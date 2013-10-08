Android işletim sistemli ev otomasyon projesi bağış desteği arıyor













Android işletim sisteminin günümüzde el atmadığı alan kalmadı denebilir. Mobil cihazlardan araç içi eğlence sistemlerine, beyaz eşya sektörüne kadar pek çok endüstride Android platformuna rastlamak mümkün. bRight Switch projesi ise evinizde Android kontrollü bir ışık otomasyon sistemi sunmayı planlıyor.





Indiegogo üzerinde bağış desteği arayan proje, Android işletim sistemli dokunmatik kontrol merkezi, priz ve anahtar üçlüsünden oluşuyor. Priz ve anahtar WiFi üzerinden merkez ile bağlantı kurabiliyor.





Sistem hem takip hem de kontrol konusunda kullanıcılara kolaylıklar sağlıyor. Örneğin evdeki ışıkların açılıp kapanması veya parlaklığının ayarlanması sistem ile mümkün. Ayrıca ışıkları sesle kontrol edebilme veya zamanlayıcı kurabilme imkanı var. Sensörler sayesinde odadan çıktığınızda veya oda boş olduğunda ışık yine otomatik olarak kapatılabiliyor. Priz üzerinden güç aktarımı da ayarlanabiliyor. Bunların hepsi uyumlu uygulama yoluyla mobil cihazlardan da takip edilebiliyor.





Sistemin ilgi çekici yanı öğrenme özelliği. Sistem günlük ışık kullanma alışkanlıklarınızı öğrenerek otomatik olarak ışıkların ne zaman kapatılacağını hesaplayabiliyor.





Sistem farklı kombinasyonlarla tüm evde bir ışık otomatı oluşturmanızı sağlıyor. Bunun için birden fazla priz veya buton satın alınması gerekiyor. Projenin gerçekleşmesi için 25 günde 400 bin dolar sınırının geçilmesi gerekli.

http://www.indiegogo.com/projects/bright-switch-the-new-way-to-power-your-life