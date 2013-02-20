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Android için Google Drive uygulaması güncellendi

6 yıl
302
1
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Android için Google Drive uygulaması güncellendi

Bilişim dünyasının önemli isimlerinden Google, popüler servisi Drive'ın Android uygulamasını güncelledi.

Google Play Store'daki yerini alan yeni Google Drive uygulaması, son güncelleme  ( 1.1.592.10) ile artık daha hızlı bir kullanıcı deneyimi sunarken, Honeycomb ve üzeri sistemlerde duraksız video aktarımı ile sunum görüntüleyicide pinch to zoom (iki parmak ile yakınlaştırma) desteğine kavuşuyor. Bunların yanı sıra son sürüm çeşitli iyileştirmeleri ve hata gidermelerini de içermekte.

Uygulamanın Google Play'deki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


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