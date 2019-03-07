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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android oyunlarında reklam izleyerek eşya kazanmak mümkün oluyor

Rewarded Products seçeneği ile geliştiriciler reklam videoları izleyen oyunculara özel oyun içi eşyalar veya seviyeler sunabilecek. Böylece herkes kazanmış olacak.
2 ay
4,6b
1
12
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil uygulamalarda adeta yaşam kaynağı haline gelen ilk unsur var. Birinci uygulama içi satın alımlar. İkincisi ise reklamlar. Bu iki unsur geliştiriciden reklam verene ve reklam ağını hazırlayana kadar herkese kazandırıyor. Google şimdi bu iki unsuru birleştiriyor.

Rewarded Products nedir?

Rewarded Products adıyla geliştiricilere sunulan yeni özellik uygulamalarda reklam videoları izleyerek eşya kazanmayı mümkün hale geliyor. Daha önce reklam izleyerek puan kazanmak mümkündü ancak bunu genelde üçüncü taraf reklam ağları veriyordu ve Google tarafında daha farklı hediyeler sunuluyordu.

Ayrıca Bkz. "Fitbit Versa Lite Edition temel anlamda fitness takibi sunuyor"

Rewarded Products bundan böyle reklam videoları izleyen kullanıcılara uygulama içi özel eşyalar veya seviyeler hediye edilebilecek. Özelliği ağırlıklı olarak oyunlarda kullanılması bekleniyor zira Fortnite gibi yapımlarda oyun içi satışlar büyük rağbet görüyor.

Rewarded Products beta olarak denemeye açıldı ve Google Play Billing Library veya Android Interface Definitions Library (AIDL) kullanarak uygulamaya eklenebiliyor. Kısa süre içerisinde ilk örnekler mağazada olacak.

Çok büyük bir ekonomi haline gelen mobil uygulama reklamcılığı haliyle yeni ve bir nevi zorlayıcı çözümlere ihtiyaç duyuyor. Ekranda sürekli olarak tam boy reklam videoları izlemek bakalım kullanıcıları nasıl etkileyecek?

 

https://www.engadget.com/2019/03/06/google-play-rewarded-products/ Yorum Yaz
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Ohol Oula 2 ay
Valla benim eve bir buzdolabı gerekiyordu. Oturur izlerim artık.
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Mesutzgvn 2 ay
1 reklama 1 elmas vereceklerse kalsın bence. Hiç gerek yok.
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BekirARSLAN 2 ay
Adguard dns kullanıyorum evdeki modeme girdim ne reklam nede başka bisi görmüyorum hatta WiFi ye bağlı hiç bir cihazda reklam yok artık
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mr.biceps 2 ay
Mecbur suan icin favori uygulamaların crackli apk larini kullaniyorum reklam cikmasin diye. Youtube, foto editörler vs.
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mr.biceps 2 ay
Telefonu rootlatacaklar bana en sonunda
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MS4343 2 ay mr.biceps
Telefon Samsung mu? O zaman tavsiye etmem...Knox sayacı denen bir illet var.
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CWaRRioR 2 ay mr.biceps
Rootsuz reklam engelleme çözümleri de var zaten. Local VPN'le reklam sorunu çözülüyor.
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