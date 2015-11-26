Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android için WhatsApp faydalı özellikler kazandı

Facebook'un çok yüksek bir miktar ile sahibi olduğu popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bugün Android tarafında gerçekten işe yarar önemli özellikler kazandı. Detaylar haberimizde.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
1
1
Cep Telefonları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android için WhatsApp faydalı özellikler kazandı

Ülkemizin ve dünyanın en çok kullandığı anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, Android tarafında güncellendi ve önemli özellikler kazandı.
Popüler uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak "Yıldızlı Mesaj" sürecini hayata geçirdi. Bu sayede artık bir sohbetteki mesaj, üzerine basılı tutularak yıldızlanabiliyor ve böylece daha sonra kolayca bulunabiliyor. Yıldızlı mesajlar "Sohbetler > Menü > Yıldızlı Mesajlar" bölümünde yer alıyor.
Android için WhatsApp'ın kazandığı bir diğer özellik ise zengin önizleme desteği. Artık paylaşılan veya alınan bağlantılar zengin önizlemeli (Facebook paylaşımlarıyla benzer olarak bağlantı ile alakalı başlık ve görsel) görüntüleniyor ve bu destek bağlantı gönderme sürecinde isteğe bağlı şekilde opsiyon olarak sunuluyor yani kapatılabiliyor.
WhatsApp ayrıca Android 6.0 Marshmallow yüklü cihazlarda "Direkt Paylaşma" desteği de kazanıyor. Böylelikle bir içerik göndermek istediğiniz kişiyi direkt olarak paylaşma menüsünden seçebilir ve böylece eskiye oranla çok daha hızlı gönderim yapabilirsiniz.
WhatsApp'ın Android sürümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.androidauthority.com/whatsapp-gets-starred-messages-rich-preview-links-in-update-657827/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pi 4 yıl
Yorumlara falan bakiyorum da. İosdaki watsapta daha cok ozellik varmis. Ne farki var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Samsung Gear S2 ilk deneyim ve kutu içeriği 4 yıl Dijital Perde : Steven Spielberg'in yeni filmi ve vizyona girecek diğer filmler 4 yıl Microsoft'tan herkese ücretsiz yazılım geliştirme kursu 4 yıl Package Disabler Pro inceleme videosu "Samsung telefonlara hükmedin" 4 yıl Lenovo Vibe Shot kutu açma videosu 4 yıl Samsung Gear S2 akıllı saat Türkiye'de: İşte detaylar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim