Android için YouTube, "VR Video" desteği kazandı

Dünyanın en büyük video servisi YouTube, Android platformunda önemli bir destek kazandı.

Uzun zamandır kişilerin cihazlarında 360 derecelik videolar izlemesine imkan tanıyan Android için YouTube, artık bu desteği VR Video isimli yeni bir format ile çok daha etkili hale getirdi. Tam anlamıyla yararlanabilmek için 23$ gibi uygun fiyatlara satın alınabilen sanal gerçeklik başlığı Google Cardboard'a ihtiyaç duyan VR Video desteği, eski süreçten farklı olarak kullanıcıyı sanal ortamda tam olarak sarmalıyor ve sağ ile sol göze farklı veriler göndererek derinlik hissiyatı sağlayabiliyor. Bu da elde edilebilen "orada olma / bulunma" deneyimini çok daha iyi hale getiriyor.

Artık Google Cardboard desteğini tam olarak veren ve ayarlar içerisinde yerleştirilen ufak bir seçenek ile herhangi bir videoyu ikiye bölerek sanal gerçeklik başlığına uygun hale getiren Android için YouTube, burada yer alan "VR Video" uyumlu 13 farklı videoyla da sağlam bir başlangıç yapıyor.

Android için YouTube'a aşağıdan, konu hakkında hazırlanan sayfaya ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2015/11/05/youtube-adds-support-for-vr-video-to-its-android-app/?ncid=rss