Android işletim sistemli eğlence sistemine sahip Boeing 787 Dreamliner detaylandı

Haber Editörü
2004 yılından beri 859 adet 787 Dreamliner siparişi alan Boeing, 14'ünün dağıtımını gerçekleştirmişti. Birleşik gövdeli ve 767'ye oranla %20 daha az yakıt tüketen uçağın 787-800 modelini teslim alan havayolu şirketlerinden biri olan Katar havayolları, İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı 2012'de filosunun yeni üyesini sergiledi.
Amerikan uçak üreticisinin sunduğu iki uçuş eğlence ve bağlantı çözümlerinden Thales'in üst düzey Avant serisi i9000 kod adlı ürününü kullanan QA (Quatar Airways), 254 koltuğun her birinde bu cihaza yer vermiş. Eğlence sistemlerinin dokunmatik ekranları, 22 adet Business sınıfı koltukta 17.3 inç, geri kalan 232 ekonomi sınıfı koltukta ise; 10.1 inç boyutunda.
STMicro çift çekirdekli ARM işlemci, 1GB RAM ve 256GB SSD hafızanın eşlik ettiği Thales IFEC (In-flight entertainment and connectivity) çözümü, Android'in varsayılan görüntüsünü tamamen değiştiren üreticinin kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde geliştirdiği bir kullanıcı arayüzüyle donatılmış. İşletim sistemi versiyonunun Gingerbread mi yoksa Honeycomb mı olduğu bilinmiyor. Seçimin Android'den yana kullanılmasında ücretsiz olması ve yüz binlerce indirilebilir içerik sunmasının etkili olduğu tahmin ediliyor.
Ana sunucusu dört işlemcili Xenon ya da Opteron, 128GB sistem belleği, 4TB SSD hafızaya sahip olan 787-800, toplamda 508 ARM işlemci, 382GB RAM ve 69TB SSD depolama birimi içeriyor. Yolculara, dokunmatik ekranlı ve yine Android işletim sistemli akıllı telefon şeklindeki bir yardımcı cihaz sunulacak. Ayrıca Wi-Fi ve 3G GSM teknolojileri kullanılabilecek. Yani uçaktayken mobil cihazınızla konuşmaya, interneti kullanmaya devam edebileceksiniz.
Eski uçak içi eğlence sistemlerinin aksine tüm donanımı koltuk içerisine gömülü olan Thales i9000, bulunduğu uçağın yakıt hususunda yılda yaklaşık 1.5 milyon dolar tasarruf etmesini sağlayacak. Katar havayollarının her 5-6 yılda bir filosundaki uçakların kabinlerini yenilediğini hesaba kattığımızda Thales'in ürünleri sayesinde şirket, 9 milyon dolar civarında masraftan kurtulmuş oluyor.
Önümüzdeki yıl çıkış yapması beklenen yeni nesil IFEC çözümü, çok daha yaygın hale gelecek. Halihazırda Britanya havayolları ile de anlaşan Thales, her iki firmanın 787 Dreamliner ve Airbus A380 modellerine yukarıda gördüğünüz Android'li aygıtları uygulayacak. Böylece uçak içi eğlence sektöründeki yeni bir dönem başlayacak. Yakın gelecekte daha teknolojik hava taşıtlarıyla seyahat edebileceğiz.
http://vr-zone.com/articles/arm-and-google-android-own-the-skies-with-qatar-s-boeing-787/16626.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ya ucuza 1 saat sıkışıp uçacaksın, yada gidip pahalıya bilet alıp rahat uçacaksın. Zorla uçurmuyolar ya. Ben uygun fiyata dar koltukta gitmeyi dert etmiyorum. ediyorsan parasıyla değilmi kardeşim.
aynen hocam ya çok dar demem lazım ama daha da kötü yeni bir kelime bulmak lazım o sıkışıklık durumunu tarif edebilmek için :(
İnsan nasılsa görüşü de odur lafı hiçbir anlama gelmiyor. bir insan farklı görüşü de farklı olabilir ve olabilmelidir. Öyle olsaydı senin bu lafınla senin nasıl biri olduğunu da anlayabilirdik ama öyle biri olmadığına eminim.
Önce içini korku kaplıyor: Allah'ım sen koru diyorsun. Ama sonra içeriye doğru bakıyorsun. Çoluk çocuk, etrafındaki tüm insanlar
sakinler. Sonra hostes geliyor ve servis yapıyor. Sonra düşünüyorsun: Ulan bu kadar korkuyoruz ama bu hostesler sürekli havada.
Esas onların korkması lazım ama ben korkuyorum. Kadın bile korkmuyor diyip kendine geliyorsun ve korkun gidiyor. Sonra verdikleri
şeyleri falan yiyiyorsun, bakıyorsun içerde her şey normal. O zaman neredeyse hiç korku kalmıyor....
Bunun üzerine de hikâye dinlemek isteyenler için film gibi devam edeyim:
korku kalmıyor....
Sonra dışarı bakarken sol kanadın sallanmaya başladığını görüyorsun. Normalden fazla bir şekilde sallanıyor. Yok canım bir şey olmaz derken
birden motora bir şey giriyor. Bir anlık gürültü ardından motordan bir kıvılcım çıkıyor ve alev alıyor. Birden kan hızla beynine hücum ediyor.
Alev git gide büyürken, kaptan uçağı alçaltmaya ve denize doğru uçmaya başlıyor. Fakat alevler git gide artıyor ve bir anlık patlamayla kanat
koptuğu gibi gidiyor. Kanattan kopan parçanın uçağın yan tarafına çarpmasıyla uçağın yan tarafında bir delik açılıyor ve içeride resmen kasırga
gibi bir rüzgar esmeye ve her şeyi dışarı çekmeye başlıyor. Koltuğa sıkı sıkı tutunup tavandan düşen oksijen maskelerinden birisini kapıp ağzına
götürüyorsun. Fakat delik büyüyor ve uçak büyük bir gürültüyle patlıyor....
O anda uyanıyorsun. Bir de bakıyorsun ki uçağa binmek için bilet almışsın ve koltukta bineceğin uçağı beklerken uyuya kalmışsın.
Final Destination 1 gibi mübarek.
bence bu teknoloji sadece yurt dışı uçaklarında kullanılır yurt içinde kullanılmaz THY de belki yurt dışı uçaklarında kullanır :)
insan ın kendisi nasılsa görüşüde odur.
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