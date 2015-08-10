Android tabanlı BlackBerry Venice kullanım görselleri sızdırıldı

BlackBerry'nin yeterli güvenlik sağlandığı takdirde bir Android akıllı telefon üretebileceklerini belirtmesinin ardından, BlackBerry Venice adında bir cihaza dair iddialar gündeme gelmeye başlamıştı. Cihazın kullanım kitapçığına ilişkin bazı resimler internete sızdırıldı.





Çift taraftan kavisli ekranı ile Galaxy S6 Edge ve Edge Plus sonrasında piyasada üçüncü cihaz olma özelliğini alacak olan BlackBerry Venice ayrıca tarihteki ilk Android'li BlackBerry cihazı olarak da ayrı bir yere sahip olacak.





Görsellerin birisinde Chromecast üzerinden Venice modelinin harici ekranlara görüntü aktarılması anlatılıyor. Diğer görselde ise BlackBerry Hub özelliğinin kavisli ekranda kullanım şekli görülüyor.





BlackBerry Venice modelinin Android işletim sisteminin pek çok uygulamasından arındırılmış ve BlackBerry servisleri entegre edilmiş bir halini kullanacağı belirtiliyor. Kurumsal pazarda taban kazanması beklenen modelin kullanıcıları günlük hayatta kişisel uygulamaların olduğu arayüzü, iş hayatında ise bu kısıtlanmış arayüzü kullanacak.





5.4 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte kavisli ekrana sahip olan BlackBerry Venice, 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yongasetinden gücünü alıyor. 18MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kameraya sahip modelde 3B RAM bulunuyor. Modelin Kasım-Aralık aylarında satışa sunulması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/New-renders-of-Android-flavored-BlackBerry-Venice-slider-surface_id72433