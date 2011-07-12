Android işletim sistemli Samsung Galaxy Player 70 siyahlara büründü

Ürettiği taşınabilir medya oynatıcılarıyla adından sıkça söz ettiren Samsung, Android işletim sistemli Galaxy Player 70 (YP-GB70)'i siyahlara bürüdü ve Güney Koreli teknoloji meraklılarının huzuruna çıkardı.



Siyah - beyaz renk kombinasyonuna sahip Galaxy Player 70 ile tamamen aynı teknik özellikleri paylaşan model, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, 5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, Android işletim sistemi, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera, görüntülü konuşma için kamera, Wi-Fi, Bluetooth ve 2500 mAh batarya gibi bir özellik listesi sunuyor.

