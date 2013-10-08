Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android işletim sistemli ev otomasyon projesi bağış desteği arıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
663
1
2
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Android işletim sistemli ev otomasyon projesi bağış desteği arıyor

Android işletim sisteminin günümüzde el atmadığı alan kalmadı denebilir. Mobil cihazlardan araç içi eğlence sistemlerine, beyaz eşya sektörüne kadar pek çok endüstride Android platformuna rastlamak mümkün. bRight Switch projesi ise evinizde Android kontrollü bir ışık otomasyon sistemi sunmayı planlıyor.

Indiegogo üzerinde bağış desteği arayan proje, Android işletim sistemli dokunmatik kontrol merkezi, priz ve anahtar üçlüsünden oluşuyor. Priz ve anahtar WiFi üzerinden merkez ile bağlantı kurabiliyor.

Sistem hem takip hem de kontrol konusunda kullanıcılara kolaylıklar sağlıyor. Örneğin evdeki ışıkların açılıp kapanması veya parlaklığının ayarlanması sistem ile mümkün. Ayrıca ışıkları sesle kontrol edebilme veya zamanlayıcı kurabilme imkanı var. Sensörler sayesinde odadan çıktığınızda veya oda boş olduğunda ışık yine otomatik olarak kapatılabiliyor. Priz üzerinden güç aktarımı da ayarlanabiliyor. Bunların hepsi uyumlu uygulama yoluyla mobil cihazlardan da takip edilebiliyor.

Sistemin ilgi çekici yanı öğrenme özelliği. Sistem günlük ışık kullanma alışkanlıklarınızı öğrenerek otomatik olarak ışıkların ne zaman kapatılacağını hesaplayabiliyor. 

Sistem farklı kombinasyonlarla tüm evde bir ışık otomatı oluşturmanızı sağlıyor. Bunun için birden fazla priz veya buton satın alınması gerekiyor. Projenin gerçekleşmesi için 25 günde 400 bin dolar sınırının geçilmesi gerekli.  
Android işletim sistemli ev otomasyon projesi bağış desteği arıyor

http://www.indiegogo.com/projects/bright-switch-the-new-way-to-power-your-life Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gokooo 6 yıl en beğenilen
Evi de root edersiniz şimdi
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gokooo 6 yıl en beğenilen
Evi de root edersiniz şimdi
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mamut 6 yıl
Android işletim sistemli ama tanıtım resminde iPhone ve iPad kullanmış. Tuhaf.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl MSI GTX780 LIGHTNING "Oyun severlere özel" Hızlı ve Serin video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim