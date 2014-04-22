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Android için Hangouts güncellemesi aynı kişinin SMS ve diğer mesajlarını birleştiriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android için Hangouts güncellemesi aynı kişinin SMS ve diğer mesajlarını birleştiriyor

Google'ın anlık mesajlaşma platformlarını biraraya getirdiği Hangouts uygulaması bir süredir SMS/MMS mesajlarını da bünyesine dahil etmeye başlamıştı. Google, Android için Hangouts uygulamasında yeni bir özelliği hayata geçirdi.

Bundan böyle aynı kişiden gelen SMS ve sohbetler tek bir sohbet penceresinde görülecek. Kullanıcı mesaj gönderirken SMS veya Hangouts arasında seçim yapabilecek. SMS ve Hangouts gönderileri farklı renkte olacak ve istenirse bu özellik kapatılabilecek. 

Bunun dışında rehberde Hangout yaptığınız kişiler ve telefon rehberi şeklinde iki ana bölüm, ana ekran widget'i, performans iyileştirmeleri şeklinde yenilikler de güncelleme ile geliyor. 


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ylodmr 5 yıl
+tlfona root neden atılır?
-Hangouts ,chaton vb gereksizleri silmek için
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MultiCore 5 yıl
Telefonda yazıyor zaten öyle olacağı. Siz soylemeseniz bilemeyecez
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SEO-Uzmanı 5 yıl
haberde özetle ; google artık sadece maillarınızı değil birde yanında SMS'lerinizi de okuyacak deniliyor !
yani bankacılık şifre doğrulama işlemlerinizi için size özel gelen SMS'leri bile
google gizli arşivlerinde indexlenecek diyor !
şimdi bu haberi ana-boba parası yiyen veletler gene anlamayacak yine !
1 Yanıt Yanıtla
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matmuhendisi 5 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
haberde özetle ; google artık sadece maillarınızı değil birde yanında SMS'lerinizi de okuyacak deniliyor !
yani bankacılık şifre doğrulama işlemlerinizi için size özel gelen SMS'leri bile
google gizli arşivlerinde indexlenecek diyor !
şimdi bu haberi ana-boba parası yiyen veletler gene anlamayacak yine !

:)
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MeGaDave06 5 yıl
Normal sma atmaktan farki nedir bunun ? Internet istiyo ama smsdenmi gitmiyo biraz daha aciklarmisiniz
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khytr89 5 yıl
Whatsappin suresi dolmak uzere.. hangouts ve chaton arasinda gidip geliyorum :/
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