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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android tabanlı telefonlar için Firefox 4.0 çıktı

8 yıl
17,4b
1
21
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android tabanlı telefonlar için Firefox 4.0 çıktı
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Mozilla Vakfı yeni tarayıcısı Firefox 4'ün akıllı telefonlara özel versiyonunu da Android platformu için kullanıma sundu. Masaüstü versiyonuyla benzer şekilde sale motorunu temel alan mobil sürümde Mozilla, hareket halindeki kullanıcılara, zahmetsizce ve eğlenceli bir şekilde en yüksek mobil internet deneyimini yaşatmayı birinci önceliği olarak belirlemiş.

Yine masaüstü Firefox 4.0'da gördüğümüz yeni "akıcı" kullanıcı arabirimini temel alan mobil sürümde, kişiselleştirilebilir başlangıç sayfası, tek buton ile sık kullanılanlara ekleme, Firefox Sync özelliği, sık sık ziyaret ettiğiniz sitelere hızlı erişim için "Harika Ekran" özelliği, kolay paylaşma, PDF olarak kaydet özelliği ve mobil eklentiler gibi yeniliklerle geliyor.

Perrformans anlamında da bir takım güncellemeler içerdiği ve önceki sürümlere göre çok daha hızlı ve tabii ki daha kararlı çalıştığı belirtilen Firefox 4.0 tarayıcısı Android Market üzerinden indirilebiliyor. Bu arada haberimiz bitirmeden önce son bir not olarak Firefox 4.0 internet tarayıcısı için Android 2.0 veya üzeri işletim sistemine sahip olmanız gerekiyor.

Android tabanlı telefonlar için Firefox 4.0 çıktı
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loveboy85 8 yıl
İos un ihtiyaci yok safarii akar gerisi bakarr :))
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vetivet 8 yıl
birşey sorabilir miyim? skyfire flash yüzünden tercih ediliyor onu anladım ama diğer tarayıcıları telefonun kendi tarayıcısına neden tercih ediyorsunuz ?
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erco35coast 8 yıl
büyük firmalar Android'e destek vermeye başlıyorlar yavaş yavaş...
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Mustang__TR 8 yıl
iOS'a yok mu ?
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MacLoaD 8 yıl
simdi denedm.yok.cok kotu.opera gayet guzel seri ve hzli.telden yziorm.herkese selamlar.skyfire dolphin i de smdi deniyim bari.
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mcanozsisman 8 yıl
Daha iyisi çıkana kadar en iyisi Dolphin HD, başka tarayıcıya gerek yok
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theeric 8 yıl
İnanılmaz hantal. Açılır açılmaz yaklaşık 35mb ram tüketiyor ve tab açtıkça da bu rakarm artıyor. Telefonumda ilk kez low memory uyarısını gördüm. (Nexus One) Yakın zamanda bir patch gelecek olsa gerek.
Önceki sürümlerine göre daha hızlı ve stabil çalışıyor olabilir ama default browserın karşısında bile yenik düşüyor. Kaldı ki performans ve kullanılabilirlik açısından Opera'ya yaklaşamamış bile. Ayrıca marketteki son yorumlara bakarak 4.0'ın Firefoxa yakışmayan bir başarısızlık olduğunu da söyleyebiliriz.
Bu yazıyı yazan kişinin Firefox 4.0'ı bi kurup denediğinden şüpheliyim açıkçası.
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scorpion*tr 8 yıl

theeric

İnanılmaz hantal. Açılır açılmaz yaklaşık 35mb ram tüketiyor ve tab açtıkça da bu rakarm artıyor. Telefonumda ilk kez low memory uyarısını gördüm. (Nexus One) Yakın zamanda bir patch gelecek olsa gerek.

Önceki sürümlerine göre daha hızlı ve stabil çalışıyor olabilir ama default browserın karşısında bile yenik düşüyor. Kaldı ki performans ve kullanılabilirlik açısından Opera'ya yaklaşamamış bile. Ayrıca marketteki son yorumlara bakarak 4.0'ın Firefoxa yakışmayan bir başarısızlık olduğunu da söyleyebiliriz.

Bu yazıyı yazan kişinin Firefox 4.0'ı bi kurup denediğinden şüpheliyim açıkçası.

Katlıyorum bence de çok hantal ve yavaş çalışıyor..
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mcanozsisman 8 yıl
Firefox, Android için şimdilik geretktiği gibi iş beceremiyor. Android tabletler için en iyi tarafıcı Dolphin HD...
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Amras 8 yıl
Mobil olarak açmayan hangi tarayıcı yada tarayıcılar var acaba ? Bilgim yok ona göre o tarayıcı yada tarayıcıları indireyim.
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Volkanbaba 8 yıl
Birazdan indireyim.Firefoxa her alanda destek.
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kesbi 8 yıl

Amras

Mobil olarak açmayan hangi tarayıcı yada tarayıcılar var acaba ? Bilgim yok ona göre o tarayıcı yada tarayıcıları indireyim.

Ben skyfire kullanıyorum genelde.
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DreamRiver 8 yıl

Amras

Mobil olarak açmayan hangi tarayıcı yada tarayıcılar var acaba ? Bilgim yok ona göre o tarayıcı yada tarayıcıları indireyim.


cihazın kendi tarayıcısında ayarlardan mobil görünüm tikini kaldırırsan mobil sayfa şeklinde göstermez...
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kesbi 8 yıl
Bu mesaji firefoxtan yaziyorum. Arkadaşin dedigi gibi mobil olarak giriyor ama alternatif her zaman iyidir.
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alito 8 yıl
siteleri mobil olarak açıyor beğenmedim bana göre değil.
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TheValoran 8 yıl
PDF olarak kaydet özelliği iyiymiş.
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