Android işletim sistemli Samsung Galaxy Player 70 siyahlara büründü

Haber Editörü
Ürettiği taşınabilir medya oynatıcılarıyla adından sıkça söz ettiren Samsung, Android işletim sistemli Galaxy Player 70 (YP-GB70)'i siyahlara bürüdü ve Güney Koreli teknoloji meraklılarının huzuruna çıkardı.
Siyah - beyaz renk kombinasyonuna sahip Galaxy Player 70 ile tamamen aynı teknik özellikleri paylaşan model, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, 5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, Android işletim sistemi, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera, görüntülü konuşma için kamera, Wi-Fi, Bluetooth ve 2500 mAh batarya gibi bir özellik listesi sunuyor.
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telefon değilki mp3
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Telefonların ekrandan sonra en büyük parçaları antenlerdir. Bu cihazda ise anten sıkıntısı olmadığı için pil kapasitesinin yüksek olması normaldir.
Telefon değil bu.
doğru diyorsun kardeş çözünürlük düşük kalıyor bide 5 inç olunca her kare içine düşen piksel sayısı azalıyor o yüzden görüntü kalitesi zayıf kalıyor 5 inçlik yapıcaksan çözünürlükte 840x1024 olmalı!