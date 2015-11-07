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Android için Periscope'a ileri ve geri alma özelliği geldi

Twitter tarafından işletilen ve dünyayı mobil cihazlar üzerinde canlı yayın ile tanıştıran Periscope, Android tarafında uzun zamandır beklenen ve talep edilen bir özellik kazandı.
3 yıl
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4
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android için Periscope'a ileri ve geri alma özelliği geldi

Twitter'ın sahibi olduğu popüler canlı yayın servisi Periscope, uzun zamandır talep edilen önemli bir desteği ilk olarak Android tarafından kazandı.
Kısa süre içerisinde tüm Android kullanıcılarına, ilerleyen dönemde de iOS platformuna gelecek olan bu özellik, kişilerin canlı yayın tekrarları içerisinde hareket edebilmesine imkan tanıyor. Direkt olarak video üzerinde gerçekleştirilen işlem ile video ileriye ya da geriye sarılabiliyor. Böylelikle de canlı yayın tekrarlarının can sıkan kesimleri isteğe bağlı olarak geçilebiliyor veya önemli şeyler içine kolayca geriye dönülebiliyor.
Android için Persicope'a aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

http://www.engadget.com/2015/11/06/periscope-rewinding-and-fast-forwarding/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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LGSalesB 3 yıl
Maç yayını izlemedim hiç bir zaman bu programda eğlenmek için soru cevap olaylarını sevenler için benim gibi ideal digiturkte çok istiyorsa eleman göndersin yayınları sildin
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Altaylılar 3 yıl
Yakında digitürk ile papaz olurlar millet maç yayını yapıyor
1 Yanıt Yanıtla +3
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BARIŞ55 3 yıl Altaylılar
Altaylılar

Yakında digitürk ile papaz olurlar millet maç yayını yapıyor


Yuh benim aklıma gelmezdi bu ya.

Bence yaşamazlar direk ele verirler yapanları. Niye kendi başı yansın ki?

Hatta yapay zeka koyup ekranda logo tespitine kadar gidebilir iş. Zorlar ama imkansız diyemeyiz.
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ezimuse 3 yıl
Twitter özellikler konusunda çok yavaş çalışıyor. 1 yılı aşkın süredir ancak yerine oturtulabildi uygulama.
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