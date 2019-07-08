Gran Turismo'nun yeni oyununda PlayStation VR desteği de olacak

Gran Turismo'nun yapımcısı Kazunori Yamauchi, Polyphony Digital şirketinin Gran Turismo serisinin bir sonraki oyunu üzerinde çalıştığını doğruladı. Yapılan açıklamalara göre yeni oyun PlayStation VR desteğine de sahip olacak.

Resmi ağızdan doğrulandı

GTPlanet sitesine konuşan Kazunori Yamauchi, oyunla ilgili çok fazla bilgi vermese de, yeni Gran Turismo'nun 2020 yılında çıkacak olan yeni nesil PlayStation oyun konsoluyla uyumlu olacağına işaret etti. Bu da oyunun daha iyi grafikler, performans ve VR (sanal gerçeklik) desteği alacağı anlamına geliyor. Oyunun çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil.

https://www.gtplanet.net/next-gran-turismo-will-be-a-combination-of-past-present-and-future/

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"Bu kadar işlem gücü gerektiren başka bir şey olduğunu sanmıyorum. VR teknolojisini gerçekten seviyorum. Bunun olanaklarına inanan biriyim ve sürüş oyunu için çok uygun." şeklinde konuşan Yamauchi, Gran Turismo Sport'un çok basit olanyeni oyun için daha da tatmin edici seviyelerde olacağınınvermiş oldu.