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Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz faydalı uygulamalar

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz bazı uygulamaları sizlere öneriyoruz. İlk uygulamamız farklı bir arayüz deneyimi yaşamak isteyenler için olacak. Son dönemde gündemi en çok meşgul eden firmalardan biri olan Yandex, SPB Mobile Shell'i satın alarak Yandex Shell adıyla ücretsiz olarak Google Play'de kullanıma sundu. Sıradışı bir arayüz uygulaması olan Yandex Shell ile telefonunuzda etkileyici bir kullanıcı deneyimi yaşayabilirsiniz.  Kendine özel widget ve görsel efektlerle dolu olan Yandex Shell, Google Play'deki en başarılı arayüz uygulamaları arasında yer alıyor.
Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz faydalı uygulamalar
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İkinci uygulamamız özellikle telefonlarında LED flaşa sahip olan kullanıcılar için Tiny Flashlight+LED uygulamasını öneriyoruz. Hem uygulama hem de widget desteği sunan uygulama da Google Play'de ücretsiz olarak yayınlanmakta. Hem LED flaşı hem de telefonun ekranını aydınlatma için kullanan uygulama da LED flaşı farklı sıklıklarla flaşör şeklinde de kullanmanız mümkün.
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Google Play'de yayınlanan "Tüm Gazeteler" adlı uygulamayla ülkemizde yayınlanan gazetelere ve içeriklerine tek bir uygulama üzerinden erişmeniz ve  takip etmeniz son derece basit.Sarı renkle belirtilmiş gazetelere uzun basarak gazetenin o güne ait manşetine (orjinal baskıdaki ilk sayfa) göz atabilirsiniz.
*Gazete listesindeki ikonlardan tutup sürükleyerek kendi önceliklerinize göre gazeteleri sıralayabilirsiniz.
*Gazete ikonlarından tutup sağa doğru sürükleyerek istemediğiniz haber kaynaklarını listeden çıkarabilirsiniz.
*Haber kaynakları listesini tekrar sunucudan güncelleyebilir ve listenizi uygulamayı yeniden yüklemiş gibi tekrar oluşturabilirsiniz.
*Listede bulamadığınız ve bulunmasını istediğiniz haber kaynaklarını internet site adresleri ile uygulamaya kolayca ekleyebilirsiniz.
Dışarda dinlediğini bir şarkının ismini öğrenmek için çoğu zaman büyük uğraşlar vermişsinizdir. Bazen telefona şarkıyı kayderiz bazen de şarkıdan bir sözü not alıp bulmaya çalışırız. İşte Soundhound adlı uygulama bu sorunu kesin ve kalıcı bir çözüm sunuyor. Yapmanız gereken tek şey telefondaki Soundhound uygulamasını çalan parçayı dinletmek. Gerisi Soundhound uygulamasının işi. Ücretli ve ücretsiz iki farklı sürüme sahip olan uygulamanın ücretli sürümü kullanıcılara widget desteği de sunuyor.
Android kullanıcıları artık telefonları ve tabletleri üzerinden e-devlet hizmet ve bilgilerine ulaşabilecek.e-Devlet Kapısı Mobil Devlet uygulaması ile Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi web sitesi olan www.turkiye.gov.tr adresinde kullanabildiğiniz pek çok hizmetten artık mobil olarak da faydalanabilirsiniz.Mobil Devlet uygulaması ile cep telefonunuzun IMEI numarasını sorgulayabilir, motorlu taşıtınızın Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden durumunu sorgulayabilir, sürücü belgeniz üzerindeki ceza puanını öğrenebilirsiniz.Aile hekimi uygulaması ile size atanmış doktorunuzun adı, soyadı ve adres bilgisine ulaşabilirsiniz. SGK uygulaması ile size ait sigortalı hizmet dökümüne ulaşabilir, tescil kaydınızı görüntüleyebilirsiniz.Tapu Bilgilerim uygulamasında ise tapusu sizin üzerinizde olan taşınmazların listesini ve detay bilgisini görebilirsiniz.

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DH Misafiri 7 yıl
o led ışık uygulamasındaki izinleri kontrol edip de mi yayınladınız, hangisine gerek varmış da bize faydalı diye sunuluyor?
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Anakhaa 7 yıl
360 launcher denemek istiyorum ama google play de sanırım çince olan versiyonu var. elinde apk olan varsa nereden bulabileceğimi söyleyebilir mi?

yukarıda arkadaşın verdiği hepsi bir paket i denedim ama onu da indirmiyor :(
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E_Aydin35 7 yıl
Bu haber gerçekden iyi olmuş, bir Android kullanıcısı ve yeni isen bu bilgiler yani en gerekli uygulamaların gösterilmesi güzel..
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Pulstar 7 yıl
Tiny Flashlight+LED'in akıllara zarar izin istekleri var.
Kıçı kırık bir led flash uygulaması sürekli arka planda neden çalışsınki?
Lazım oldu mu açarım, olmadı mı kapatırım.
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MrDj 7 yıl
dogru go launcher en iyisi.ayrica e-devlet uygulamasinda hizmet dokumunu acamadim baglantidan sanirim.tiny flashlight opera next browser da ilk surumu var.google playdeki guncel surumu ancak arka planda calismaya devam ediyor.ilk surumde bu yok o yuzden guncellemiyorum.bu arka planda istemedigim halde calisan uygulamalar beni rahatsiz ediyor.
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ysfbkrcn 7 yıl
yandex shell fena değil ama go launcher varken üstüne tanımam.az önce yandex shell kurdum ve tekrardan kaldırdım.go launcher akar...
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Pulstar 7 yıl ysfbkrcn
ysfbkrcn

yandex shell fena değil ama go launcher varken üstüne tanımam.az önce yandex shell kurdum ve tekrardan kaldırdım.go launcher akar...

360 Launcher'ı denedikten sonra GO Launcher'a elveda dedim.

Telefonda ne kasma kaldı ne de başka bir şey.

Özelleştirmeleri, klasörlerin içerik görünümü ve düzenlemeleri çok rahat.

Bir tek GO SMS ve GO Weather kullanıyorum.
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addidas_85 7 yıl
Müzik için kesinlikle en iyisi Poweramp, kodek olarak ise Neutron en iyi uygulamalar, doğal bir ses isteyen arkadaşlara ise önerim soundbest player, müzik indirmek iç in easy mp3 download çok iyi...
Daha onlarca program var ama bir omur sürer
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