Android için Periscope'a ileri ve geri alma özelliği geldi

Twitter'ın sahibi olduğu popüler canlı yayın servisi Periscope, uzun zamandır talep edilen önemli bir desteği ilk olarak Android tarafından kazandı.

Kısa süre içerisinde tüm Android kullanıcılarına, ilerleyen dönemde de iOS platformuna gelecek olan bu özellik, kişilerin canlı yayın tekrarları içerisinde hareket edebilmesine imkan tanıyor. Direkt olarak video üzerinde gerçekleştirilen işlem ile video ileriye ya da geriye sarılabiliyor. Böylelikle de canlı yayın tekrarlarının can sıkan kesimleri isteğe bağlı olarak geçilebiliyor veya önemli şeyler içine kolayca geriye dönülebiliyor.

Android için Persicope'a aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/11/06/periscope-rewinding-and-fast-forwarding/