taraf Cast Receiver uygulamasının yeni versiyonu ile bu sorun çözünülüyor.





Cast Receiver uygulaması sadece Android TV ürünleri için geçerli. Chromecast için henüz bir yama mevcut değil. Uygulama ARM ve x86 işlemcili cihazlar için farklı versiyonlara sahip ve buna göre yüklenmesi gerekiyor.





Android TV ürünlerinde bilindiği gibi mağaza harici uygulama yüklenemiyor ancak mobil cihazlardan da hatırlanacağı üzere bir dosya yöneticisi kurarak, harici kaynaktan taktığınız APK dosyasını indirip yükleyebiliyorsunuz.



















