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Android işletim sistemli eğlence sistemine sahip Boeing 787 Dreamliner detaylandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Android işletim sistemli eğlence sistemine sahip Boeing 787 Dreamliner detaylandı
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2004 yılından beri 859 adet 787 Dreamliner siparişi alan Boeing, 14'ünün dağıtımını gerçekleştirmişti. Birleşik gövdeli ve 767'ye oranla %20 daha az yakıt tüketen uçağın 787-800 modelini teslim alan havayolu şirketlerinden biri olan Katar havayolları, İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı 2012'de filosunun yeni üyesini sergiledi.
Amerikan uçak üreticisinin sunduğu iki uçuş eğlence ve bağlantı çözümlerinden Thales'in üst düzey Avant serisi i9000 kod adlı ürününü kullanan QA (Quatar Airways), 254 koltuğun her birinde bu cihaza yer vermiş. Eğlence sistemlerinin dokunmatik ekranları, 22 adet Business sınıfı koltukta 17.3 inç, geri kalan 232 ekonomi sınıfı koltukta ise; 10.1 inç boyutunda.
STMicro çift çekirdekli ARM işlemci, 1GB RAM ve 256GB SSD hafızanın eşlik ettiği Thales IFEC (In-flight entertainment and connectivity) çözümü, Android'in varsayılan görüntüsünü tamamen değiştiren üreticinin kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde geliştirdiği bir kullanıcı arayüzüyle donatılmış. İşletim sistemi versiyonunun Gingerbread mi yoksa Honeycomb mı olduğu bilinmiyor. Seçimin Android'den yana kullanılmasında ücretsiz olması ve yüz binlerce indirilebilir içerik sunmasının etkili olduğu tahmin ediliyor.
Android işletim sistemli eğlence sistemine sahip Boeing 787 Dreamliner detaylandı
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Ana sunucusu dört işlemcili Xenon ya da Opteron, 128GB sistem belleği, 4TB SSD hafızaya sahip olan 787-800, toplamda 508 ARM işlemci, 382GB RAM ve 69TB SSD depolama birimi içeriyor. Yolculara, dokunmatik ekranlı ve yine Android işletim sistemli akıllı telefon şeklindeki bir yardımcı cihaz sunulacak. Ayrıca Wi-Fi ve 3G GSM teknolojileri kullanılabilecek. Yani uçaktayken mobil cihazınızla konuşmaya, interneti kullanmaya devam edebileceksiniz.
Eski uçak içi eğlence sistemlerinin aksine tüm donanımı koltuk içerisine gömülü olan Thales i9000, bulunduğu uçağın yakıt hususunda yılda yaklaşık 1.5 milyon dolar tasarruf etmesini sağlayacak. Katar havayollarının her 5-6 yılda bir filosundaki uçakların kabinlerini yenilediğini hesaba kattığımızda Thales'in ürünleri sayesinde şirket, 9 milyon dolar civarında masraftan kurtulmuş oluyor.
Önümüzdeki yıl çıkış yapması beklenen yeni nesil IFEC çözümü, çok daha yaygın hale gelecek. Halihazırda Britanya havayolları ile de anlaşan Thales, her iki firmanın 787 Dreamliner ve Airbus A380 modellerine yukarıda gördüğünüz Android'li aygıtları uygulayacak. Böylece uçak içi eğlence sektöründeki yeni bir dönem başlayacak. Yakın gelecekte daha teknolojik hava taşıtlarıyla seyahat edebileceğiz.

http://vr-zone.com/articles/arm-and-google-android-own-the-skies-with-qatar-s-boeing-787/16626.html Yorum Yaz
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ThEnD© 7 yıl en beğenilen
daha bizim hava yolları koltuk aralığını büyütsün de oyun falan lazım değil, 2 sıra daha koyup 1 milyar kar edelim diye insanları kutuya tıkılmış kedi gibi taşıyorlar.
daha bizim hava yolları koltuk aralığını büyütsün de oyun falan lazım değil, 2 sıra daha koyup 1 milyar kar edelim diye insanları kutuya tıkılmış kedi gibi taş...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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1OOOOOO 6 yıl
Biznıs 17 inç ekonomi 11 inç.Uçak düşse herkes ölecek.Niye bu ayrım?
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gael 6 yıl
nezaman çıkacak bu, 1000 liranın altında olursa alırım.
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hollowman_ 6 yıl
ThEnD©
daha bizim hava yolları koltuk aralığını büyütsün de oyun falan lazım değil, 2 sıra daha koyup 1 milyar kar edelim diye insanları kutuya tıkılmış kedi gibi taşıyorlar.

