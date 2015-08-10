Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android tabanlı BlackBerry Venice kullanım görselleri sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android tabanlı BlackBerry Venice kullanım görselleri sızdırıldı

BlackBerry'nin yeterli güvenlik sağlandığı takdirde bir Android akıllı telefon üretebileceklerini belirtmesinin ardından, BlackBerry Venice adında bir cihaza dair iddialar gündeme gelmeye başlamıştı. Cihazın kullanım kitapçığına ilişkin bazı resimler internete sızdırıldı.

Çift taraftan kavisli ekranı ile Galaxy S6 Edge ve Edge Plus sonrasında piyasada üçüncü cihaz olma özelliğini alacak olan BlackBerry Venice ayrıca tarihteki ilk Android'li BlackBerry cihazı olarak da ayrı bir yere sahip olacak. 

Görsellerin birisinde Chromecast üzerinden Venice modelinin harici ekranlara görüntü aktarılması anlatılıyor. Diğer görselde ise BlackBerry Hub özelliğinin kavisli ekranda kullanım şekli görülüyor. 

BlackBerry Venice modelinin Android işletim sisteminin pek çok uygulamasından arındırılmış ve BlackBerry servisleri entegre edilmiş bir halini kullanacağı belirtiliyor. Kurumsal pazarda taban kazanması beklenen modelin kullanıcıları günlük hayatta kişisel uygulamaların olduğu arayüzü, iş hayatında ise bu kısıtlanmış arayüzü kullanacak. 

5.4 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte kavisli ekrana sahip olan BlackBerry Venice, 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yongasetinden gücünü alıyor. 18MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kameraya sahip modelde 3B RAM bulunuyor. Modelin Kasım-Aralık aylarında satışa sunulması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/New-renders-of-Android-flavored-BlackBerry-Venice-slider-surface_id72433 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lerolande 4 yıl
BB'nin fiyat politikası belli. 2500den aşağı olacağını sanmıyorum bu cihazın. Sırf bu yüzden kaybediyorlar.. Umarım beni yanıltır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fulltürk 4 yıl
Blackberyy 10 sistemini kesinlikle bırakmazlar. Zaten CEO açıklama yapmıştı BB10 sistemini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Aslında bu cihazı hem BB10 hemde android olarak sunsunlar. Dileyen hangi işletim sistemini seviyorsa alsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
maxımum 1400-1500 den girerse tutar ama 2000 i aşarsa işler değişir....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tarlabasi 4 yıl
Yeni BlackBerry 10 gerçekten çok başarılı. Google Play kurduktan sonra tadından yenmiyor. Android ile yola devam etmesi piyasa adına doğru karar. Fakat bir Android sever olarak BlackBerry 10'un daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Ios stabilitesinde ve kullanıcıya keyif veriyor. Qnx 'in kalitesi zaten ortada. Umarım Android ile birlikte kendi işletim sistemine tamamen son vermez. Diğer yandan Venice' i merakla bekliyoruz. BlackBerry başkadır. ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CiGaHaGi 4 yıl
Gelsinde Passportun fiyatı düşse biraz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 yıl
BB kendi tadını ve Andorid deneyimini birleştirirse tutulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
Ulan yeni z30 aldım umarım bb10 Os hayal olmaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
307kd 4 yıl General.
BlackBerry os u bırakırlarsa kendı ayaklarına sıkarlar cunku sırketı ayakta tutan qnx ısletım sıstemı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 4 yıl
Buna kaç tl fiyat çekerler çok merak ettim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 4 yıl
Umarım BlackBerry OS'u tamamen bırakmazlar. Android'den ve iOS'tan sıkılan kullanıcılara WP dışında bir sistem kalmıyor çünkü. İyi kötü alternatif oluyor BB OS'ta.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 4 yıl
İşçilik ve malzeme kalitesi olarak bir çok üreticiden iyi iş çıkaracağını düşünüyorum....Lakin android bu hali ile blackberyy e istenilen mıktarda ivme kazandıramaz...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2759 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, blackberry
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim