Android için WhatsApp faydalı özellikler kazandı

Ülkemizin ve dünyanın en çok kullandığı anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, Android tarafında güncellendi ve önemli özellikler kazandı.

Popüler uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak "Yıldızlı Mesaj" sürecini hayata geçirdi. Bu sayede artık bir sohbetteki mesaj, üzerine basılı tutularak yıldızlanabiliyor ve böylece daha sonra kolayca bulunabiliyor. Yıldızlı mesajlar "Sohbetler > Menü > Yıldızlı Mesajlar" bölümünde yer alıyor.

Android için WhatsApp'ın kazandığı bir diğer özellik ise zengin önizleme desteği. Artık paylaşılan veya alınan bağlantılar zengin önizlemeli (Facebook paylaşımlarıyla benzer olarak bağlantı ile alakalı başlık ve görsel) görüntüleniyor ve bu destek bağlantı gönderme sürecinde isteğe bağlı şekilde opsiyon olarak sunuluyor yani kapatılabiliyor.

WhatsApp ayrıca Android 6.0 Marshmallow yüklü cihazlarda "Direkt Paylaşma" desteği de kazanıyor. Böylelikle bir içerik göndermek istediğiniz kişiyi direkt olarak paylaşma menüsünden seçebilir ve böylece eskiye oranla çok daha hızlı gönderim yapabilirsiniz.

WhatsApp'ın Android sürümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.androidauthority.com/whatsapp-gets-starred-messages-rich-preview-links-in-update-657827/