Android için Hangouts güncellemesi aynı kişinin SMS ve diğer mesajlarını birleştiriyor





Google'ın anlık mesajlaşma platformlarını biraraya getirdiği Hangouts uygulaması bir süredir SMS/MMS mesajlarını da bünyesine dahil etmeye başlamıştı. Google, Android için Hangouts uygulamasında yeni bir özelliği hayata geçirdi.





Bundan böyle aynı kişiden gelen SMS ve sohbetler tek bir sohbet penceresinde görülecek. Kullanıcı mesaj gönderirken SMS veya Hangouts arasında seçim yapabilecek. SMS ve Hangouts gönderileri farklı renkte olacak ve istenirse bu özellik kapatılabilecek.





Bunun dışında rehberde Hangout yaptığınız kişiler ve telefon rehberi şeklinde iki ana bölüm, ana ekran widget'i, performans iyileştirmeleri şeklinde yenilikler de güncelleme ile geliyor.



