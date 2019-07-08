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Gran Turismo'nun yeni oyununda PlayStation VR desteği de olacak

Polyphony Digital tarafından geliştirilen ve şimdiye kadar yapılmış en popüler otomobil yarışı oyunlarından biri olan Gran Turismo'nun yeni oyunu PlayStation VR desteğiyle geliyor.
18 sa. (Son Güncelleme: 18 sa.)
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Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Gran Turismo'nun yapımcısı Kazunori Yamauchi, Polyphony Digital şirketinin Gran Turismo serisinin bir sonraki oyunu üzerinde çalıştığını doğruladı. Yapılan açıklamalara göre yeni oyun PlayStation VR desteğine de sahip olacak.

Resmi ağızdan doğrulandı

GTPlanet sitesine konuşan Kazunori Yamauchi, oyunla ilgili çok fazla bilgi vermese de, yeni Gran Turismo'nun 2020 yılında çıkacak olan yeni nesil PlayStation oyun konsoluyla uyumlu olacağına işaret etti. Bu da oyunun daha iyi grafikler, performans ve VR (sanal gerçeklik) desteği alacağı anlamına geliyor. Oyunun çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil.
"Bu kadar işlem gücü gerektiren başka bir şey olduğunu sanmıyorum. VR teknolojisini gerçekten seviyorum. Bunun olanaklarına inanan biriyim ve sürüş oyunu için çok uygun." şeklinde konuşan Yamauchi, Gran Turismo Sport'un çok basit olan PS VR entegrasyonunun yeni oyun için daha da tatmin edici seviyelerde olacağının sinyallerini vermiş oldu.

https://www.gtplanet.net/next-gran-turismo-will-be-a-combination-of-past-present-and-future/ Yorum Yaz
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en_x 14 sa.
gt sport da zaten var vr ınsallah bu sefer sım. i yapmayı becerirler de verdiğimiz paraya pişman olmayız bu sefer zaten oyunu ıncelemden ve gormeden ps5 almıyacağım zehırledı benı
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wustti 14 sa.
iyi çalışırlarsa forza'yı yakalarlar.
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SC0RPI0N 13 sa. wustti
gran turismo zaten şuan en iyisi ve en gerçekçi fizik kurallarıyla oynanıyor. Sen daha oynayamadın galiba :))
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DH Misafiri 17 sa.
Su andaki PS4 Pro - Gran Turismo Sport da da VR destegi zaten var. Ben de VR var. Bazen takılıyorum. Hoş oluyor. Bu seferkinin (gelişmiş grafikler disinda) ne farki var acaba?
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brk6152 17 sa.
Grafiklerde kayıp olur ps5 e Çıkmayacaksa
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Deswaaa 18 sa.
Keşke yapımcı ekip forza horizon gibi biz simülasyon sevmeyenlere de yarış oyunu yapsa keşke
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oly1786 18 sa.
Vr teknolojisi an çok araba yarışlarına uyuyor. Araç koltuğundaki aynı derinlikle oynanabilir.
FPS, TPS deki gibi yürüme zorunluluğu yok.
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