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Android için Snapseed'e önemli destek

Google'ın satın alarak çok daha güçlü hale getirdiği gelişmiş fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed, Android tarafında önemli bir adım ile RAW açma / düzenleme desteği kazandı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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3
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android için Snapseed'e önemli destek
Google tarafından geçtiğimiz dönemde Nik Software'den satın alınan fotoğraf uygulaması Snapseed, Android tarafında çok önemli bir destek kazandı.
Android yanında iOS sürümü de bulunan Snapseed, mobil dünyanın en güçlü fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında yer alıyor. Modern arayüzü ile birçok profesyonel fotoğrafçının tercih ettiği bir çözüm olan uygulama, kısa süre içerisinide herkese gelecek 2.1 sürümüyle ise "RAW" fotoğraf desteği kazanıyor.
RAW (Fotoğraf makineleri ya da telefonlar ile yapılmış RAW çekimler) desteği ile fotoğraflar standart JPEG'lere oranla çok daha detaylı şekilde düzenlenebiliyor ve hem gölge hem de parlak alanlardan çok daha fazla veri çıkartabiliyor. Bu destek özellikle yeni nesil Android telefonlar için büyük bir önem taşıyor çünkü cihazlar artık oldukça yüksek kaliteli fotoğraflar çekebiliyor.
Snapseed'in ücretsiz sürümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://petapixel.com/2015/10/28/snapseed-for-android-can-now-do-raw-editing/ Yorum Yaz
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tqyatmn 4 yıl
En sevdiğim ve en çok kullandığım fotoğraf uygulaması. mobil için çok profesyonel.
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Görmebak 4 yıl
Yeni sürümü kullanım açısından berbat tasarımda ilk haline dönülse çok daha iyi olacak.
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Qonrul 4 yıl
bu konuda ender uygulamalardan biri. ücretsiz olması da ayrı bi güzellik. demirbaş uygulamalarımdan :)
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