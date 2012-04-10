Android için Instagram uygulaması 6 günde 5 milyon kez indirildi

Kısa bir süre önce Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan akıllı cep telefonları ve tabletler için yayınlanan Instagram uygulamasına yoğun ilgi tüm hızıyla sürüyor.

Daha önce 430.000'e yakın kişinin ön kayıt yaptırdığı uygulama, Google Play üzerinden ücretsiz olarak yayınlandığı gün içerisinde 1 milyon indirme barajını aşarak önemli başarı elde etmişti. Şimdi de uygulamanın 6 gün içinde yaklaşık 5 milyon kez indirildiği duyuruldu.

30 milyondan fazla iOS kullanıcısı tarafından tercih edilen Instagram sayesinde çektiğiniz fotoğraflara çeşitli efektler ekleyebiliyorsunuz ve bu fotoğrafları Facebook, Twitter, Foursquare, Tumbl gibi ağlarda çevrenizle paylaşabiliyorsunuz.

