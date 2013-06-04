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Android kullanıcıları için fotoğraf düzenleme uygulaması: Zoner Photo Studio

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cep telefonlarının artan fotoğraf kaliteleri sonucu oldukça popüler duruma gelen fotoğraf düzenleme uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.
Android 4.0 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları için geliştirilen ve Zoner Photo Studio ismine sahip olan yeni uygulama, direkt kendi içerisinde çekilen ya da dışarıdan eklene fotoğrafların keskinlik, pozlama, ışık sıcaklığı, kontrast, doygunluk gibi ayarlar yanında, gölge/parlak noktalar üzerinde düzenlemeler de yapılmasına imkan
sağlıyor. Oldukça sade bir ara yüz ile hazırlanan uygulama, hazırlanan bu fotoğrafların Facebook, Picasa, Google+ ya da Gmail gibi servisler ve sosyal ağlar üzerinde paylaşılmasını da yerine getirebiliyor.
Kullanımının oldukça kolay olduğu belirtilen Zoner Photo Studio fotoğraf düzenleme uygulaması, Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor

Zoner Photo Studio Yorum Yaz
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carter 6 yıl
Denemekten zarar gelmez. Teşekkürler.
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