Android için Snapseed'e önemli destek

Google tarafından geçtiğimiz dönemde Nik Software'den satın alınan fotoğraf uygulaması Snapseed, Android tarafında çok önemli bir destek kazandı.

Android yanında iOS sürümü de bulunan Snapseed, mobil dünyanın en güçlü fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında yer alıyor. Modern arayüzü ile birçok profesyonel fotoğrafçının tercih ettiği bir çözüm olan uygulama, kısa süre içerisinide herkese gelecek 2.1 sürümüyle ise "RAW" fotoğraf desteği kazanıyor.

RAW (Fotoğraf makineleri ya da telefonlar ile yapılmış RAW çekimler) desteği ile fotoğraflar standart JPEG'lere oranla çok daha detaylı şekilde düzenlenebiliyor ve hem gölge hem de parlak alanlardan çok daha fazla veri çıkartabiliyor. Bu destek özellikle yeni nesil Android telefonlar için büyük bir önem taşıyor çünkü cihazlar artık oldukça yüksek kaliteli fotoğraflar çekebiliyor.

Snapseed'in ücretsiz sürümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://petapixel.com/2015/10/28/snapseed-for-android-can-now-do-raw-editing/