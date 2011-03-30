Android tabanlı telefonlar için Firefox 4.0 çıktı

Mozilla Vakfı yeni tarayıcısı Firefox 4'ün akıllı telefonlara özel versiyonunu da Android platformu için kullanıma sundu. Masaüstü versiyonuyla benzer şekilde sale motorunu temel alan mobil sürümde Mozilla, hareket halindeki kullanıcılara, zahmetsizce ve eğlenceli bir şekilde en yüksek mobil internet deneyimini yaşatmayı birinci önceliği olarak belirlemiş.

Yine masaüstü Firefox 4.0'da gördüğümüz yeni "akıcı" kullanıcı arabirimini temel alan mobil sürümde, kişiselleştirilebilir başlangıç sayfası, tek buton ile sık kullanılanlara ekleme, Firefox Sync özelliği, sık sık ziyaret ettiğiniz sitelere hızlı erişim için "Harika Ekran" özelliği, kolay paylaşma, PDF olarak kaydet özelliği ve mobil eklentiler gibi yeniliklerle geliyor.

Perrformans anlamında da bir takım güncellemeler içerdiği ve önceki sürümlere göre çok daha hızlı ve tabii ki daha kararlı çalıştığı belirtilen Firefox 4.0 tarayıcısı Android Market üzerinden indirilebiliyor. Bu arada haberimiz bitirmeden önce son bir not olarak Firefox 4.0 internet tarayıcısı için Android 2.0 veya üzeri işletim sistemine sahip olmanız gerekiyor.