Android Wear 2.0 ile gelen yenilikler

Aradan yıllar geçmesine rağmen Android Wear işletim sistemi halen akıllı saat pazarında hakim durumda değil. Apple WatchOS ve Tizen OS işletim sistemleri pazarda toplam yüzde 65 orana sahip. Google nihayet platformu daha ileriye götürecek güncellemesini dağıtıma hazırladı.

Android 2.0 adıyla hazırlanan yeni güncelleme kullanım konusunda bir dizi kolaylık getirirken, daha fazla sensör algılama özelliğine sahip. Ayrıca telefondan bağımsız çalışması ile de sürekli telefona bağlı kalma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Yenilikler

Yeniliklerin ilki saat temalarına geliyor. Daha önce saat temaları kısıtlı bilgi gösterimi yapıyordu ve bu bakımdan kullanıcılar istedikleri tercihi bulmakta sıkıntı yaşıyordu. Şimdi ise saat temasına herhangi bir uygulamadan bildirim eklemek mümkün hale geliyor. Böylece kullanıcılar istedikleri bildirim ikonunu kullanma imkanı bulacak.

Diğer taraftan kullanıcı arayüzünde de iyileştirmeler mevcut. Artık ikonlar küçültülerek daha görünür hale getirilmiş ve metinler de kenardan daraltılarak kadran içerisine sığdırılmış. Böylece kullanıcı tek bakışta örneğin mailin kimden geldiğini ve kısa açıklamasını görebilecek.

Diğer yenilik ise el yazısı tanıma özelliği. Minik ekranları üzerinde akıllı saatlerde yazı yazmak oldukça zor. Bu bakımdan ekranın tamamını kullanabilmek önem taşıyor. El yazısı ile kullanıcılar artık daha büyük hareket alanı ve yazma rahatlığı elde edecek. Mesajlara ve maillere de saatlerinden daha hızlı cevap yazabilecek.

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Bunun yanında Allo uygulamasından hatırlayacağımız akıllı cevap özelliği de güncellemede yerini almış. Kullanıcılar, yazı yazmaya gerek kalmadan seçenekleri değerlendirip mesajlara cevap yazabilecek. Fitness takibi tarafında da saatiniz artık koçunuz oluyor. Yapılan aktiviteyi otomatik olarak algılayan sistem, ilgili fitness uygulamasını devreye sokuyor ve takip etmeye başlıyor. Depolanan veriler daha sonra uygulama ile senkronize edilebiliyor.

Yine Google Assistant akıllı asistan özelliği de kullanıma sunulmuş durumda. Şimdilik sadece İngilizce ve Almanca dillerinde çalışan yapay zeka yakın zamanda dil kapsamını genişletecek.

Fitness tarafında sistem artık kullanıcısının hangi aktiviteyi yapmak istediğini daha net bir şekilde anlayabiliyor. Buna yönelik olarak da geniş bir yelpazede antrenman önerileri yapıyor. Ayrıca egzersizlerin şeklini animasyonlarla tarif eden ve daha sonra kullanıcının buna göre yapıp yapmadığını takip eden bir yapı da mevcut.

Bağlantı seçenekleri de genişletilmiş durumda. WiFi, Bluetooth, LTE, GPS, NFC seçenekleri yanında sistem internet için en iyi bağlantıyı tespit ederek kullanabilme yeteneğine sahip. Yine Android Pay temassız ödeme sistemini saat üzerinden yapabiliyorsunuz.

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Son olarak saati daha fazla bağımsız kılacak bir yenilik geliyor. Android Wear 2.0 destekli uygulamalar, telefondan bağımsız olarak kurulabilecek ve çalışabilecek. WiFi ve 4G desteği sayesinde, aynı akıllı telefon gibi uygulamalar çalışacak ve senkronize olacak. Kullanıcılar masaüstünde Google Play mağazasına gidip uyumlu uygulamanın indirilmesini talep edecek ve uygulama doğrudan saate kurulabilecek. Ayrıca Spotify artık doğrudan saat teması üzerinden başlatılabiliyor.

Güncelleme alacak modeller

Android Wear 2.0 güncellemesini alacak olan saatleri Google sıralamış durumda. Kısa süre içerisinde modelleri güncelleme almaya başlayacak.