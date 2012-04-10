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Android için Instagram uygulaması 6 günde 5 milyon kez indirildi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan akıllı cep telefonları ve tabletler için yayınlanan Instagram uygulamasına yoğun ilgi tüm hızıyla sürüyor.
Daha önce 430.000'e yakın kişinin ön kayıt yaptırdığı uygulama, Google Play üzerinden ücretsiz olarak yayınlandığı gün içerisinde 1 milyon indirme barajını aşarak önemli başarı elde etmişti. Şimdi de uygulamanın 6 gün içinde yaklaşık 5 milyon kez indirildiği duyuruldu.
30 milyondan fazla iOS kullanıcısı tarafından tercih edilen Instagram sayesinde çektiğiniz fotoğraflara çeşitli efektler ekleyebiliyorsunuz ve bu fotoğrafları Facebook, Twitter, Foursquare, Tumbl gibi ağlarda çevrenizle paylaşabiliyorsunuz.

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DarkEnergy 7 yıl en beğenilen
Şişirdiler, şişirdiler, şişirdiler ve bir çok kişi merak edip indirdi. Kaç kişi geri sildi acaba keşke onu da söyleseler.
1 Yanıt Yanıtla +24
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recaus 7 yıl
ne programmış be ne yapıyor dünya barışını mı sağlıyor
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DH Misafiri 7 yıl
Heves ile indirdim ama beş para etmezmiş..
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E_Aydin35 7 yıl
Vay be, bu uygulamanın geleceği çok açık gerçekden ileriye dönük olarak, muhtemleen Facebook'a neler sağlıyıcak yada ne paralar kazandırıcak..
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halitozbasli 7 yıl
Facebookta cektiginiz fotografı paylasmanın en hızlı ve kolay yolu. Facebookta hesabı olmayıp ta instagram kullanan arkadaslarımı da takip etmenin en kolay yolu.
Verdiği efectlerin coğu fotografın kalitesini duşurmekten başka bir işe yaramasada bence yaralı bir app
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BraVe_06 7 yıl
DarkEnergy
Şişirdiler, şişirdiler, şişirdiler ve bir çok kişi merak edip indirdi. Kaç kişi geri sildi acaba keşke onu da söyleseler.

Sanırım 3 saat kadar kaldı telefonumda sonra sildim.
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Barbaroscakir 7 yıl
5 para etmezmiş insanı meraka sokuyorlar bir de.
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zetnakah 7 yıl
Silen çok olmuştur elbette ama ben İOS'tan beri kullandığım için üyeliğim hala aktif
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exerion 7 yıl
diger uygulamalardan tek farki sosyal aginin cok iyi ve kalabalik olmasi yoksa bu programdan daha iyi efekt verenlerde var
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Dark Shade 7 yıl
bende indirdim bu programı... güzel efektleri falan var ama daha hiç kullanmadım...
kullancağımıda sanmıyorum...
sadece bakmak için indirdim...
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cgdincer 7 yıl
Bu programı kullanların yüzden 90 ı programın efeklerini kullanmıyor zaten. Şu anda facebook tan farksız sosyal paylaşım ortamı sunuyor. Kullananlar dediklerimi anlar zaten. Deneyin bir kaç fotoğraf ekleyip takip yapın.
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yavuz_34 7 yıl
arkadaşlar android,uygulama,tekno bilgi, istabul canlı tv ve daha birçok içeri bulabileceginiz sayfamı takip edebilirsinizi

burdabuldumm
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strathmorea 7 yıl
Bu kadar haberi çıkarsa hangi android kullanan cihaz sahibi girip bakmak için bile olsa indirmezki, çok normal hatta sayı az bile. ben şahsen indirmedim çünkü gerekli bir olay değil biraz şişirme bir uygulama.
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kassatura 7 yıl
Pixlr-o-matic varken bunun yuzune bile bakmam. Ne uygulamaymis arkadas. Bu kadar gazlama niye?
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