Android oyunlarında reklam izleyerek eşya kazanmak mümkün oluyor

Mobil uygulamalarda adeta yaşam kaynağı haline gelen ilk unsur var. Birinci uygulama içi satın alımlar. İkincisi ise reklamlar. Bu iki unsur geliştiriciden reklam verene ve reklam ağını hazırlayana kadar herkese kazandırıyor. Google şimdi bu iki unsuru birleştiriyor.

Rewarded Products nedir?

Rewarded Products adıyla geliştiricilere sunulan yeni özellik uygulamalarda reklam videoları izleyerek eşya kazanmayı mümkün hale geliyor. Daha önce reklam izleyerek puan kazanmak mümkündü ancak bunu genelde üçüncü taraf reklam ağları veriyordu ve Google tarafında daha farklı hediyeler sunuluyordu.

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Rewarded Products bundan böyle reklam videoları izleyen kullanıcılara uygulama içi özel eşyalar veya seviyeler hediye edilebilecek. Özelliği ağırlıklı olarak oyunlarda kullanılması bekleniyor zira Fortnite gibi yapımlarda oyun içi satışlar büyük rağbet görüyor.

Rewarded Products beta olarak denemeye açıldı ve Google Play Billing Library veya Android Interface Definitions Library (AIDL) kullanarak uygulamaya eklenebiliyor. Kısa süre içerisinde ilk örnekler mağazada olacak.

Çok büyük bir ekonomi haline gelen mobil uygulama reklamcılığı haliyle yeni ve bir nevi zorlayıcı çözümlere ihtiyaç duyuyor. Ekranda sürekli olarak tam boy reklam videoları izlemek bakalım kullanıcıları nasıl etkileyecek?