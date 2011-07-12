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Android işletim sistemli Samsung Galaxy Player 70 siyahlara büründü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,5b
1
21
Diğer Elektronik Cihazlar
knight
Haber Editörü
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Ürettiği taşınabilir medya oynatıcılarıyla adından sıkça söz ettiren Samsung, Android işletim sistemli Galaxy Player 70 (YP-GB70)'i siyahlara bürüdü ve Güney Koreli teknoloji meraklılarının huzuruna çıkardı.
Siyah - beyaz renk kombinasyonuna sahip Galaxy Player 70 ile tamamen aynı teknik özellikleri paylaşan model, 1 GHz saat hızında  çalışan işlemci, 5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, Android işletim sistemi, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera, görüntülü konuşma için kamera, Wi-Fi, Bluetooth ve 2500 mAh batarya gibi bir özellik listesi sunuyor.

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DH Misafiri 7 yıl
3g olsun olmasın her şeyiyle İpod'u eziyor merak etmeyin.Bir mağazada ikisinide bir inceleyin görün.
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huseynacar 8 yıl
orda bir arkadaş bu telefon tam bana göre demiş :)
telefon değilki mp3
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frux 8 yıl
Bu yeni model media player da radyo yok galiba..? Teknosa satmaya başlamış 599 lira..
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OverClocK1ng 8 yıl
Orijinalden alıntı: hattoriy
Arkadaşlar bu mp4 çalar,yalnız 2500 mAh buna koyuyosun telefonlarına niye koymuyosun alacağın olsun samsung :)

+100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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TheValoran 8 yıl
iPod Touch killer
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manyakurt 8 yıl
bunun pili SII ye olur mu aceb ?
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neXXen 8 yıl
Appledan yeni bir dava gelebilir hazır olun :)
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bilgehankalkan 8 yıl
Güzel bir aletmiş bu PSP gibi düşünülebilir, PSP taşımak içinde çanta gerekiyor ama kimse ondan yakınmıyor çanta gerekli diye. Film izlemek, fotoğraf çekmek(kamera fokusluysa), oyun oynamak, müzik dinlemek, nette dolanmak için birebir. iPod Touch'a büyük bir rakip olarak görünüyor özellikle kamera ve ekran boyutu olarak.
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Silent Guardian 8 yıl
Apple'dan dava bekliyoruz...Bakalım buna ne davası açacaklar.
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hattoriy 8 yıl
Arkadaşlar bu mp4 çalar,yalnız 2500 mAh buna koyuyosun telefonlarına niye koymuyosun alacağın olsun samsung :)
1 Yanıt Yanıtla +2
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mebrar 8 yıl hattoriy
hattoriy

Arkadaşlar bu mp4 çalar,yalnız 2500 mAh buna koyuyosun telefonlarına niye koymuyosun alacağın olsun samsung :)


Telefonların ekrandan sonra en büyük parçaları antenlerdir. Bu cihazda ise anten sıkıntısı olmadığı için pil kapasitesinin yüksek olması normaldir.
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ThunComb 8 yıl
burak_5866
aslında tam bana göre bir telefon 5tabi ekran çözünürlüğü çok az.samsung yeni modellerinde bu ekran çözünürlüğünü hala yükseltmiyor.

Telefon değil bu.
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Adoring 8 yıl
trinamoe
doğru diyorsun kardeş çözünürlük düşük kalıyor bide 5 inç olunca her kare içine düşen piksel sayısı azalıyor o yüzden görüntü kalitesi zayıf kalıyor 5 inçlik yapıcaksan çözünürlükte 840x1024 olmalı!
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