Ya ucuza 1 saat sıkışıp uçacaksın, yada gidip pahalıya bilet alıp rahat uçacaksın. Zorla uçurmuyolar ya. Ben uygun fiyata dar koltukta gitmeyi dert etmiyorum. ediyorsan parasıyla değilmi kardeşim.
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hollowman_ 6 yıl
oha
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face1tr 6 yıl
bırakın uçağı, ankara istanbul arası çalışan otobüslerde biz bu sistemi ne zaman göreceğiz?
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Eden Hoover 7 yıl
Yurtdışı seferlerinde de pek kaliteli olduğu söylenemez. Basmatik, pardon dokunmatik ekranlar kaliteli değil. Film arşivi güzel, her ne kadar iki kere bozuk ekran denk gelse de...
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tugares 7 yıl
ThEnD©
daha bizim hava yolları koltuk aralığını büyütsün de oyun falan lazım değil, 2 sıra daha koyup 1 milyar kar edelim diye insanları kutuya tıkılmış kedi gibi taşıyorlar.

aynen hocam ya çok dar demem lazım ama daha da kötü yeni bir kelime bulmak lazım o sıkışıklık durumunu tarif edebilmek için :(
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fthkn 7 yıl
fatality1907
armanatilgan
OverClocK1ngO uçak bizde olsa, bizim Türk yolcular koltuğun arkasını söküp o 256Gb SSD yi almak için uğraşırlar. Allahtan ki uçağa tornavida falan sokmak yasak...
Genelde insanlar milliyetiyle gurur duyarlar ama sen duymuyorsun sanırım..
insan ın kendisi nasılsa görüşüde odur.

İnsan nasılsa görüşü de odur lafı hiçbir anlama gelmiyor. bir insan farklı görüşü de farklı olabilir ve olabilmelidir. Öyle olsaydı senin bu lafınla senin nasıl biri olduğunu da anlayabilirdik ama öyle biri olmadığına eminim.
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fthkn 7 yıl
O kadar metre yüksekte uçarken kim eğlenceyi düşünür merak ediyorum. Uçak hayırlısıyla yere insin evinde istediğin kadar bilgisayar oyna arkadaş. Artık demek ki uçak üreticileri son anlarında insanları mutlu etme derdindeler. Ölmeden önce bir androidden müzik dinleyip oyun oynayım.
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OverClocK1ng 7 yıl fthkn
fthkn
O kadar metre yüksekte uçarken kim eğlenceyi düşünür merak ediyorum. Uçak hayırlısıyla yere insin evinde istediğin kadar bilgisayar oyna arkadaş. Artık demek ki uçak üreticileri son anlarında insanları mutlu etme derdindeler. Ölmeden önce bir androidden müzik dinleyip oyun oynayım.
Ama öyle değil be. Uçuyorsun ya. Biraz gittikten sonra uçak bulutların da üzerine çıkınca pencereden dışarıya doğru bakıyorsun.
Önce içini korku kaplıyor: Allah'ım sen koru diyorsun. Ama sonra içeriye doğru bakıyorsun. Çoluk çocuk, etrafındaki tüm insanlar
sakinler. Sonra hostes geliyor ve servis yapıyor. Sonra düşünüyorsun: Ulan bu kadar korkuyoruz ama bu hostesler sürekli havada.
Esas onların korkması lazım ama ben korkuyorum. Kadın bile korkmuyor diyip kendine geliyorsun ve korkun gidiyor. Sonra verdikleri
şeyleri falan yiyiyorsun, bakıyorsun içerde her şey normal. O zaman neredeyse hiç korku kalmıyor....

Bunun üzerine de hikâye dinlemek isteyenler için film gibi devam edeyim:


korku kalmıyor....
Sonra dışarı bakarken sol kanadın sallanmaya başladığını görüyorsun. Normalden fazla bir şekilde sallanıyor. Yok canım bir şey olmaz derken
birden motora bir şey giriyor. Bir anlık gürültü ardından motordan bir kıvılcım çıkıyor ve alev alıyor. Birden kan hızla beynine hücum ediyor.
Alev git gide büyürken, kaptan uçağı alçaltmaya ve denize doğru uçmaya başlıyor. Fakat alevler git gide artıyor ve bir anlık patlamayla kanat
koptuğu gibi gidiyor. Kanattan kopan parçanın uçağın yan tarafına çarpmasıyla uçağın yan tarafında bir delik açılıyor ve içeride resmen kasırga
gibi bir rüzgar esmeye ve her şeyi dışarı çekmeye başlıyor. Koltuğa sıkı sıkı tutunup tavandan düşen oksijen maskelerinden birisini kapıp ağzına
götürüyorsun. Fakat delik büyüyor ve uçak büyük bir gürültüyle patlıyor....

O anda uyanıyorsun. Bir de bakıyorsun ki uçağa binmek için bilet almışsın ve koltukta bineceğin uçağı beklerken uyuya kalmışsın.



Final Destination 1 gibi mübarek.

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sticer12 7 yıl
ThEnD©
daha bizim hava yolları koltuk aralığını büyütsün de oyun falan lazım değil, 2 sıra daha koyup 1 milyar kar edelim diye insanları kutuya tıkılmış kedi gibi taşıyorlar.

bence bu teknoloji sadece yurt dışı uçaklarında kullanılır yurt içinde kullanılmaz THY de belki yurt dışı uçaklarında kullanır :)
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fatality1907 7 yıl
armanatilgan
OverClocK1ngO uçak bizde olsa, bizim Türk yolcular koltuğun arkasını söküp o 256Gb SSD yi almak için uğraşırlar. Allahtan ki uçağa tornavida falan sokmak yasak...
Genelde insanlar milliyetiyle gurur duyarlar ama sen duymuyorsun sanırım..

insan ın kendisi nasılsa görüşüde odur.
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